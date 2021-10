Axel Toupane de retour aux Warriors : probablement pour jouer en G League, mais le Frenchie fait son petit nid à GS

Quelques mois après avoir quitté Oakland pour le Wisconsin, Axel Toupane est de retour chez les Warriors ! Petite différence, il a une bague au doigt cette fois.

C’était une des grosses questions de la présaison dans la Baie d’Oakland : qui allait récupérer le quinzième spot ? La course semblait se limiter à quatre noms : Avery Bradley, Jordan Bell, Mychal Mulder et Gary Payton II. Les jours passaient, on se rapprochait du dénouement avec un favori qui sortait lentement du lot (Bradley pour ne pas le nommer) et là, coup de théâtre : les Warriors décident de couper purement et simplement les quatre joueurs cités ! Dans la foulée, la franchise annonçait sur son compte Twitter la signature de notre Axel Toupane national ! Ah bon ?

Warriors Sign Axel Toupane pic.twitter.com/M9uKnwFcNA — Warriors PR (@WarriorsPR) October 16, 2021

Notre frenchy aurait-il fait une queue de poisson à tout le monde pour arracher la dernière place dans l’effectif ? Malheureusement, ça n’en prend pas le chemin et, selon les dernières infos d’Anthony Slater de The Athletic, le quinzième spot serait finalement laissé vacant pendant encore quelques jours avant une possible décision venant de Steve Kerr. Toujours selon l’insider, Gary Payton II serait celui qui aurait le plus de chance de récupérer le précieux sésame même si rien n’est confirmé. Et Toups dans tout ça ? Logiquement, il devrait être coupé dans les prochain(e)s heures / jours avant de retrouver l’étage inférieur et une équipe qu’il connaît bien désormais : les Santa Cruz Warriors. C’est avec l’équipe affiliée à Golden State que l’ailier a brillé la saison passée, compilant presque 18 points, 8 rebonds à 54% au tir et 38% du parking et s’offrant par la même occasion un joli coup de projo. La suite, on la connaît tous, les Bucks vont renifler la bonne affaire et l’ailier vivra la fin de saison au sein de la bande du Greak Freek, remportant un titre de champion NBA malgré un rôle très limité en Playoffs. Non conservé par Jon Horst, Axel Toupane a donc opté pour un retour chez une vieille connaissance et dans un environnement qu’il connaît désormais parfaitement. Espérons que ce retour (probable) en G League lui permettra de récupérer un nouveau spot au sein d’une équipe ambitieuse. En bref, la même histoire mais en 2022.

Axel Toupane est de retour chez les Warriors et ça fait plaisir ! On ne devrait pas beaucoup voir l’ailier avec Steph Curry and co, mais cela reste une très belle opportunité pour se montrer et espérer rebondir dans la Grande Ligue. Allez, on y croit !

Source texte : Warriors / The Athletic