La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert a fait son retour et Nicolas Batum a passé la barre des 10 000 pions en carrière

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Rudy Gobert était de retour et il va pouvoir s’éclater ce soir au milieu des étoiles de Cleveland, Nicolas Batum a passé une barre symbolique et Evan Fournier n’aura bientôt plus de cheveux.

Inutile de parler de sa belle perf face au Thunder, parce qu’on sait que Vavane peut être un merveilleux joueur mais parce que la situation actuelle des Knicks l’emporte malheureusement sur tout le reste. On parle d’une équipe qui a pris l’habitude de s’écrouler régulièrement en plein match, et ça c’est uniquement les soirs où les mecs se pointent à la salle. En espérant une coupure bénéfique pour le shooteur français, on imagine en tout cas qu’il en aura bien besoin.

Retour tranquille pour la Tour Eiffel du Jazz, avec une victoire facile face à une équipe de G League et une défaite face au meilleur joueur de tous les temps enfin selon certains d’entre vous. Le plus important étant évidemment que ce soir Rudy sera au milieu des étoiles de la NBA pour la troisième fois consécutive, et qu’il a été choisi avant James Harden par Kevin Durant lors de la Draft du All-Star Game. En même temps il est plus valuable non ?

Les Clippers sont de plus en plus étonnants, Nicolas Batum n’y est évidemment pas pour rien mais ce qui a fait la Une des journaux cette semaine, au moins en Normandie, c’est que le capitaine des Bleus est devenu le deuxième Français de l’histoire (le premier n’est pas Fred Weis) à passer la barre des 10 000 points en NBA. Milestone assez fou quand on y pense, et qui doit rappeler à tous à quel point la carrière de Nico est folle, aux Etats-Unis comme ailleurs.

Rien à se mettre sous la dent sinon la chance de pouvoir apprécier les démos de Luka Doncic au premier rang, et la malchance d’avoir vu arriver Spencer Dinwiddie sur son poste. Pas cool ça.

Semaine très calme pour Kiki, qui (Kiki qui) n’a pas spécialement profité de la fiesta des Pistons à Boston.

Bien content de l’avoir vu rentrer face au Magic, on commençait à croire que Nate McMillan le retenait prisonnier au fond d’une cave.

Toujours en prise à des douleurs au dos, Killian Tillie n’a plus vu le parquet depuis maintenant deux semaines.

Alleluia, Théo Maledon is back et il a même lâché son meilleur match de la saison face aux Spurs. Constance demandée à Tété, patience demandée à Mark Daigneault et chaque match jusqu’en avril ne devrait qu’être une occasion de plus de se montrer pour le sophomore français.

