TrashTalk Award – S04 E11 : Kevin Durant, Joel Embiid, Ben Simmons… on aurait pu faire une édition spéciale pour ce Sixers – Nets

Candidat # 1 : Stephen Curry hué à Cleveland ? Ça le fait bien marrer

Stephen Curry a beau être un enfant de l’Ohio, il semblerait que les fans des Cavaliers n’aient pas oublié qu’il a causé beaucoup de tort à la vraie idole de l’état LeBron James au cours de ces dernières années. Les Cavaliers de ce dernier butant sur l’armada des Warriors en Finales NBA en 2015, 2017 et 2018. Et si les deux zouaves sont nés à Akron, on peut dire que dans la Q Arena, le public a fait son choix lors du All-Star Game en huant copieusement le Chef lors de la présentation des joueurs. De bonne guerre, certes, mais une vraie preuve que les fans n’ont pas oublié, et qu’ils ont encore ces échecs en travers de la gorge. La réaction de Steph est faite pour prouver qu’il est propriétaire du cerveau de chaque fan des Cavaliers.

Hué pendant les présentations. 50 points

16/27 à trois points MVP du All-Star Game 2022. pic.twitter.com/ledK22xcpz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

En entendant ces huées, Curry n’a pas pu s’empêcher d’esquisser un sourire en coin, probablement conscient du stress post-traumatique qu’il engendre encore dans la ville de Cleveland. Mais derrière cette baby-face se cache un assassin, depuis le temps, vous l’aurez sûrement compris. Curry a décidé de balancer 50 pions et 16 tirs primés, dont plusieurs en se retournant avant même que la gonfle n’aille percer le filet. Résultat des courses : une victoire et un titre de MVP du match des étoiles. Par « réaction », nous aurions effectivement dû préciser qu’il s’agit en fait d’une « double réaction ».

Candidat # 2 : Ja Morant esquive le lancer-franc air-ball de Tristan Thompson

Encore oit fumier ? Oui, Ja Morant a pris un abonnement VIP à cette rubrique cette saison, déjà présent lors de la dernière édition, il a décidé de revenir faire le tour du propriétaire après un match face aux Bulls. Tristan Thompson, qui a récemment signé à Chicago après sa rupture de contrat avec les Pacers, se présente aux lancers-francs, et on sait que ce n’est pas du tout le point fort de TT (les plus filous d’entre vous diront qu’il assume mieux la responsabilité de ses paternités multiples que ses responsabilités sur la ligne de réparation). La preuve ici même.

Ja Morant trying to avoid Tristan Thompson’s air balled free throw 😂😂😂 pic.twitter.com/YJAFVnY8qB — Andrew Griffy (@juniorgriffy3) February 27, 2022

« Ja Morant essaie d’éviter le lancer-franc air-ball de Tristan Thompson. »

On est sur un grand classique du trashtalking ici. Un air-ball envoyé aux lancers-francs ? Une esquive de la part de Ja, qui avait regagné le banc à ce moment là du match, étant donné que les Grizzlies avaient plié l’affaire face à des Bulls qui ont décidément du mal face aux équipes classées en haut de tableau. Que ce soit en terme de niveau individuel et collectif, de flow, de trashtalking et d’image dans la ligue, la saison de Ja Morant ressemble en tous points à une véritable masterclass. Envoyez les Playoffs, vite !

Candidat # 3 : Jalen Green veut cibler la « air-defense » de Melo

Après un début de carrière aussi prometteur que bordélique au sein de Rockets désorganisés, Jalen Green semble monter en puissance au fil des matchs. Bien sûr, tout n’est pas encore parfait dans l’impact et la sélection de shoots du chevelu, mais force est de constater ses progrès, lui qui a toujours autant carte blanche en attaque pour envoyer du ticket shoot à foison et garnir la rubrique des highlights. Le point culminant de son importance dans le jeu ? Son match et son money-time face aux Lakers, certes pas la cible la plus difficile du moment, mais qui peuvent avoir leur importance dans l’apprentissage du rookie.

Jalen Green on Rockets closing stretch: « The game plan was to attack Melo. Put him in isolation. » pic.twitter.com/sZ3yhtgGw5 — Salman Ali (@SalmanAliNBA) March 10, 2022

Jalen Green sur la fin de match des Rockets :

« Le plan, c’était d’attaquer Melo sur isolation. »

Cibler un type dont la défense sent l’halloumi afin de marquer plus de points que l’adversaire, malinx le lynx ! Jalen Green ne s’est donc pas fait prier pour exécuter le plan de jeu ultra simple et pragmatique de son coach Stephen Silas, tout en ayant le culot de révéler ce plan aux micros et de clairement sous-entendre que Carmelo Anthony est une buse en défense. On peut dire que ce projet a bien profité aux Rockets, qui ont disposé de leur adversaire du soir après prolongation, avec un supplément culot pour ce jeune farfadet qu’est Jalen Green. Qui sait, il a peut-être écrit « L’audace, c’est ça. » sur sa copie en philosophie, et obtenu 20/20.

Candidat # 4 : le public des Sixers retrouve Ben Simmons

C’est là qu’on en arrive au match phare de ces derniers jours : l’affrontement entre Nets et Sixers au Wells Fargo Center. Ces deux franchises ayant été actrices du principal trade de la deadline en envoyant James Harden et Ben Simmons se faire des appels de phares sur la route 95. Inutile de dire qu’après avoir refusé de jouer sous l’uniforme des Sixers, Ben Simmons était attendu de pied ferme dans la ville de l’amour fraternel. Jugez plutôt.

Devant la salle des Sixers…pic.twitter.com/30AmpSGUvo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2022

Y’a UN PEU de huées 💀pic.twitter.com/ZdGXyiHgVq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2022

😭😭😭 c’est vraiment des gamins, il lâche un dunk et les fans exultent mdrpic.twitter.com/eRljxLN118 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2022

Oui, vous avez bien vu, il y a bien des gens qui vendaient des t-shirts à l’effigie de l’australien grimé en organe génital masculin aux abords de la salle, le reflet de la pensée des fans des Sixers à l’égard de Ben Simmons est très clair. Les huées sont également très compréhensibles et ont été bien audibles, mais le coup de l’exultation sur un dunk tout léger à l’échauffement, en sachant que le joueur allait ensuite revêtir son pull Louis Vuitton, c’est du génie, tout simplement. Malheureusement pour les Sixers, c’est bien la bande à Kevin Durant qui a le dernier mot dans ce match, et le gaucher peut sourire : ses coéquipiers se sont battus pour lui.

Lui il vit sa MEILLEURE soirée regarde le smile pic.twitter.com/HAJuOZsder — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2022

Candidat # 5 : Seth Curry trashtalke sans dire un mot

S’il y a un joueur bien plus discret, bien moins clinquant mais pourtant toujours très efficace et qui vaut assurément son pesant de cacahuètes dans ce trade, c’est Seth Curry. Le frère de Stephen a également livré un match dans le registre familial face aux Sixers, il a été d’une précision chirurgicale face à son ancienne équipe : 24 points à 10/14 au tir pour le vrai « Splash Bro » par les liens du sang. Mais s’il s’en était simplement tenu à ça, ce serait trop facile, donc il y a ajouté sa petite touche personnelle.

Ça… ça c’est du trashtalking silencieux. Tu laisses.pic.twitter.com/8Z4RrJ0Vaq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2022

Un énième shoot de loin, qui fait passer l’écart à +25 alors que le troisième quart-temps n’est pas fini, un chambrage en règle en marchant devant le banc de son ancienne équipe, sans avoir besoin de dire le moindre mot, et le tout sous les yeux de son beau-père et ancien coach (pour rappel, Seth Curry est marié à la fille de Doc Rivers). On est sur un 10/10 en terme de polyvalence en termes de trashtalking, mais comme on a Dwyane Wade dans notre jury on va mettre 9/10.

Candidats bonus : Kevin Durant VS Joel Embiid, encore eux

Après de nombreuses querelles entre les deux, il est évident que la nouvelle confrontation entre Kevin Durant et Joel Embiid était attendue. On en est donc à la troisième confrontation entre les deux zouaves, aussi la première depuis ce giga blockbuster trade, un bon baromètre pour les conclusions hâtives du style « qui a gagné ce trade ? ». Lors des deux précédentes, chaque joueur l’a emporté à l’extérieur et a intimé l’ordre à son adversaire de « retourner à la maison ». Cette fois-ci, c’est la bande à KD qui a eu le dernier mot, et de loin. 129 à 100. Oui oui, ça s’appelle plus communément une branlée. Mais ce n’est pas tout, comme vous vous en doutez, l’ailier et le pivot n’ont eu de cesse de se chercher. Petit fil rouge de ce match dans le match.

Le and one monstrueux de KD sur Embiid 🤭pic.twitter.com/em719BwkwS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2022

Impossible de dire exactement les mots que les deux All-Stars ont échangé, mais on imagine qu’ils ne prévoyaient pas de réserver un billet pour des vacances communes à Benidorm, ni de savoir qui allait acheter les packs de Leffe pour la soirée de ce soir. Tout ce qu’on sait, c’est que les Nets ont écoeuré toute la ville de Philadelphie, au point que bon nombre des supporters de l’équipe se barrent avant la fin du match, et que ceux restants ne sifflaient plus Ben Simmons, mais bien leurs propres joueurs. Dans le jargon, on appelle ça une Karim Benzema.

Ah, et le mot de la fin pour Kyrie « Oumar Coach » Irving aux Sixers.

