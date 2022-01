Dejounte Murray is back et les Spurs s’imposent à Boston : le rapport existe, mais le choke des Celtics existe aussi

Les esthètes du game l’auront noté : après deux petites semaines d’iso, pas celle de James Harden mais celle du COVID, Dejounte Murray était de retour à la mène des Spurs pour poursuivre sa difficile ascension vers le Mont All-Star Game. Pas d’échauffement au programme puisque le begey a retrouvé illico ses standards, aidant de ce fait Gregg Popovich à valider une victoire pour les siens, lui qui coachait cette nuit son… 2 000ème match à la tête des Spurs. Wow, ça rajeunit pas tout ça.

Les stats maison de cet incroyable show offensif entre Boston et San Antonio c’est juste ici

Ayez un Dejounte Murray dans votre vie et tout ira mieux. Une maxime à deux doigts de rentrer dans le grand dictionnaire universel des maximes qui n’existent pas, tant Dejounte Murray transforme cette équipe des Spurs, tant celui qui n’est désormais plus un gamin a passé un sacré cap cette saison. Leader NBA au nombre des triples-doubles, prends ça la RW Family, 18 points, 8,4 rebonds et 8,8 passes de moyenne, et une succession folle de matchs références, voilà la vie que DM a décidé de mener depuis le 20 octobre. Si tu kiffes DM passes en DM, et cette nuit à Boston le meneur de jeu n’a donc pas traîné pour nous rappeler quel genre de leader il était devenu. 22 points, 9 rebonds, 12 passes et 3 steals, production habituelle pour le crack qui aura trouvé cette fois-ci en… Devin Vassell le compagnon idéal pour taper du Bostonien. Duo représentatif d’une jeunesse qui attaque fort et qui défend dur, symbolisée également par un Keldon Johnson encore en apprentissage, une jeunesse qui valide ce matin sa quinzième victoire de la saison et un bilan de 15-22 évidemment négatif dans la forme mais globalement satisfaisant dans le fond tant on promettait l’enfer aux ouailles de Pop cette saison.

Une victoire de deux petits points, à mettre au crédit de Dejounte et ses soldats donc, mais également à celui du… choke des Celtics, ces derniers nous ayant offert une dernière possession à l’image de la prestation globale de Jayson Tatum, oh la belle manière de headshot plein de gens dans la même phrase. Jayson Tatum ? De retour lui aussi après quinze jours de stop obligatoire, on a vu juste au dessus que ce n’est pas forcément une excuse même si aucune situation n’est identique, l’ailier des C’s a briqué comme on « brique » son sol un jour de ménage de printemps (vous aussi votre mère elle dit ça ?), avec un 6/20 presque inespéré au vu de sa performance globale. Dans le dur, Jay a du coup laissé cette nuit l’autre Jay (Len Brown) s’occuper de tout ou presque, Jean-Lin Marron confirmant qu’il reste capable d’être l’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue quand il est dans la zone.

Merci la zone merci le sang, et Jaylen qui pensait donc avoir fait le plus dur en revenant de la mi-temps comme un damné, rentrant absolument tout ce qu’il tentait pour finir sa soirée avec 30 points au compteur. Sauf que 30 points c’est à peu près ce qu’il avait marqué en milieu de troisième quart, et on jumpe d’ailleurs immédiatement sur cette dernière possession verte, celle qui aurait pu/du envoyer tout le monde en overtime après que Dejounte Murray – encoire oit, chacal – ait donné deux puntos d’avance à Los Spurs.

Remise en jeu pour les Spurs au milieu de terrain, Jock Landale pète une durite et file la balle à… Jaylen Brown au lieu de la donner à son meneur. Quelques secondes à jouer, Marron part en contre-attaque et décide de ne pas donner la gonfle à Tatum qui baisse les bras, le dernier lay-up est trop court et prolongation il n’y aura pas. Si DeMar DeRozan a pris cette saison le surnom de King Of the Fourth à Isaiah Thomas, Jaylen Brown est donc le nouveau King Of the Third de Boston. Time, et gloire à Dejounte Murray, hashtag NBAVOTE.