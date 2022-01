Kevin Durant injouable, Kyrie Irving en jambes et même quinze minutes de défense : ça y est, les Nets ont envoyé un premier message

C’était, forcément, l’un des très gros rendez-vous de la soirée, avec le retrait de maillot d’une légende germano-texane, entre autres. Les Nets au complet face aux Pacers, au complet signifiant RETOUR DE KYRIE IRVING pour son premier match depuis juin 2021 ? Evidemment qu’il y a des choses à raconter.

C’est le retour du monstre à trois têtes, enfin au moins pour un soir, Kyrie Irving étant autorisé à jouer uniquement à l’extérieur et dans certains états, puisque l’on rappelle qu’il n’est pas vacciné et ne désire pas le faire, on connait un président qui tentera peut-être de l’emmerder enfin bref. Cette nuit à Indianapolis ? C’était donc le véritable Acte 1 de cette saison 2021-22 pour Brooklyn, puisque Steve Nash pouvait – enfin – compter sur son roster au complet, à un Joe Harris près cependant. Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden donc, mais aussi LaMarcus Aldridge, Patty Mills et les restes de Blake Griffin, ça en fait des sélections de All-Star et des victoires aux Jeux Océaniques. Mais abondance de biens ne fait pas tout, cette expression n’existe pas mais on s’est compris, et les deux tiers du match mettront surtout en avant… la fainéantise défensive de la franchise new-yorkaise. Un premier quart-temps quasi légendaire de la part de Lance Stephenson, on y reviendra, un lancelot volant la vedette à un Kevin Durant qui sauve les meubles, à un Kyrie Irving un peu lent à sortir de son hibernation et à un James Harden parfois injouable sur ses drives parfois transformé en simple fan. 37 points encaissés au premier quart, 73 à la mi-temps, Domantas Sabonis qui s’éclate comme s’il était avec ses gosses et un retard de 13 points seulement grâce à la propreté infinie de KD en attaque, attention messieurs vous marchez sur la ligne rouge.

Besoin de se sortir les doigts de l’arrière-train côté Nets, et la deuxième mi-temps donnera enfin l’occasion de voir les hommes de Steve Nash dans des dispositions de compétiteurs et non de touristes en week-end de All-Star Game. Les hommes de la deuxième mi-temps à Brooklyn ? Kevin Durant évidemment, un temps irrité par les coups de sifflet et en foul trouble tout le long du match mais qui s’en sortira une nouvelle fois avec une masterclass signe d’un MVP (39 points, 8 rebonds et 7 passes), Kyrie Irving (22 points à 9/17), de retour dans le game avec une deuxième mi-temps parfaite dans l’exécution, le tout sans ne rien précipiter à part une légère saucisse en fin de match, puis, moins attendu… DeAndre’ Bembry, auteur d’une entrée fracassante après la pause et rampe de lancement d’une défense retrouvée, agressive voire suffocante par moments, le genre de comportement qui fait automatiquement passer les Nets d’équipe de stars à équipe injouable. Un revirement bienvenu qui changera le cours du match, Brooklyn prenant les commandes au dernier quart pour ne plus jamais les lâcher, après avoir pourtant compté plus de quinze pions de retard en milieu de troisième round.

Domantas Sabonis et un incroyable Lance Stephenson ont tout fait pour offrir à leurs fans une victoire de prestige, Keifer Sykes a fait passer Patty Mills pour un plot et Myles Turner a longtemps gardé la boutique inviolée, mais au final le trio magique et, surtout, la prise de conscience défensive des Nets aura remis la logique au centre du village. On ne sait pas combien de fois le Big Three de Steve Nash jouera ensemble, on ne sait pas si les Nets défendront fort plus de sept fois dans la saison, mais quand toutes les planètes sont alignées… bon courage pour ne pas finir piétiné.