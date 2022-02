TrashTalk Award – S04 E10 : les bancs NBA sont tellement inconfortables qu’ils ont blessé Russell Westbrook

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par la TV de Philadelphie, toujours en rogne contre Ben Simmons.

Candidat # 1 : Cameron Payne qui se paie les Lakers

Lorsque Cameron Payne a probablement oublié qu’il était dans un « space » Twitter au moment de ses propos. Vous savez, cette fonctionnalité du réseau social qui permet aux fidèles du PMU ou aux amateurs de soirées pizza devant les matchs de se sentir comme sur un podcast. Dans ce space, audible par de nombreuses personnes, il s’est complètement lâché sur le fait que les Suns soient en tête de la ligue, mais que les gens parlent plus des galères des Lakers. Avant de rétropédaler, quand même.

Cameron Payne came on @LateNightLakers twitter spaces and started talking CRAZY about the Lakers 👀👀👀 (Via @the6foot5) pic.twitter.com/aosDS8g7eM — Piñata Farms 🪅 (@pinatafarms) February 10, 2022

Cameron Payne : « On est la meilleure équipe du monde et vous vous inquiétez à chaque fois des Lakers. C’est la pire équipe de l’Ouest ! »

Internaute : « C’est un space enregistré, tout le monde peut t’entendre, même LeBron. »

Cameron Payne : « Ok ils peuvent entendre. C’est cool, on respecte les Lakers, on respecte toutes les équipes NBA. »

Au delà du fait qu’il existe quand même un certain nombre d’équipes pires que les Lakers rien qu’à l’Ouest (coucou Houston, coucou OKC par exemple), ce rétropédalage semble bel et bien s’apparenter à de la langue de bois, comme un gamin qui s’est fait prendre en train de voler dans le placard où toutes les confiseries sont planquées. On espère quand même que LeBron ne va pas trop s’énerver à entendre les paroles du back-up de Chris Paul chez les Suns, mais à priori, cela ne devrait pas trop inquiéter Phoenix, qui semble marcher sur l’eau cette saison, tandis que les Lakers prennent l’eau, même s’ils sont encore en course pour le play-in…

Candidat # 2 : la tronche de Ja Morant après un dribble

Toujours dans les parages lorsqu’il s’agit d’ouvrir sa grande boîte à camembert ou de tailler un adversaire, même de façon non verbale. Ja Morant a récidivé face aux Pistons. Alors que Frank Jackson se dresse entre le néo All-Star titulaire et le panier, Morant esquisse un léger dribble, qui a failli faire sortir son défenseur de ses appuis. La réaction du Grizzly est tout simplement priceless.

Avant de ressortir vers son coéquipier pour lancer une nouvelle attaque placée, Ja Morant semble ne pas comprendre comment un si petit dribble a pu causer un si gros vent de panique chez Frank Jackson, et manifeste son incompréhension par une tronche qui semble le faire rire lui-même. Effectivement, Ja Morant rigole à ses propres feintes car il se trouve très drôle, et nous aussi on l’aime. C’est l’un des principaux fournisseurs de cette rubrique en même temps.

Candidat # 3 : DeMar DeRozan et Pascal Siakam qui s’occupent du cas Pat Beverley

Quels sont les points communs entre DeMar DeRozan et Pascal Siakam ? Ils ont tous les deux vu le petit chihuahua Patrick Beverley aboyer sur eux en défense, et ils ont tous les deux répondu en lui scorant sur la truffe avec une facilité déconcertante. Pat Bev semblait vouloir intimider ses défenseurs et rentrer dans leur tête. La VAR est formelle : c’est un échec et il n’a pas trouvé le code PIN.

this whole sequence comedy. 1) Pat Bev going above & beyond to D up DeRozan

2) They share a respectful declaration of war moment

3) DeRozan backs Pat down and drills one in his grill

4) Looks right at him and signals “too small” pic.twitter.com/0J3thFiyXk — Rob Perez (@WorldWideWob) February 12, 2022

This is very 🅿️ pic.twitter.com/pGc07enZX3 — Toronto Raptors (@Raptors) February 17, 2022

Dans un premier temps, Beverley, malgré son déficit de taille, a certes bien gêné les attaquants dont il avait la garde, mais il a probablement oublié que DeMar DeRozan est un All-Star titulaire et même dans la discussion pour le titre de MVP, et Pascal Siakam aurait probablement participé à la fête s’il n’avait pas manqué autant de matchs cette saison. Résultat des courses : chaque joueur, dans son registre, a ridiculisé le meneur des Wolves. DeRozan en lui indiquant qu’il est trop petit, Siakam avec un sourire plus discret mais non moins révélateur. Toujours un plaisir

Candidat # 4 : Kevin Durant et le public du Madison Square Garden

Le dernier derby new-yorkais était bien mal embarqué pour des Nets ayant été menés de 28 points, et que nombreux voyaient à rentrer avec une sacrée valise alors qu’ils sont théoriquement juste à côté. C’était sans compter sur l’abnégation des Nets qui vont remonter tout l’écart, mais aussi grâce à la brouette d’un certain Cam Thomas, auteur du shoot de la gagne dans les ultimes secondes, venant poser la clim au Madison Square Garden. La clim ? Pas tant que ça selon Kevin Durant qui s’est cru chez lui dans ce match.

