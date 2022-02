Russell Westbrook a sorti la dynamite : « mes douleurs au dos viennent en partie du fait que je ne suis pas habitué à m’assoir autant »

En sortie de trade deadline et après une soirée (étrangement) calme du côté des Lakers, on a tout d’abord appris que Rob Pelinka n’aurait pas spécialement consulté LeBron James et Anthony Davis concernant d’éventuels trades. Et après une grosse défaite face aux Bucks et une autre encore plus honteuse face aux Blazers, Russell Westbrook a communiqué hier sur la blessure qui l’avait fait manquer le match face à Portland. Vous n’êtes pas prêts.

On ne va pas tirer sur l’ambulance. Russell Westbrook est en difficulté cette saison, les Lakers sont à chier pour diverses raisons, le niveau de RW mais pas que, et le meneur all-time a même failli être échangé contre… Buddy Hield avant la trade deadline. Une phrase qui pourrait suffire à conclure ce papier, si le Brodie n’avait pas lâché l’une des punchlines de l’année hier soir, selon des propos rapportés par le journaliste Kyle Goon du Orange County Register, Kyle si c’est des conneries on t’attrape et on te fait bouffer de la pizza à l’ananas.

Nan je peux pas croire qu’il a vraiment dit ça c’est pas possible 😭😭😭😭 ON VIENT DE PASSER LA TRADE DEADLINE RUSS https://t.co/ILwhVSqoL6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

« Russell Westbrook a affirmé avoir ressenti une gêne dans le dos pendant le match face aux Bucks, et il a ajouté que c’était du en partie au fait qu’il n’avait pas l’habitude d’être aussi souvent assis »

Drop the mic’, time.

Incroyable décla, qui plus est en sortie d’une trade deadline qui aura finalement vu les Lakers décider de poursuivre l’essai avec Westbrook, essai pourtant peu concluant pour le moment. On attendra évidemment d’en savoir plus sur la véracité des propos, let ze police do ze djob, mais cette punchline nous rappelle en tout cas un certain Allen Iverson, qui avait répondu en son temps à des interrogations sur son état de santé en lâchant un incroyable « Je suis blessé au cul à force d’être assis sur le banc » (source : Chris Vernon, The Mismatch podcast pour The Ringer).

Alors de deux choses l’une. Soit Russell Westbrook est un coquin et il manie l’humour border histoire de détendre un peu une atmosphère pesante en ce moment à Los Angeles, soit il a décidé de lâcher la bride et la fin de saison s’annonce mythique aux côtés d’un LeBron James qui a probablement passé les 72 dernières heures à s’envoyer des grands bols de vin rouge à 50K la bouteille. On déteste cette phrase mais : la suite au prochain épisode.