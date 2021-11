TrashTalk Award – S04 E02 : Russell Westbrook deux fois dans le rôle de l’arroseur arrosé, merci Devin Booker et Derek Fisher

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Anthony Edwards, on a envie de dire forcément.

Candidat # 1 : Devin Booker vole la célébration de Russell Westbrook

Vous connaissez Russell Westbrook, il n’est jamais le dernier pour ouvrir sa grande gamelle, et encore moins en plein match, et sa célébration « rock the baby » où il mime le fait de bercer un bébé n’est plus un secret pour vous. En ce début de saison face aux Suns, il n’a même pas attendu que les 5 minutes de jeu soient passées au Staples Center pour offrir ce gimmick à Devin Booker, qui défendait dessus lorsqu’il a dû encaisser malheureusement ce fadeaway avec la faute. Toutefois, le dernier finaliste NBA n’entendait quant à lui pas en rester là.

Russell Westbrook scores on Devin Booker and rocks the baby 😤pic.twitter.com/juDk0XbxPl — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2021

« Russell Westbrook marque contre Devin Booker et berce le bébé. »

Effectivement, ce serait douter de Devin Booker que de penser qu’il n’allait pas garder ça précieusement dans un coin de sa ganache au fil du match. Alors qu’il marque à son tour avec la faute, il prend bien soin de reproduire (presque) à l’identique, la célébration du Brodie, bien que ce dernier n’ait pas défendu sur lui à ce moment là, c’était Kent Bazemore qui était de corvée pour tenter de garder monsieur Armani.

Devin Booker rocks the baby pic.twitter.com/hlzwomUz2g — Slightly Biased (@BiasedSlightly) October 23, 2021

« Devin Booker berce le bébé. »

Si les deux ont prouvé qu’ils avaient le geste adéquat pour être de bons berceurs, un seul pouvait repartir avec la victoire, et à ce petit jeu, c’est l’arrière des Suns qui a devancé le meneur des Lakers, 115 à 105 pour une belle victoire à l’extérieur. On ne sait pas encore si ça va se retrouver en finales de conférence, mais leur prochain affrontement fait déjà saliver.

Candidat # 2 : un Damian Lillard frustré de son début de saison remet un compte Twitter à sa place

Vous l’avez forcément remarqué depuis le début de saison : Damian Lillard est en train de chier son début de saison, et bien de travers par rapport à ce qu’il nous sert habituellement. Parce que dans les faits, Dame tourne quand même à 19.5 points, 4 rebonds et 8.5 passes décisives par match, mais à un ignoble 35.3% aux tirs dont 23.4% depuis son évier, dans lequel il lâche des beaux renards en ce moment. Et avec un Lillard à côté de ses pompes, c’est tout Portland qui tire la gueule, eux qui pointent à la 11ème place à l’Ouest, avec 3 petites victoires pour 5 défaites. Toutefois, ne comptez pas sur le meneur pour baisser les bras, et encore moins se laisser marcher dessus.

What did the 9 years say to the 4 games? … https://t.co/GwN2bJ82jw — Damian Lillard (@Dame_Lillard) October 28, 2021

« Que disent ces 4 matchs par rapport aux 9 années précédentes ? »

En voyant Hoop Central, un compte Twitter américain vanner les stats de Dame D.O.L.L.A, ce dernier a sorti le goudron et les plumes. Parce que oui, si Damian Lillard ne livre pas le meilleur début de saison de sa carrière, il semble bon de remettre l’église au centre du village. Depuis le début de sa carrière, Lillard c’est tout de même un titre de rookie de l’année en 2013 et 6 sélections au All-Star Game en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021. Mettez sur le respect sur le nom de Dame, où il vous répondra sûrement par tweet ou rap interposé. Et croyez-nous, vous n’avez pas envie de ça.

