Toujours à la lutte avec les Mavericks pour prendre place sur le podium de l’Ouest en vue des Playoffs, les Warriors avaient besoin d’une win chez les Pelicans afin d’assurer leur troisième spot. Mission accomplie, et ils peuvent dire merci à un Klay Thompson en mode lanceur de flammes.

41 points en 31 minutes, le tout avec sept banderilles du parking. Comme au bon vieux temps, Thompson a fait cramer de la ficelle face à une défense complètement impuissante devant l’adresse et la confiance du Splash Brother. Shoots en sortie d’écran, trois dribbles max, quelques fadeaways pour faire plaisir aux fans des Dubs présents en tribunes, une ou deux pénétrations pour montrer qu’il est bien physiquement… pas de doute, on a eu droit à du très grand Klay ce dimanche du côté de la Nouvelle-Orléans. Une nouvelle performance XXL pour celui qui monte sérieusement en puissance depuis trois semaines : 37 pions à Atlanta fin mars, 36 début avril contre Utah, 33 face aux Lakers il y a quelques jours, et donc 41 sur le parquet des Pelicans, ce qui représente d’ailleurs son nouveau record personnel cette saison. Plus on avance, plus le sniper semble retrouver ses sensations après deux saisons blanches causées par un combo rupture d’un ligament du genou – déchirure du tendon d’Achille bien hardcore. Et on ne va pas se le cacher, revoir Klay à ce niveau-là nous met de très bonne humeur de bon matin car le bonhomme nous manquait quand même beaucoup durant ces longs mois d’absence. Par contre, y’a de bonnes chances que les concurrents directs des Warriors voient cette montée en puissance de Thompson d’un mauvais œil.

« Quand on arrivera sur le terrain au complet en Playoffs, je n’ai aucun doute sur le fait que nos adversaires seront terrifiés. » Voilà ce qu’a récemment déclaré la grande gueule des Dubs Draymond Green, ultra confiant sur les chances de son équipe de retrouver les sommets cette année après deux saisons sans Playoffs. On imagine que cette confiance est aujourd’hui décuplée par les grosses prestations de Klay en cette fin de régulière, lui qui représentait un peu le facteur X des Warriors cette année. Sauf qu’aujourd’hui, le facteur X, c’est plutôt son copain du backcourt Stephen Curry. Actuellement à l’infirmerie pour une blessure au pied, le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire n’est pas encore assuré d’être opérationnel pour le début des Playoffs. Le coach des Warriors Steve Kerr ne s’est pas trop avancé au sujet de la superstar de la Baie, disant simplement « qu’il y avait une possibilité » pour que Steph soit prêt pour le Game 1 du premier tour face aux Nuggets samedi prochain. Sachant qu’il a quand même raté une bonne douzaine de matchs sur une période de trois semaines, on ne miserait pas notre maison sur un retour dès la première rencontre des Playoffs. Mais on surveillera ça de près. Logiquement, on devrait avoir plus de nouvelles au fur et à mesure que la semaine avance.

Klay Thompson peut-il maintenir cette forme olympique pour son grand retour en Playoffs, quand l’intensité va clairement monter d’un cran des deux côtés du terrain ? À voir, mais les signes sont en tout cas très encourageants. Et si Stephen Curry revient bien comme il faut, on se dit que ces Warriors-là pourraient à nouveau faire quelque chose de grand…