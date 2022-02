La bande-annonce de « Hustle » est sortie : LeBron James à la prod, Juancho Hernangomez en acteur principal, rendez-vous le 10 juin !

Instant cinoche, parce que ça fait du bien de temps en temps, surtout après avoir vu cette nuit celui de Jalen Green. On l’a appris hier, le prochain film produit par LeBron James (et Adam Sandler), Hustle, sortira donc le 10 juin sur Netflix et on a découvert sa bande-annonce, dans laquelle on retrouve quelques visages connus. Allez, teaser.

Juancho Hernangomez est donc le héros d’un film qui s’appelle Hustle. On vous laisse analyser cette phrase, on a rien dit nous. Plus sérieusement ? On parle ici d’une production signée LeBron James et Adam Sandler, et d’un film qui tourne autour du basket et pas de la pelote basque, sans blague. Adam Sandler joue l’un des deux rôles principaux et campe un agent de joueurs ou quelque chose dans le genre, ce dernier désirant faire de Bo Cruz la future pépite de NBA. Bo Cruz c’est Juancho vous l’aurez compris, et là où le visionnage de cette bande-annonce s’avère intéressant c’est quand apparaissent… de multiples visages connus. Dans l’ordre de leur apparition dans la BA ? Kenny Smith, Anthony Edwards, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Kyle Lowry, Tobias Harris, Boban Marjanovic, Jordan Clarkson, Trae Young, Seth Curry, Khris Middleton et Mark Jackson, gros plateau qui nous laisse également à penser que l’intrigue du film ne se passe pas du côté de Limoges mais plutôt de Philadelphie.

Reste à voir si LeBron James profitera des fastes d’un titre de champion pour faire la promo de son film le 10 juin prochain, où s’il nous fera une rebelote de 2021 quand il avait quitté prématurément les Playoffs avant de partir en campagne pour « vendre » Space Jam, sorti dans la foulée de son élimination. Quoiqu’il en soit ici on sera au taquet, dès le jour de la sortie, parce que c’est quand même pas sur TF1 qu’on voit tous les jours des films se déroulant dans l’univers NBA. Et puis aussi pour voir Juancho Hernangomez et le mot hustle dans la même phrase, un peu.