Candidat # 3 : Kevin Durant procède aux funérailles de Torrey Craig

Chaque jour où Kevin Durant joue au basketball est un jour agréable, et si vous vous posez la question : oui, son tendon d’Achille va très bien. L’autre zinzin est de nouveau prêt à balancer des ficelles de 9 mètres ou de faire tomber ses adversaires sur un cross bien senti, malgré ses 2 mètres 10 de hauteur. Torrey Craig avait probablement bien lu le scouting report avant d’affronter Durantula avec ses Pacers, mais à un moment donné, qu’est-ce que vous voulez faire ?

Kevin Durant took Torrey Craig’s soul 😱pic.twitter.com/OihTuRHW7Y — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 30, 2021

« Kevin Durant a volé l’âme de Torry Craig »

Torrey Craig s’est effectivement fait ingurgiter sa dignité sur ce dribble. En vrai, si ce n’était que le cross, ça aurait pu aller. Se faire crosser, ça arrive, ça veut même dire qu’on défend dur. Mais non content de prendre son adversaire pour un Swiffer après avoir vu que le parquet était poussiéreux, KD a lancé un regard assassin à sa victime, gisant encore au sol, avant de crucifier son adversaire d’un tir lointain et de revenir défendre comme s’il ne s’était rien passé. Pourtant, un ange nous a quittés sur cette action. Encore pire qu’une friendzone.

Candidat # 4 : Le lapsus (très) révélateur de Derek Fisher sur Russell Westbrook

Tiens, on va encore parler de Russell Westbrook ici. L’Angelino est donc l’arroseur arrosé pour la deuxième fois de cet épisode. Cette fois-ci c’est l’ancien meneur des Lakers, Derek Fisher qui vanne le Brodie, et le pire, c’est qu’il ne le fait même pas exprès. Le meilleur pote de Matt Barnes a juste commis un lapsus à l’antenne, lui qui est désormais consultant NBA TV. Mais le pire, c’est qu’il ne le fait même pas exprès.

Derek Fisher accidentally calls Russell Westbrook « Russell Westbrick » (h/t @LakersDailyCom) pic.twitter.com/bwFQLADJ5f — NBA Central (@TheNBACentral) November 3, 2021

« Derek Fisher a accidentellement appelé Russell Westbrook « Russell Westbrique » »

Ce surnom lui est souvent donné lorsqu’il décide de se lancer dans la construction de HLM, et il est vrai que ses pourcentages à 3 points ne sont globalement pas très reluisants, mais la spontanéité avec laquelle le Fish balance ça à l’antenne est beaucoup trop drôle. Est-ce un tic de langage qu’il a eu l’habitude d’utiliser, voulait-il faire une vanne et faire passer ça comme une lettre à la poste, ou bien n’a-t-il tout simplement pas fait exprès ? Le bénéfice du doute est bien réel, la sauvagerie de cette intervention aussi, qu’elle soit voulue ou non.

Candidat # 5 : Robin Lopez a trouvé un nouveau paillasson, c’est le maillot City du Thunder

Plutôt enclin à se bastonner avec les mascottes d’habitude, c’est cette fois à toute la ville d’Oklahoma City que Robin Lopez a décidé de s’attaquer. Les maillots City de toutes les franchises NBA ont été dévoilés, et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui du Thunder est… très simple. Alors peut-être que les designers sont toujours bloqués en 1928 et n’ont toujours pas accès aux couleurs, mais quand même. Ce bon vieux RoLo va alors sortir les mitraillettes, de façon totalement gratos oui.

💀💀💀💀💀 « donc OKC a eu une bonne dégaine un jour et c’était à Noël » mais pourquoi gratuitement comme ça ? pic.twitter.com/6VuZnYVcmv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2021

Comme on dit, chacun ses goûts, mais il est vrai que les maillots du Thunder sont très colorés et peuvent facilement agresser la rétine. Les designs, quant à eux, sont toujours très simplistes, et les décideurs d’OKC peuvent remercier Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden à l’époque, eux qui faisaient vendre des maillots pas forcément très stylés. Pour ce maillot City, ils ont tenté un pari en… ne mettant pas de couleurs donc, raté aux yeux de Robin Lopez.

Du lourd encore une fois pour cette période, avec de la punchline et du tacle en veux tu en voilà. La réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? A vous de nous le dire.