TrashTalk Award – Spécial NBA Trade Deadline : James Harden et Ben Simmons transférés ? Sortez vos vannes les plus lourdingues !

Comme à peu près tous les ans, la NBA Trade Deadline a été absolument dingue, mais cette édition 2022 nous a offert un blockbuster trade qui, même s’il était plus ou moins attendu voire espéré, a beaucoup fait parler. James Harden et Ben Simmons vont chacun dans l’équipe de l’autre et vont se faire des appels de phares lorsqu’ils vont se croiser sur l’autoroute. Et forcément, avec les deux joueurs qui traînaient leur spleen sous leurs uniformes respectifs, ce sont les protagonistes extérieurs qui s’en donnent à coeur joie.

Candidat # 1 : le like bien mesquin de Kevin Durant

Et ça commence direct avec Kevin Durant (qu’on va revoir après, ne vous inquiétez pas). Sur une publication Instagram du média américain The Score faisant état des vélléités officieuses de départ de la barbe la plus célèbre de la ligue, la vipère n’a pas manqué d’y apposer son like, comme s’il souhaitait voir son ancien gars sûr du Thunder quitter la ville.

REGARDEZ QUI A LIKÉ BAHAHAHA QUEL BORDEL 😭😭😭 pic.twitter.com/jqaGPEIqEv — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) February 10, 2022

« James Harden veut être transféré chez les Sixers mais n’a pas fait de demande formelle de crainte que le public ne le prenne en grippe pour avoir demandé un deuxième trade en deux ans. »

James Harden se traîne depuis quelques semaines du côté de Brooklyn, tout le monde l’a cramé ça, et visiblement, KD fait également partie de ceux-là. Ce like voulant peut-être dire que le départ de l’ancien meilleur sixième homme de la ligue serait une bonne chose pour les Nets. On va retrouver KD un peu plus tard, mais pas forcément dans le rôle où il est attendu.

Candidat # 2 : la forme olympique de Charles Barkley

Jamais le dernier non plus quand il s’agit de grogner un bon coup, Charles Barkley s’est évidemment occupé du cas de « The Beard ». Ayant récemment raté plusieurs matchs pour une blessure aux ischios-jambiers, en tout cas c’est la version officielle, car sans l’affirmer pour autant, il est légitime de penser que les Nets l’ont mis à l’écart, soit pour un problème d’attitude, soit pour le préserver en vue d’un futur trade. Pour Chuck, la question est vite répondue : c’est une blessure diplomatique.

LeBron : « James Harden il a pas joué récemment, il est blessé ? » Barkley : « Oh bah il vient d’être transféré donc il est plus blessé maintenant ! » 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/KzvKupkhLk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

Lors de la sélection des All-Stars pour la Team James et la Team Durant, retransmise en direct comme chaque année, LeBron s’est interrogé de ne pas voir le néo Sixer jouer, et s’est donc naturellement demandé s’il était blessé. Barkley avait déjà trouvé la réponse, mais il ne s’est pas pour autant arrêté là, il a également tenu à en placer une pour le revenant Kyrie Irving, resté au frigo pendant une bonne partie de la saison.

KD : « je crois que tout le monde a eu ce qu’il voulait. » Barkley : « Kevin, est-ce que vous avez un psy qui bosse à plein temps dans votre staff ? Parce que pour faire avec tout le drama qui a dans votre équipe, Kyrie, James,… » 😭 pic.twitter.com/dtb5FRbSJU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Dans ce trade, Durantula estime que chaque partie est gagnante, et il n’a pas forcément tort. Harden et Simmons voulaient se barrer, puis les Sixers et les Nets voulaient des joueurs pleinement impliqués et prêts à prendre un nouveau départ. Nous y sommes désormais, mais Chuck souhaite aux Nets d’avoir une bonne cellule psychologique, car Kyrie a vampirisé pas mal d’attention avec cette histoire de vaccination, Harden voulait se barrer coûte que coûte, et la maison accueille désormais Ben Simmons qui, s’il voulait juste jouer hors de Philadelphie, est peut-être marqué par cet épisode. Il faudra peut-être Pascal le Grand Frère pour canaliser tout ça, et Gérald Darmanin pour éviter tout débordement à Brooklyn.

