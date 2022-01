Tyler Herro et Jusuf Nurkic sont des gamins : poussette pour l’un, petite calotte pour l’autre, bref tout le monde à la douche

Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Le début de saison nous avait offert Isaiah Stewart contre le monde entier LeBron James, Markieff Morris contre Nikola Jokic ou encore Rudy Gobert et Myles Turner sur Danse avec les stars, et depuis la tendance s’était un peu calmée, tant mieux comme dirait l’autre. Cette nuit ? Tyler Herro et Jusuf Nurkic nous ont offert une valse de plus à la toute fin du match entre les Blazers et le Heat, habile car ça nous permet donc de parler de ce match qu’on n’a – très honnêtement – pas beaucoup regardé.

Evidemment, parce qu’entre le retour de Kyrie Irving et le retrait du maillot de Dirk Nowitzki, avouez qu’une match-up entre Caleb Martin, Omer Yurtseven et Max Strus d’un côté et Nassir Little, Norman Powell ou Jusuf Nurkic de l’autre n’avait pas forcément retenu l’attention de notre Stabilo. Tout juste le temps de vous permettre qu’on parlera très vite du petit Anfernee Simons, de son talent et de la fenêtre qui s’offre actuellement à lui à Portland, qu’on bascule de suite… dans les dernières minutes de ce match, parce qu’on vous a dit qu’on n’a rien vu et parce qu’on ne va donc pas faire semblant. Ah si tiens, Kyle Lowry s’est fait éjecter pour avoir tenté une passe un peu trop appuyée vers un arbitre, next, no comment. Ce qui nous intéresse ? Pas forcément les belles sorties des coiffeurs habituels du Heat (Omer Yurtseven et Max Strus notamment), ni la nouvelle jolie performance du petit Anfernee. Non, ce qui nous intéresse c’est évidemment ce fait de jeu, à une minute de la fin du match et donc d’une longue nuit de NBA…

Norman Powell gagne quelques secondes sur la remontée de balle, Tyler Herro monte lui mettre un chouïa de pression et, comme deux jours plus tôt avec Trae Young et comme une centaine de fois dans sa carrière de brigand, Jusuf Nurkic y va de son écran un peu trop appuyé, à la limite de l’acceptable mais dont la jurisprudence personnelle amène à être un peu circonspect, en un mot ou en trois mots d’ailleurs. Bonne vanne ça tiens. Jusuf qui tord donc Tyler Herro en deux, Tyler qui selon nos sources n’a pas inventé l’eau chaude non plus mais que l’on peut comprendre sur le coup (même si c’est suicidaire), Tyler qui prend donc trois bons mètres d’élan pour aller dire sa façon de penser au mammouth des Blazers. La suite est évidente, Jusuf dégoupille et colle une Cracotte gentille à l’Instagrameur de South Beach, Evan Fournier Caleb Martin débarque au péril de sa vie pour sauver celle de son jeune coéquipier, tout le monde braille mais tout le monde finit par se calmer car c’est quand même l’heure du petit-déjeuner en France, et au final les deux poltrons gagnent le droit d’aller se doucher dix minutes avant les autres. Fin de l’histoire.

Rien de bien méchant mais tout de même deux exclusions qui entachent le bilan d’un superbe match (on déconne, on l’a TOUJOURS pas vu), et la rencontre en tout cas intéressante entre deux caractères bien trempés, c’est comme ça qu’on dit quand on est né dans les années 80. Sur le coup on aurait probablement réagi comme Tyler Herro mais on ne va pas le dire trop fort, sous peine que la fanbase de Jusuf Nurkic nous tombe dessus. Ah, on nous fait signe que la fanbase de Jusuf Nurkic n’existe pas, ouf.