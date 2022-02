Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Kyrie Irving a croisé un Kyle Lowry sauvage, et ça fait onze défaites de suite pour les Nets

Les Knicks qui craquent, les Kings qui s’éclatent, Dejounte Murray qui scintille, Joel Embiid et Nikola Jokic qui MVPisent, DeMar DeRozan qui enquille, Luka Doncic qui victimise les Clippers pour rien, Klay Thompson en mode old good days et LeBron James dans l’histoire. Est-ce qu’on vient de vous résumer un résumé ? Oui. Est-ce que vous devez quand même lire ce papier ? Oui.

# Les résultats de la nuit

Blazers – Knicks : 112-103

Hornets – Grizzlies : 118-125

Wizards – Kings : 110-123

Pelicans – Spurs : 114-124

Sixers – Cavs : 103-93

Raptors – Nuggets : 109-110

Bulls – Thunder : 106-101

Heat – Nets : 115-111

Mavericks – Clippers : 97-99

Warriors – Lakers : 117-115

Suns – Magic : 132-105

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

34-14 Memphis. On attend combien de temps avant d’affirmer que c’est une des 3 meilleures équipes de toute la NBA cette saison ? Phœnix est numéro 1, mais depuis fin novembre les Grizzlies c’est N’IMPORTE QUOI ils écrabouillent la concurrence en s’éclatant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Jokic et Embiid sont dans leur prime et je dirai à mes enfants que je les ai vus jouer en 2022. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Le leader, c’est aussi celui qui hisse ses troupes quand y’a un obstacle. Denver a perdu il y a moins de 24H à Boston dans un match serré et un money time vraiment frustrant. Jokic débarque à Toronto et claque 18 points dans le premier quart. Suivez-moi, on va tout donner. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Memphis fait partie de ces équipes, rares, qui ne sont pas satisfaites de mener de 20 points dans un match. Nan mec, on va monter à +30. Et si on peut monter à +40 en dunkant sur vos daronnes on va pas se gêner. C’est vraiment des malades. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

BORDEL LE POSTER DE JOEL EMBIID SUR JARRETT ALLEN 😱😱😱😱pic.twitter.com/62i7kzPYiB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Mais sinon on est pas obligés de remettre du public à Toronto hein. Apparemment en mode pickup avec de l’écho les Raptors ça joue comme jamais. On a qu’à faire la fin de saison en visio. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Je crois qu’on appelle ça un poster ? pic.twitter.com/9g4KUYJip5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Plus que 4 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Victoire des Kings Défaite des Pelicans Golden State qui mène face aux Lakers Les fans de Sacramento : pic.twitter.com/P3aVOboRFE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Dejounte Murray en 24H. 32 points, 10 rebonds, 15 passes et 4 interceptions à Atlanta. Victoire. 31 points, 7 rebonds, 12 passes et 2 interceptions à New Orleans. Victoire. All. Star. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Montrezl Harrell est la meilleure option offensive au poste des Hornets depuis Al Jefferson et purée l’écriture de ce tweet c’est trop violent — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Purée je veux pas qu’on touche à ce Joel j’espère vraiment pour les Sixers que ça va coller avec Harden parce que là, la la la, là ? Son niveau de jeu à Embiid ? C’est un privilège à regarder. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

JOKIC LE CONTRE QUI VERROUILLE LA VICTOIRE DES NUGGETS !!pic.twitter.com/Q25bVmfemg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Joel Embiid ce soir : 40 points

14 rebonds

10 passes

3 interceptions

Le poster de la nuit

Victoire contre Cleveland Nikola Jokic ce soir : 28 points

15 rebonds

6 passes

2 contres

Dont le contre de la gagne

Victoire à Toronto pic.twitter.com/rmPRDGVVXp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

👑 C’est officiel : LeBron est désormais le scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA, quand on cumule la saison régulière et les Playoffs. 1️⃣ LeBron James : 44 152 points 2️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 44 149 points pic.twitter.com/Iywu0Lzesb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA (saison régulière + Playoffs) 1️⃣ LeBron : 44,152 points

2️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 44,149

3️⃣ Karl Malone : 41,689

4️⃣ Kobe : 39,283

5️⃣ Jordan : 38,279

6️⃣ Dirk : 35,223

7️⃣ Wilt : 35,026

8️⃣ Shaq : 33,846

9️⃣ Duncan : 31,668

🔟 Hakeem : 30,701 pic.twitter.com/DkJbnfvTce — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Clippers win…! Putain quand le tir de Luka est parti j’avais les BRAS EN L’AIR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Excellent match d’AD hein, rebond, postup, la totale mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

LEBRON LES LANCEEEEERS 💀💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

