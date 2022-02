Klay Thompson redevient peu à peu Klay Thompson : 33 points et un money time de feu face aux Lakers, Klay et les Warriors préchauffent

Tellement longtemps qu’on ne l’avait pas vu qu’on en oublierait presque de quoi il est capable. Une phrase complètement fausse mais il fallait bien trouver une introduction, une introduction à cet énorme coup de chaud de Klay Thompson cette nuit face aux Lakers. Anthony Davis peut remercier le sniper des Warriors, car grâce à lui on ne parlera pas trop de sa performance défensive du soir.

Les stats maison du coup de chaud de Klay Thompson (et de la soirée historique de LeBron James) c’est juste ici !

C’était quoiqu’on en dise l’un des chocs les plus attendus de la nuit. Parce que même si les Lakers sont actuellement dans le brouillard comme l’a affirmé hier Miss Météo LeBron James et que les Warriors déroulent de leur côté en attendant sereinement les Playoffs, un Lakers – Warriors reste une affiche tellement brillante que nos yeux s’en retrouvent automatiquement attirés. Du beau monde sur le parquet avec, à ma gauche un Anthony Davis qui hustle néanmoins actuellement comme un Barbapapa, un LeBron James un peu fané de l’état actuel de sa franchise mais qui voulait entrer dans l’histoire cette nuit, on y vient, et un Russell Westbrook qui nous avait lâché avant-hier une sacrée punchline. A ma droite ? Des Warriors forts de leurs trois All-Stars et demi, sûrs de leurs forces malgré l’absence prolongée de Draymond Green tranquillement installés à la deuxième place de l’Ouest et qui prennent chaque match comme une occasion de se marrer en brûlant des ficelles. Ca en fait du bla-bla, on a même pas encore parlé du match d’ailleurs alors, sans plus attendre, messieurs dames : le (semblant) de récap.

Un match étrangement équilibré, si si, on a bien dit étrangement. Un début de rencontre marqué par la nouvelle belle sortie du rookie Jonathan Kuminga, alors qu’en face LeBron James sait qu’il a un gap important à aller chercher, on a dit qu’on y venait. Les Lakers qui restent dans le match mais paradoxalement on ne sent pas les Dubs en danger plus que ça, même quand LeBron ou Avery Bradley plantent de loin pour atteindre la mi-temps avec trois petits points de retard sur GS (62-65). Le retour des vestiaires sera surtout l’occasion de vivre ensemble un pan important de l’histoire puisque, ça y est on peut le dire, au prochain panier inscrit LeBron James deviendra le scoreur le plus prolifique de toute l’histoire de la NBA, saison régulière et Playoffs cumulés, devançant ainsi l’illustre Kareem Abdul-Jabbar. Ce sera chose faite sur une bombinette de chauve à 3-points, personne désormais n’a donc scoré autant sur un parquet NBA que Sieur LeBron, personne, jamais, et pour longtemps.

👑 C’est officiel : LeBron est désormais le scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA, quand on cumule la saison régulière et les Playoffs. 1️⃣ LeBron James : 44 152 points 2️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 44 149 points pic.twitter.com/Iywu0Lzesb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Mais si Marcel Patulacci est gardien de la paix AVANT TOUT, cette nuit il y avait un match à gagner AVANT TOUT. Étonnamment les joueurs de Steve Kerr ne nous offrent pas leur traditionnel troisième quart-temps de feu, et on se dirige donc alors vers une fin de match tendue, pourvu que Russell Westbrook ait le dernier shoot, pourvu qu’il le mette et qu’il montre le banc à son coach. Les minutes s’égrènent, la fin de match approche, Kevon Looney offre un cours d’intensité à Anthony Davis et Austin Reaves se prend – et il a raison – pour le sauveur, mais alors que l’odeur du gong final se fait de plus en plus ressentir c’est un autre homme qui va sortir la dynamite. Klay Thompson, vous l’aurez deviné, décide que cette fin de match sera sienne et enquille dans les dernières minutes trois énormes tirs du parking, dont l’un est à 2-points mais on s’en cogne, KT qui enchaine également les célébrations de begey et si les Lakers ne lâchent rien… le dernier tir de Klay à 1,35 de la fin couplé à un autre du ALL-STAR Andrew Wiggins et à un lay-up dans le trafic de Stephen Curry finira par mettre KO des Californiens focus jusqu’à la dernière seconde et c’est déjà pas mal.

La fin de match sera ensuite ubuesque, avec trois lancers généreusement offerts à LeBron James pour fêter sa soirée de gala, trois lancers qui n’auraient du en être que deux mais peu importe, karma is a free-throw et LBJ loupera le premier avant de faire de même – intentionnellement – avec le troisième mais sans pour autant permettre à son équipe de récupérer le tant important rebond. Fin du bal, victoire 117-115 des Warriors grâce à un Klay Thompson de gala qui termine avec sa meilleure marque de la saison. 33 pions à 12/22 dont 5/9 du parking, 13 points dans le money time, Killa Klay is back.