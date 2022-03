Markieff Morris a rejoué au basket, quatre mois après : un soldat bien utile pour Erik Spoelstra, un de plus

On n’avait plus revu son visage depuis 4 mois mais Markieff Morris est bel et bien de retour sur les parquets. L’ailier-fort du Heat a fait son comeback cette nuit lors de la réception des Wolves à South Beach.

Le 8 novembre dernier, Miami vient s’incliner lourdement sur le terrain de Denver. Plus important encore que la défaite, les hommes d’Erik Spoelstra perdent Markieff Morris dans la bataille. L’ailier-fort a placé un vilain coup de coude à Nikola Jokic, lequel lui a répondu par une violente charge dans le dos. Résultat des courses : une blessure aux cervicales, le fameux « coup du lapin ». On se souvient bien de la suite des événements : énorme clash sur les réseaux sociaux entre son jumeau Marcus et les frangins Jokic, ces derniers allant même jouer les bodyguards le temps d’une rencontre à Miami. Pendant ce temps-là, l’ailier-fort continuait de squatter l’infirmerie. Un pépin physique qui était censé faire manquer quelques matchs au jumeau, il aura finalement fallu plus de quatre mois avant de le revoir enfiler un short. Ayant (enfin) reçu le feu vert des toubibs, Kiff’ était donc à la disposition d’Erik Spoelstra pour le match de cette nuit contre les Wolves. Une rentrée en douceur pour le poste 4 qui a pu disputer 17 minutes, le temps de compiler 6 points et 4 rebonds mais aussi 4 turnovers.

Après le retour de Markieff Morris, et celui récent de Victor Oladipo, l’infirmerie de Sud Plage commence à sonner creux. Jimmy Butler et Caleb Martin étaient absents cette nuit mais ils devraient rapidement revenir dans le groupe (ils sont marqués en day-to-day), ce qui offrira à Erik Spoelstra un roster complet. Un luxe dont il n’a jamais pu profiter cette saison. De quoi offrir toujours plus d’options et de profondeur à une équipe qui n’en manquait pourtant pas. Le poste 4 était la seule exception à cette phrase et il manquait un vrai remplaçant à P.J. Tucker. Le retour de Kiff’ va donc combler ce manque de taille dans la raquette et le jumeau va avoir un petit mois pour retrouver tous ses repères avant d’attaquer les grosses batailles en Playoffs. On a pu voir ce que donnait ce groupe avec plusieurs éléments sur la touche, on a désormais hâte de voir comment la machine tourne avec tout le monde en tenue. De quoi donner quelques maux de tête à Spo’, car il faudra trouver du temps de jeu pour les uns et les autres, mais quelque chose nous dit qu’il n’est pas contre une petite migraine après avoir bricolé pendant presque toute la saison.

Markieff Morris a fait son retour sur les parquets quatre mois après son altercation avec Nikola Jokic. Une rentrée des classes en douceur mais surtout un soldat supplémentaire dans l’armée d’Erik Spoelstra. South Beach n’a jamais été aussi proche d’avoir toutes ses troupes à disposition.