Candidat # 3 : le classique troll de NBC Sports Philadelphia sur Ben Simmons

Vous connaissez désormais l’amour que porte Ben Simmons pour les tirs à plus de 3 mètres de son panier, la télévision locale dans la ville de l’amour fraternel aussi, rassurez-vous. Si vous n’avez pas envie de vous fouler pour vanner l’australien, il suffit de dire qu’il ne sait pas shooter et qu’il n’a pas joué cette saison. Et figurez-vous que la NBC Sports de Philadelphie a également choisi cette voie.

Attends, la chaîne des Sixers NBC Sports Philly a VRAIMENT envoyé ça ?!?! 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4Og8tcXN26 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

La comparaison des stats des deux joueurs, habile quand on sait que le boomer n’a pas joué un foutu match cette saison. Forcément, même si le bilan statistique de James Harden n’est pas à la hauteur de ces dernières années, il produit obligatoirement de meilleurs chiffres que son homologue de trade sur la saison, pour qui tous les voyants sont au zéro. Tous sauf un, puisque le pourcentage de tirs à 3 points de l’australien indique « LOL ». Voilà, tout simplement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? NBC ne s’est pas encombré, et

Candidat # 4 : le message de bienvenue à James Harden de la part du Sin City

On va tout de suite contextualiser tout ça. Qu’est-ce que le Sin City, à Philadelphie ? C’est tout simplement un strip-club, qui sait déjà que son chiffre d’affaires moyen et sa popularité vont augmenter en balle suite à l’arrivée de James Harden en ville. Le barbu dispose d’un goût prononcé pour ce genre d’établissement, encore plus que pour le dribble sur place et le step-back forcé. Et ça, le Sin City l’a bien compris.

🔞 Les stripclubs de Philly qui souhaitent déjà la bienvenue à Harden 💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/0ByQ2jjihN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

« Bienvenue au roi des strip-clubs dans la ville de Philadelphie. La loge James Harden est déjà prête. »

« Le Sin City accueille James Harden à bras et jambes ouverts. »

Le messie, l’élu, l’enfant du pays, voilà comment est vu James Harden par les propriétaires de ces clubs aux 4 coins du globe. Si ceux de Brooklyn doivent tirer la gueule (quoiqu’il pourrait revenir quand même pour les vacances ou le boulot, on sait jamais), ceux de Philly doivent actuellement faire la fête du slip et ont déjà sabré le Henny pour préparer la venue du futur propriétaire des lieux.

Candidat # 5 : LeBron James qui laisse Kevin Durant choisir James Harden

Revenons à la sélection des All-Stars par Kevin Durant et LeBron James. Ce dernier ayant récolté plus de votes de la part des fans, il a eu le loisir de choisir en premier tout au long de la cérémonie devant KD qui, pour rappel, ne participera pas aux festivités car blessé. Arrive alors le dernier choix pour les deux capitaines. Les deux joueurs restants à sélectionner pour finir de composer le banc de chaque équipe sont Rudy Gobert et… James Harden. Et c’est au tour de… LeBron James de choisir.

😭😭😭😭😭 KD et LeBron qui doivent batailler entre Harden et Gobert pour leur dernier pick pic.twitter.com/LUWRGyxtwh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

LeBron va laisser Kevin Durant se démerder avec ce choix et va sélectionner Rudy Gobert, car il a besoin de taille et de présence intérieure dans sa team. Ce qui implique que KD a été obligé de sélectionner James Harden, en dernière position donc. Le troll ultime en direction d’un joueur qui n’est que l’ombre de lui-même en ce moment. Durant qui avait déjà sélectionné Joel Embiid dès le début, difficile d’y voir forcément du troll, mais après tout pourquoi pas ?

James Harden et Paul Millsap qui viennentt dégommer des Philly Cheesesteaks avec Joel Embiid, et Ben Simmons qui va enfin rejouer à ce sport qu’est le basket-ball et qui ramène Kendall Jenner Seth Curry, Andre Drummond et 2 tours de Draft ? Il n’en fallait pas plus pour que les vannes fusent. Laquelle est votre préférée ?

