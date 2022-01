NBA Top 10 du jour : sauter face à Miles Bridges, ça ne sert pas à grand-chose, n’est-ce pas Cade Cunningham ?

Après une soirée qui a fait honneur au hashtag #MercrediPanzani, le Top 10 ne peut qu’être lourd. Et c’est le cas. Entre Lance Stephenson, Kyrie Irving, Miles Bridges ou encore le duo des Rockets Jalen Green – Kevin Porter Jr., il a fait show sur les parquets NBA cette nuit.

Attaquer face à Joel Embiid dans le money time, ce n’est pas trop une bonne idée. Cole Anthony s’en est rendu compte.

Kyrie Irving est de retour, et il lâche déjà des buzzers. Au troisième quart-temps certes, mais quand même.

Devin Vassell avait visiblement des comptes à régler avec les Celtics.

De’Aaron Fox s’est bien amusé avec Cam Reddish. Crossover, And-1, tout ça dans le money time. Par contre, les Kings ont quand même perdu parce que c’est les Kings.

Marvin Bagley III a rencontré Clint Capela dans les airs. Spoiler, cela ne s’est pas bien passé pour le premier.

Lance Stephenson est une légende, point barre.

JaMychal Green a été sans pitié avec Mike Conley. Mais genre vraiment.

Jalen Green ne réalise pas la saison rookie la plus folle de l’histoire mais quand il s’agit de s’envoler, oh boy…

Miles Bridges souhaite la bienvenue en NBA à Cade Cunningham.

Suspendu lundi, héros du money time mercredi, bienvenue dans la vie de Kevin Porter Jr..

Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. On vous laisse profiter et on se dit à très vite !