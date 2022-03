NBA Top 10 du jour : certains s’échangent des amabilités, Spurs et Pacers s’échangent des énormes posters

Comme chaque matin, c’est l’heure de retrouver les plus belles actions des matchs de la nuit. Voilà le Top 10 concocté par la NBA ! Let’s go !

Duane Washington Jr. profite d’une énorme brèche dans la défense des Spurs pour aller claquer le gros tomar comme à l’entraînement.

Isaac Okoro et Kevin Love auraient difficilement pu mieux défendre sur DeMar DeRozan mais le roi du midrange a encore sorti le grand jeu pour scorer au buzzer. Le héros de Windy City dans ses œuvres.

Anthony Edwards pour le steal et le gros dunk à deux mains en transition. Ant Man a du mal à trouver la mire en ce moment mais il n’a rien perdu de son explosivité.

Jonathan Kuminga continue d’enchanter la Dub Nation nuit après nuit. Encore un dunk survitaminé à ajouter à la collection de la pépite des Warriors.

La défense des Bulls revient en forme (merci Alex Caruso) et Javonte Green est allé donner l’exemple en renvoyant Darius Garland à ses études. Not in my house !

DeMar DeRozan épisode 2 mais cette fois avec beaucoup moins de difficulté et beaucoup plus de violence.

La défense des Raptors s’écarte devant Will Barton comme la mer rouge. L’ailier des Nuggets a même le temps de finir en beauté.

La connexion Kyle Lowry-Bam Adebayo est toujours en 5G du côté de South Beach, merci de demander.

Devin Vassell est allé faire payer Duane Washington Jr. pour son tomar du début de match. On peut vite passer de bourreau de Top 10 à victime de Top 10.

La postérisation de la nuit est pour Isaiah Jackson et c’est le pauvre Zach Collins qui déguste. Oh cette violence gratuite !

Voilà pour le Top 10 de la nuit. Pour les images y’a plus qu’à cliquer et nous on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles dingueries à mater tous ensemble.