Nets fans were loud in the barc….I mean the garden tonight — Kevin Durant (@KDTrey5) February 17, 2022

Les fans des Nets ont fait beaucoup de bruit au Barc… Je veux dire le Garden ce soir. »

On peut effectivement voir de nombreuses personnes se lever et exulter dès l’inscription de ce panier à 3 points qui vient sauver les uns et foutre la gueule des autres dans le sable. Certes, les fans des Nets n’ont pas trop de trajet à faire pour venir au Madison, mais tout de même, ces fans, pas réputés pour être les plus bruyants, ont réussi à s’approprier le MSG sur une action décisive de leurs joueurs. Vraiment une saison moisie jusqu’au bout pour les Knicks.

Candidat # 5 : Justise Winslow a une dent contre les Grizzlies

Et si la carrière de Justise Winslow prenait enfin son envol. Les espoirs placés en lui par le Heat étaient grands à l’époque, mais à cause de ses blessures à répétition, il a été envoyé chez les Grizzlies qui n’ont pas eu beaucoup plus confiance en lui puisqu’ils ne l’ont pas prolongé. C’est chez les Clippers que la patte gauche a souhaité rebondir, mais c’est finalement chez les Blazers qu’il pourrait effectivement être en train de le faire. Propulsé dans le 5 majeur de Portland, il semble enfin gagner en confiance, la preuve.

Justise Winslow après la victoire en rentrant dans le tunnel : « VOUS NE VOULIEZ PAS DE MOI ICI ! » Contexte : Memphis a décliné son option à l’été 2021. il déclare après la rencontre : « C’est quelque chose dont je me souviendrai toujours, une puce que je porterai toujours. » pic.twitter.com/d0Ql9wYeQG — Blazers France (@BlazersFr) February 17, 2022

Le dernier affrontement entre Grizzlies et Blazers s’est soldé par une victoire de ces derniers, au FedEx Forum. Winslow est alors rancunier, lui qui espérait prolonger dans le Tennessee, mais qui n’a jamais vu la moindre offre arriver sur sa table. Auteur de 16 points et 7 rebonds face à son ancienne franchise, il a laissé éclater sa joie d’avoir vaincu cette équipe qui ne le voulait pas. Après, quand on voit le classement, les performances et l’identité des Grizzlies actuellement, on se dit forcément que leur décision n’était pas forcément mauvaise.

Candidat bonus : Russell Westbrook et les sièges du banc qui sont douloureux

La saison de Russell Westbrook chez les Lakers ne prend pas vraiment la tournure escomptée. De retour dans sa ville natale, le Brodie collectionne les enclumes et a même perdu la confiance de son coach dans les ultimes minutes du match. Tandis que collectivement, les pourpre et or ont un bilan négatif et sont en galère, même pour jouer le play-in tournament, avec un tel effectif, c’est un euphémisme de dire que c’est une déception. Par dessus le marché, Russ est blessé depuis quelques temps, la raison ne va pas vous surprendre.

Nan je peux pas croire qu’il a vraiment dit ça c’est pas possible 😭😭😭😭 ON VIENT DE PASSER LA TRADE DEADLINE RUSS https://t.co/ILwhVSqoL6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

« Russell Westbrook a affirmé avoir ressenti une gêne dans le dos pendant le match face aux Bucks, et il a ajouté que c’était du en partie au fait qu’il n’avait pas l’habitude d’être aussi souvent assis »

Oui(n) oui(n), Russell Westbrook a bien mis la responsabilité de sa blessure au dos sur le fait d’être trop souvent sur le banc. On ne sait pas si c’est vrai ou si c’est juste une fusée tirée en direction de son coach (parce qu’en vrai, ils ont l’air confortables les sièges du banc), mais en tout cas, Donatello n’est pas venu ici pour boire l’eau des pâtes et vit très mal cette phase. D’autant que la trade deadline est passée, donc même Michael Scofield ne semble plus en mesure de l’aider pour l’instant.

