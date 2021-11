Nikola Jokic pète les plombs et démolit Markieff Morris : le MVP a son petit caractère et Kieff l’a senti passer…

Voilà le genre d’images que l’on préférerait ne pas voir, même si elles participent inconsciemment au sel de la NBA. Deux minutes à jouer entre Denver et Miami, les Nuggets qui réalisaient jusque-là le match parfait en dominant de la tête et des épaules leur match-up face à l’une des meilleures équipes de la Ligue en ce début de saison, puis une bousculade supplémentaire et inutile de Markieff Morris a provoqué l’ire du MVP. Nikola Jokic a pris son élan, Nikola Jokic a défoncé Markieff Morris, conclusion pas jojo d’un match qui l’était pourtant beaucoup plus.

Frustration de tout devoir faire tout seul, tout le temps. Frustration aussi d’un match passé à prendre des gnons, il en met aussi mais est-ce le problème, frustration d’en prendre un de trop par un mec habitué à… en mettre à tout le monde, et pas toujours dans les règles de l’art. Quoiqu’il en soit l’arroseur a été arrosé cette nuit, et entre un Jokic éreinté et dépassé, un Morris au sol suite à un bump ter-rible et dangereux du Joker et un Jimmy Butler exhortant le pivot de Denver à sortir se taper sur le terrain vague le plus proche, arguons que cette fin de match avait davantage des airs de fin de bal de campagne. Sale.

J’ai pas les mots. Morris fait une faute stupide.

Et derrière Jokic pète un plomb.pic.twitter.com/VwbUBHe78u — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2021

Des images dures, celles d’un Jokic probablement plein de regrets dès sa sortie mais ça n’excuse rien, et surtout celles d’un Markieff Morris allongé et complètement KO, les cervicales secouées par un pépère de 120 kilos lancé dans son dos pour faire du grabuge. De longues minutes à reprendre complètement ses esprits, le brancard réquisitionné en urgence mais le soldat Morris qui se relèvera finalement très lentement pour regagner les vestiaires, vestiaires que Jokic rejoindra évidemment quelques minutes plus tard pour aller réfléchir à ses actes sous une douche que l’on espère alors gelée.

Markieff Morris possède sur son CV un paquet de coups fourrés, mais ce soir ce fut bien la victime d’un Nikola Jokic dépassé, d’un Nikola Jokic qui a tout simplement pété les plombs et qui aurait pu (qui a peut-être fait) faire TRES mal à sa victime du jour. Et si vous vous posez la question, le prochain Nuggets – Heat ce sera le 30 novembre à Miami.