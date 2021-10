Rudy Gobert ouvre une banque alimentaire à Salt Lake City : sur le terrain comme en dehors, Rudy a un cœur énorme

Alors qu’il débute la nouvelle saison NBA dans quelques jours, Rudy Gobert ne reste pas inactif sur son temps libre. Très attaché à Utah et à sa ville de Salt Lake City, le pivot tricolore a joint les actes aux mots en ouvrant une banque alimentaire pour les jeunes défavorisés. Un geste classe, un de plus.

On l’avait vu en septembre (interview à retrouver en intégralité ici) et, déjà, il nous avait parlé de son envie de transmettre aux plus jeunes, d’offrir un avenir meilleur aux plus démunis, d’ouvrir des portes à ceux qui veulent réaliser leurs rêves. C’est donc sans surprise qu’on retrouve Rudy Gobert au cœur d’un nouveau projet caritatif. Selon The Salt Lake Tribune, la « Rudy’s Kids Foundation » a acté un partenariat avec « Smith’s Food & Drug » et la « Salt Lake Education Foundation » pour ouvrir une banque alimentaire, laquelle servira également de centre d’accueil pour les familles. Une bien bonne nouvelle pour la communauté, d’autant plus que selon les études menées localement, de très nombreux jeunes vivraient en-dessous du seuil alimentaire minimum. Ouverte ce jeudi 14 octobre, la banque alimentaire devrait ainsi permettre de combler un peu les besoins et Rudy n’a évidemment pas manqué ce premier jour. Invité à commenter ce nouveau projet, Gobert a exprimé toute sa satisfaction. Un sentiment encore plus logique quand on sait que le joueur a lui-même connu ce genre de situation dans sa jeunesse. Des propos retranscrits par Eric Walden.

« Cela me brise toujours le cœur de voir des étudiants, des gamins, s’inquiéter à propos de leur prochain repas. J’étais un de ces jeunes il y a longtemps et ma mère venait dans des endroits comme celui-ci pour ramener de la nourriture. » […] « Cela va profiter à tous ces enfants, tous ces étudiants qui ne savent pas s’ils vont avoir de la nourriture sur la table. Cela me touche vraiment, et je suis heureux que nous puissions aider. »

Présent sur place pour l’inauguration, le pivot est ensuite allé à la rencontre des jeunes et de leurs familles, prenant quelques photos et échangeant avec les uns et les autres. Un moment sympa pour les gamins mais aussi quelque chose d’important pour Rudy.

Rudy Gobert said it’s personally meaningful to him to be able to go out in the community and meet people who he’s trying to help. pic.twitter.com/vEBrRfAaL3 — Eric Walden (@tribjazz) October 14, 2021

« L’impact est toujours plus grand lorsque vous êtes là en personne. Pendant la pandémie, j’ai pu faire beaucoup de choses à distance. Mais être capable de rencontrer ces enfants, les voir jouer, pouvoir leur remettre les sacs moi-même… c’est beaucoup plus significatif pour moi. J’ai la chance de pouvoir avoir un impact. »

Rudy Gobert a ouvert une banque alimentaire à Salt Lake City et c’est une bien belle initiative de la part de notre Gobzilla national. Irréprochable sur le terrain et altruiste en dehors, voilà quelqu’un qu’il est dur de ne pas apprécier.

