Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un Kyrie Irving sauvage et le maillot de Dirk Nowitzki au plafond, on a connu des nuits plus tranquilles

Nuit incroyable en NBA, peut-être l’une des raisons pour laquelle ce résumé nocturne sort à l’heure du déjeuner. Du game winner, du Lance Stephenson, du Kelly Oubre Jr., du Kyrie, du KD, du Dejounte Murray et même de la baston, on ne savait plus où donner de la tête cette nuit et heureusement finalement qu’on avait cinq paires d’yeux. Oups, on vient de révéler notre secret.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Pistons : 140-111

Magic – Sixers : 106-116

Wizards – Rockets : 111-114

Celtics – Spurs : 97-99

Pacers – Nets : 121-129

Mavs – Warriors : 99-82

Bucks – Raptors : 111-117

Wolves – Thunder : 98-90

Nuggets – Jazz : 109-115

Blazers – Heat : 109-115

Kings – Hawks : 102-108

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Bonne nouvelle pour les Wolves puisque le 5 majeur de base est de retour ce soir, avec Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Davis Bertans à part catch and shoot à trois points et prendre des trains sur le quai 9 3/4 il fait quoi putain — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

– Respectez les mesures de distanciation sociale, c’est important. – Bradley Beal :pic.twitter.com/WwOC4Qdz6Y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Hahahaha la spéciale Popovich, temps mort au bout de 53 SECONDES de jeu 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

– Respectez les mesures de distanciation sociale, c’est important. – James Harden :pic.twitter.com/Yh6orDhGnk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

STANDING OVATION POUR LANCE STEPHENSON À INDIANA ❤️❤️❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

ET LANCE QUI FAIT LA GUITARE SUR SON PREMIER SHOOT À TROIS POINTS QUI RENTRE 🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Golden State : 0/4 à trois points Dallas : 0/5 à trois points pic.twitter.com/9oEPe40E5u — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

C’est absolument horrible à Dallas 💀💀💀 c’est le retrait de maillot d’Omer Asik ou quoi ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

12 POINTS POUR LANCE DANS LE 1ER QUART 😭😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

MAIS STOOOOOP LAAAANCE HAHAHAHAHAHA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

17 POINTS CONSÉCUTIFS POUR BORN READY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

AAAAAAARGH LANCE !!!! 20 POINTS DANS LE PREMIER QUART, BOMBE AU BUZZER C’EST UN MALAAAADE !!! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

La planète basket : trop hâte de revoir Kyrie. Lance Stephenson : pic.twitter.com/UCkr5kSRM1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Voici donc le premier panier de Kyrie Irving de la saison, premiers points depuis les Playoffs 2021.pic.twitter.com/5Z3xXsNdxI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Domantas Sabonis tu lui demandes de faire un créneau il se gare sur ta bagnole. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Ils chantent « MVP MVP » avec Lance aux lancers 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

39 points pour les Warriors à la mi-temps. 16/41 au tir (39%)

1/15 à trois points (7%)

6/9 aux lancers (63%) Une atrocité collective, Steph à 1/10 dont 0/5 du parking. Crédit à Dallas, ils se sont pointés ce soir. Mais en face c’est juste affreux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

8 TIRS À TROIS POINTS… DANS LE DERNIER QUART. pic.twitter.com/JMvkJ7QwD8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Il s’est retourné vers le public de Washington et leur a dit de fermer leur gueule après son shoot de la gagne 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/IHK0AnuKdw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

MONSIEUR KEVIN PORTER JR !!! 💉💉💉💉💉💉💉pic.twitter.com/1s4WAfNw6n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Performance mythique de Danny Green cette nuit puisqu’il a fait ce qu’on appelle une « Tony Snell » à Orlando : 24 minutes

0 point

0 rebond

0 passe

0 interception

0 contre

0/2 au tir ⭐️ #NBAAllStar ⭐️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Je crois que le retour de Dejounte Murray est assez agréable et visible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Fan de Boston cette saison c’est pas possible il doit y avoir une indemnisation dans le money time, la sécu rembourse ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

4 victoires de suite pour Dallas, 4 équipes maintenus sous les 97 points. Retour de Luka certes mais belle défense collective, c’est prometteur pour la suite. pic.twitter.com/h4BYxy7GBh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

« Voici les nouveaux membres du Health & Safety Protocol » pic.twitter.com/yGmKG5M4ci — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

J’oublierai jamais ce que Dirk nous a fait vivre sur les Playoffs 2011. Jamais, jamais jamais, jamais. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Mark Cuban révèle la statue de Dirk qui sera construite et posée devant la salle des Mavs ! pic.twitter.com/tBMHr16ZBx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

« Cette statue sera devant cette salle, et la future salle, et la future salle, et la future salle… »pic.twitter.com/nLDG7UElsg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Je connais aucun fan qui n’aime pas Dirk Nowitzki. La classe absolue. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Kyle Lowry expulsé pour avoir envoyé le ballon un peu fort à l’arbitre… deuxième faute technique, bonne soirée. C’est nimp.pic.twitter.com/54aOajOW4U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

