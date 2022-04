DING-DONG ! La saison régulière 2021-22 a livré ses derniers secrets et avec eux ses plus beaux perdants. Par ici le point final sur cette merveilleuse course au plus haut pick de Draft, symbolisée cette année encore par des branlées atomiques et des rosters à faire rosir de jalousie la 2 de Plouis-en-Brie. Oui ce village a été inventé de toute pièce, comme l’esprit de compétition des Rockets.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici donc le point final de la saison concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Nets – Pacers : 134-126

Hornets – Wizards : 124-108

Cavs – Bucks : 133-115

Rockets – Hawks : 114-130

Grizzlies – Celtics : 110-139

Knicks – Raptors : 105-94

Magic – Heat : 125-111

Sixers – Pistons : 118-106

Wolves – Bulls : 120-124

Mavericks – Spurs : 130-120

Nuggets – Lakers : 141-146

Clippers – Thunder : 138-88

Pelicans – Warriors : 107-128

Suns – Kings : 109-116

Blazers – Jazz : 80-111

Le Tankathon 2022

Dieu merci la course est terminée. Une course d’escargots, une course à celui qui ira le moins vite, et une course qui est donc remportée – pour la deuxième fois de suite ! – par les Rockets, un an après avoir récupéré Jalen Green, Josh Christopher, Alperen Sengun et Usman Garuba grâce à une saison 2020-21 déjà bien cradingue. Les Rockets qui ont évidemment perdu cette nuit face aux Hawks avant de communier une dernière fois avec leur public pas vraiment difficile, pendant que le Magic abandonnait tout espoir de médaille d’or en prenant le meilleur sur le voisin de Miami. Au final le podium se compose donc de ces génies de Houston, Orlando et Detroit, alors que le Thunder échoue au pied du podium et que les Blazers ont été délicieusement nuls à chier mais ont démarré leur campagne un peu trop tard pour rattraper le peloton de tête. Le classement final ? Il est juste en dessus. Les probabilités à la Lottery ? Elles sont juste en dessous.

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon