Bismack Biyombo va faire don de TOUT son salaire annuel pour faire construire un hôpital : sit down, Bismack a un énorme cœur

Très engagé dans les actions caritatives, Bismack Biyombo a encore montré toute sa générosité. Le pivot des Suns va utiliser l’intégralité de son salaire annuel pour faire construire un hôpital au Congo.

Lorsqu’on parle des joueurs NBA, on a souvent tendance à réduire leurs vies à des performances sur le parquet, à des déclarations dans les médias ou encore aux titres remportés. Ce serait oublier qu’à côté, ils sont aussi des acteurs de la communauté et certains sont prêts à beaucoup donner pour améliorer le quotidien de ceux qui sont plus démunis. On avait déjà abordé le sujet avec la banque alimentaire mise en place par Rudy Gobert à Salt Lake City et on s’intéresse aujourd’hui à Bismack Biyombo. Dans une vidéo publiée sur la page Youtube de sa fondation, le géant des Suns déclare vouloir utiliser l’intégralité de son salaire annuel (environ 1,4 million de dollars) afin de faire bâtir un hôpital en République Démocratique du Congo. Un beau geste effectué en mémoire de son père décédé il y a de cela environ 8 mois.

Souhaitant dédié cette saison 2021-22 à son père, Bismack ne gardera donc pas un centime en poche et ce n’est pas le premier geste qu’il effectue envers sa terre natale. Selon Sean Gregory du Time Magazine, le troisième pivot des Suns avait déjà fait don d’un million de dollars en avril 2020 pour réunir du matériel médical afin de lutter contre le COVID-19 (des masques, des combinaisons médicales et des lits d’hôpitaux). Il avait également contribué, dans le cadre de sa fondation, à la construction d’une école (une deuxième serait déjà en construction, une troisième en projet) ainsi que de plusieurs infrastructures sportives. 5000 étudiants congolais avaient également bénéficié de bourses d’études. Un sacré beau boulot ! Alors qu’il avait mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de son père, Bismack Biyombo est finalement revenu au jeu en janvier 2022. Signataire d’un contrat de dix jours avec la franchise au cactus début janvier, le pivot avait impressionné et il avait été récompensé par un deal jusqu’à la fin de saison. En attendant de voir si les Suns chopent le titre en juin prochain, BB écrit déjà une bien belle histoire avec cet acte de générosité. Quelque chose nous dit que ça ne sera pas le dernier, loin de là.

Bismack Biyombo n’oublie pas ses racines et il a fait don de l’intégralité de son salaire annuel afin de faire bâtir un hôpital dans son pays. Un très beau geste envers ses compatriotes, un très beau geste en mémoire de son père, un très beau geste tout court en fait.