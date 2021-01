Rudy Gobert a bien sali les Mavs : 29 points, 20 rebonds, dixième victoire de suite et… meilleur bilan de la Ligue pour le Jazz !

Le Jazz a donc enchaîné une dixième victoire consécutive en salissant des Mavericks dépassés. Rudy Gobert a été impressionnant en lâchant un 29-20 bien sympatoche, qui permet donc à la franchise de Salt Lake City de s’endormir ce soir avec le meilleur bilan de la NBA. Propre !

Rudy Gobert et les Mavericks, voilà une histoire d’amour à sens unique dans laquelle le grand gaillard salit rencontre après rencontre, année après année, la raquette de Rick Carlisle qui, sans remettre son génie offensif en cause, n’a jamais trouvé la solution pour stopper Gobzilla. On se souvient d’un énorme 25/24 il y a quatre ans pour ce qui constituait l’une de ses premières énormes perfs en carrière, et cette année encore le passage de Gobert dans la peinture des Texans aura eu son petit effet. Le pivot français finit la rencontre avec 29 points et 20 rebonds dont 6 offensifs, 3 steals et 3 blocks. Du Rudy tout craché, qui a montré une nouvelle fois qu’il peut être inarrêtable quand l’envie lui prend. Il faut dire que ce n’est pas Kristaps Porzingis ou Willie Cauley-Stein qui allaient stopper le DPOY 2018 et 2019. D’ailleurs, personne chez les Mavericks n’a globalement été en état de ralentir l’attaque d’un Jazz qui a déroulé, en scorant pour commencer 69 points en première mi-temps, de manière à rentrer au vestiaire avec un agréable +21. Les Mavs ne reviendront jamais, et les hommes de Quin Snyder vont donc tranquillement valider une… dixième victoire de suite. Si Rudy a été énorme, il a cette nuit bien été suppléé par Jordan Clarkson, qui a de nouveau montré pourquoi il faisait partie cette saison des favoris au trophée de 6th Man of the Year. L’ex de Kendall Jenner finit avec 31 points, sa meilleure performance au scoring de la saison, 7 rebonds et 0 assist, parce que faut pas trop en demander non plus. Le cinq majeur, de manière générale, a de nouveau géré et ce sans Donovan Mitchell, absent après avoir pris un mauvais gnon au dernier match. Mike Conley a encore été parfait à la mène et on sent que le filou a vraiment envie d’aller chercher un dernier gros contrat en fin de saisonô, et côté Dallas… rien de bien intéressant à dire tant les hommes de Rick Carlisle se sont fait rouler dessus de la première à la dernière minute. Luka Doncic a de nouveau scoré 30 points mais la pépite Slovène a joué à contre-sens tel la chérie de SCH et n’a pas été très aidée par ses coéquipiers notamment par la licorne Porzingis (2 sur 7 à trois points, 5 rebonds et 0 assist).

29 points

20 rebonds

3 contres

3 interceptions

11/20 au tir

7/11 aux lancers pic.twitter.com/6rEReK3ym0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2021

Le Jazz a donc remporté ses dix dernières rencontres et les défaites des équipes de L.A. ces deux derniers jours permettent à Rudy et ses copains de posséder dès à présent le meilleur bilan de la Ligue ! Avec seulement quatre défaites depuis le début de la saison, une défense et une attaque Top 10 NBA, le Jazz est tout simplement la meilleure équipe de la National Basketball Association. Surtout, ils ont montré cette nuit que tout pouvait rouler même sans leur jeune franchise player et comme souvent Dallas en a fait les frais. Plusieurs gros tests qui seront très intéressants à suivre et révélateurs du niveau réel de cette équipe attendent néanmoins Utah ces prochains jours. Vendredi, le Jazz retrouve… les Mavericks, et on se doute bien que Luka Doncic et compagnie auront à cœur de montrer un autre visage. Le lendemain en back-to-back, Utah se déplacera à Denver pour un rematch du premier tour des Playoffs 2020. Là aussi on attend le Jazz avec impatience car on ne doute pas une seconde que les hommes de Snyder ont toujours le seum d’avoir choke une avance de 3-1 face à ces Nuggets et que tout l’effectif a probablement entouré en rouge ce déplacement dans les Rocheuses.

Victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire. Le Jazz n’en finit plus de gagner et s’assoit donc tout en haut de la Ligue. Est-ce que ça peut durer ? On y croit fort même si, évidemment, c’est au printemps qu’on attendra la plus grosse upgrade du groupe de Quin Snyder.