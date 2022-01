Kyrie Irving a rejoué au basket : 22 points en 32 minutes, Kyrie n’a rien perdu et on a beaucoup aimé ce qu’on a vu

Quelques heures avant la cérémonie la plus attendue de l’année au Texas, un autre giga-évènement participait à faire de cette soirée un moment particulier. Indianapolis, 1h30 du matin, le cinq de départ des Nets est composé de James Harden, David Duke Jr., Kevin Durant, Nic Claxton et… Kyrie Irving. Lui le joueur en marge d’une NBA qui voudrait décider à sa place, lui le joueur si talentueux mais qui met sa franchise dans une situation inconfortable. Mais laissons les questions pour plus tard, et profitons seulement de cette petite demi-heure offerte cette nuit par le génial vilain petit canard des Nets.

Un match qui commence avec une timide mise en route, proportionnelle à l’envie collective des Nets lorsqu’il s’agit de défendre. Le héros du premier quart-temps ne se nomme pas vraiment Kyrie Irving mais plutôt Lance Stephenson, de retour chez lui et exceptionnel avec 20 pions et des célébrations GOATesques. Le meneur de Brooklyn ? Un premier tir un peu court pour se mettre en jambes, quelques dribbles chaloupés mais globalement Uncle Drew trottine et laisse le lead à Kevin Durant, comme on le comprend. A noter que le K avait d’ailleurs ramené des oeufs à la salle, ou peut-être bien une barquette de pot-au-feu, la fameuse PAF, mais ça c’est encore une autre histoire.

Pour revenir au basket ? Après le show Lancelot, premier bucket de la saison dès l’entame du second quart-temps sur un petit pull-up, salut toi, content de te revoir. Kyrie semble bien dans ses pompes, laisse James Harden voire Kevin Durant gérer le début des possessions, rajoute deux points, puis deux lancers et un tir de plus, tiens, Kyrie Irving vient de mettre les huit premiers points de son équipe au deuxième quart. 8 points ce sera d’ailleurs son total à la mi-temps, on est bien Tintin, ne reste plus que gagner ce match pour faire de cette soirée comeback une réussite.

Après douze minutes de plus Kyrie a rajouté quatre puntos dans le trafic mais, surtout, DeAndre’ Bembry a ramené la flamme défensive à la salle et les Nets sont revenus au score, laissant au chef d’orchestre la possibilité de s’exprimer dans un contexte appelant à la clutchitude. Et… ding-dong, le sang qui coule dans les veines de l’antivax est toujours froid comme la glace, et Kyrie va alors multiplier les pénétrations et autres arabesques estampillées lui-même pour contribuer pleinement au run de son équipe en fin de match. Dix unités de plus au compteur, les dribbles au ras du sol qui vont bien et les finitions acrobatiques, le récital est complet et Kyrie finira sa soirée avec 22 pions à 9/17 au tir, 3 rebonds, 4 passes et 3 steals, mais surtout avec le sourire et étreint par Papa Irving himself, KD, et toux ceux ravis de le voir de retour, c’est à dire à peu près tous les gens qui aiment la vie.

Une reprise positive, très encourageante même, pour un homme dont les prises de position divisent mais dont les skills nous manquent dès lors qu’il est absent des parquets plus de deux minutes. Bref, on ne sait pas de quoi demain sera fait à Irving City mais ce qu’on a vu cette nuit, ça, ça nous a plu.