Dejounte Murray est un All-Star, épisode 56 : 32 points, 10 rebonds et 15 passes à Atlanta, premier Spurs de l’histoire en 30/10/15 !

Au 12 février, seul Nikola Jokic a donc réalisé plus de triples-doubles que Dejounte Murray, un Nikola Jokic accessoirement MVP en titre et parmi les principaux favoris à sa propre succession. 11 triples-doubles cette saison, mais cette nuit, face à une défense des Hawks qui ne méritent même pas cette appellation, la perf de Dejounte s’est inscrite parmi les plus folles de l’histoire de sa franchise, et il y a du beau monde autour si tant est qu’il faille vous le rappeler.

Les stats maison de l’opération portes ouvertes des Hawks c’est juste ici !

Taper des records all-time à Charlotte ou Memphis on veut bien, no disrespect hein, mais le faire à San Antonio c’est quand même une autre paire de manches. Tim Duncan est passé par là jadis, posant parfois quelques 20/20/10/10 ou presque, Tony Parker en a planté 55 un soir de chaleur, et plus récemment Kawhi Leonard avait pris l’habitude de griser un paquet de boxscores. Dejounte Murray, lui, est tranquillement en train de s’assoir à la même table que tout ce beau monde, loin de leurs résultats collectifs évidemment mais au moins aussi chaud statistiquement. Une saison merveilleuse pour DM, couronnée récemment par une première sélection au All-Star Game, et cette nuit le meneur des Éperons a une nouvelle fois étincelé, encore plus que d’habitude.

Il faut dire que les Hawks représentent assez bien la victime parfaite pour ce genre de méfaits, mais encore faut-il assumer et punir ce genre d’infâme production défensive. Ni une ni deux les Spurs s’en sont donc chargés, rapprochant au passage Gregg Popovich à cinq petits matchs du record all-time de victoires sur un banc NBA en saison régulière, et si Doug McDermott et, surtout, les jeunes Devin Vassell et Keldon Johnson s’en sont donnés à cœur joie face à la Mer Rouge des Hawks, si Jakob Poeltl a scoré du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps, c’est donc Dejounte Murray qui s’en tire une fois de plus avec le trophée de joueur du match.

Dejounte Murray is the only @spurs player in NBA history to have 30 PTS, 10 REB, and 15 AST. In becoming the Spurs franchise leader in triple-doubles, Murray passes @Hoophall inductee David Robinson. https://t.co/T64ZXdLJmm — NBA.com/Stats (@nbastats) February 12, 2022

32 points, 10 rebonds, 15 passes et 4 steals, 11/18 au tir et 8/9 aux lancers, en 32 minutes. C’est pas propre ça, ça brille carrément de mille feux. Le premier match en 30/10/15 de toute l’histoire de la franchise texane, et par la même occasion la première place all-time de sa franchise au nombre de triples-doubles en dépassant le très carré David Robinson. Un café, l’addition, une victoire 136-121 en guise de digestif, merci aux Faucons qui auront laissé toutes leurs portes ouvertes en encaissant notamment 73 points avant la mi-temps et en laissant absolument tous les tireurs de San Antonio ouverts comme des huîtres à Noël.

Une nouvelle perf majuscule pour Dejounte Murray, introduction d’une conclusion parfaite : DEJOUNTE MURRAY EST UN ALL-STAR. Dans huit jours DM pourra faire la fête avec les étoiles de Cleveland car il l’a bien mérité, et on connait un vieux grincheux qui pourra le remercier très fort dans quelques semaines.