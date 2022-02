C’est officiel : LeBron James est désormais le scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA, en cumulant saison régulière et Playoffs !

C’est dans une défaite que cela s’est produit, mais cela n’enlève en rien l’immensité de l’accomplissement réalisé par LeBron James cette nuit. Dans le match opposant les Lakers aux Warriors, le King a scoré 26 points et a donc hissé sa place tout en haut d’un nouveau classement all-time… et pas le plus discret qui existe : c’est désormais officiel, personne n’a marqué autant de points que LeBron dans l’histoire de la NBA, lorsqu’on combine saison régulière et Playoffs.

Il y est, ça y est.

C’est bon.

Il n’a pas encore the record, qui est celui de la saison régulière appartenant à Kareem Abdul-Jabbar, mais ce n’est qu’une question de temps. Et la carrière de LeBron pourrait s’arrêter demain qu’un record extraordinaire serait déjà en sa possession dans la catégorie get buckets, puisque les livres ont été modifiés ce samedi. En effet, depuis son arrivée en 2003 en NBA, James avait accumulé les immenses saisons régulières avec les grands Playoffs. Ce n’était pas soit l’un, soit l’autre, c’était l’un et l’autre. Pas de bague constamment au bout, mais une certitude qui a accompagné toute une génération de passionnés ou de simples observateurs : d’octobre à juin, de la décennie 2000 à la 2010 ou 2020, lorsqu’on démarre une saison de basket avec LeBron on aura des points scorés à gogo du début à la fin. Des matchs, et encore des matchs, et encore des matchs, mettant à rude épreuve ce corps exceptionnel qui semble résister aux lois du vieillissement. Des minutes, et encore des minutes, et encore des minutes, poussant LeBron à ridiculiser les normes imposées aux athlètes de toute génération. Ce qu’on sait, depuis des mois maintenant, c’est qu’il ne s’agit que d’une question de temps pour que LeBron (36 552 points en carrière) dépasse Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points) au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la saison régulière NBA. Et ce record est celui que tout le monde vise, que personne ne semble pouvoir effleurer. Pourquoi ? Parce que la Ligue met surtout en avant les exploits réalisés d’octobre à avril, donc en saison régulière, plutôt qu’en Playoffs. En Playoffs, on n’affronte pas toutes les équipes de la NBA, alors qu’en saison régulière, si. C’est donc un rendez-vous légendaire qui aura lieu dans très peu de temps, lorsque LeBron aura dépassé Karl Malone et ira dépasser KAJ au scoring de saison régulière.

Cependant, même si cela lui prend six mois, douze mois, vingt-cinq mois s’il veut, LeBron a déjà la possibilité d’affirmer qu’il a mis plus de points que quiconque dans l’histoire de la NBA. Pourquoi ? Parce qu’en plus de ses 36 552 points scorés en saison régulière, James en a planté 7631 en Playoffs. Ce qui fait de lui, en cumulé, l’homme le plus prolifique all-time dans l’art de mettre le ballon dans le panier.

LeBron James has passed Kareem Abdul-Jabbar as the all-time scoring leader (regular season & playoffs). ◻️ LeBron – 44,152

◻️ Kareem – 44,149 🎥 @Lakerspic.twitter.com/XB8KolCiFi — The Athletic (@TheAthletic) February 13, 2022

Voici ce fameux classement, lorsqu’on cumule la saison régulière avec les Playoffs.

1️⃣ LeBron James : 44,157 points

: 44,157 points 2️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 44,149

: 44,149 3️⃣ Karl Malone : 41,689

: 41,689 4️⃣ Kobe Bryant : 39,283

: 39,283 5️⃣ Michael Jordan : 38,279

: 38,279 6️⃣ Dirk Nowitzki : 35,223

: 35,223 7️⃣ Wilt Chamberlain : 35,026

: 35,026 8️⃣ Shaquille O’Neal : 33,846

: 33,846 9️⃣ Tim Duncan : 31,668

: 31,668 🔟 Hakeem Olajuwon : 30,701

La longévité du King lui permet de mettre toutes les plus grandes légendes du jeu dans le rétroviseur, Malone et Abdul-Jabbar faisant partie des piliers de la catégorie longue-durée. Le pire, pour eux comme pour la concurrence, c’est que LeBron n’a pas l’air de ralentir puisqu’il est dans une de ses plus grandes saisons offensives en carrière… alors qu’il va bientôt aborder sa 20ème saison professionnelle. Comme beaucoup de choses dans le parcours proposé par LBJ depuis 2003, cela n’a aucun sens. Il n’y a aucun athlète avec lequel on peut le comparer, et il n’y a aucune perspective sur laquelle on peut se baser. Et s’il continuait à jouer ainsi pendant encore 3-4 ans ? Et s’il allait taper ses 40 000 points en saison régulière et 8000 points en Playoffs ? Et s’il allait distancer KAJ de près… de 5000 points au final ? Non, c’est trop, et en même temps voilà le genre de dimension dans laquelle nous invite LeBron, un être humain dont on découvrira certainement la vraie origine plutonienne dans quelques années.

Aujourd’hui, seul Kevin Durant semble être en mesure de pouvoir un peu discuter, mais quelque part c’est déjà trop tard avec les blessures connues par l’ailier. En cumulant saison régulière et Playoffs ? KD gratte pas encore les 30 000 points en carrière… Ce qui voudrait dire qu’il a encore 15 000 pions à nous enfiler, alors qu’il a 33 ans et revient d’une des pires blessures qui existe dans le sport professionnel ? Come on. Non, en vrai il faudra suivre les exploits des Luka Doncic, potentiellement Giannis, et d’autres garçons du genre, pour essayer rejoindre ne serait-ce que le club des 35K, en cumulant Playoffs et saison régulière. Alors imaginez le club des 45K, que LeBron va ouvrir en sifflotant dans quelques semaines…

Le véritable couronnement, le moment qui sera inoubliable, ce sera dans quelques mois avec Kareem Abdul-Jabbar dépassé au scoring en saison régulière, un record qui semblait intouchable pour l’éternité. À ce moment-là ? On pourra l’affirmer, c’est bon, ça y est : le meilleur scoreur de l’histoire de la saison régulière, le meilleur scoreur de l’histoire des Playoffs, et donc le large meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, c’est LeBron James. Pas mal pour un type qui pense avant tout à faire des passes…