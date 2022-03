Seth Curry a pris sa revanche sur les Sixers : 24 points à 10/14 au tir, lui aussi avait entouré ce match sur son agenda

Alors que Ben Simmons était forcément l’individu le plus attendu de tout Philadelphie jeudi soir, un autre ancien Sixer est revenu au Wells Fargo Center et en plus, il était sur le terrain. Non, on ne parle pas d’Andre Drummond, mais bien de Seth Curry, qui a pris un malin plaisir à maltraiter la bande à Doc Rivers.

Contrairement à Ben Simmons, accueilli sous les huées du public de Philly, Seth Curry a eu droit à quelques applaudissements lors de l’intro des joueurs. Les fans des Sixers n’ont pas oublié sa belle contribution – en particulier cette saison – et même si cela avait été le cas avant le match, le frangin de Steph a tenu à leur montrer une nouvelle fois à quel point il pouvait être redoutable. Derrière le monstre Kevin Durant, derrière un Kyrie Irving en mode Uncle Drew, Curry s’est rappelé au bon souvenir du Wells Fargo Center, terminant la rencontre avec 24 points au compteur à 10/14 au tir dont 4/8 du parking. Pour la faire courte, il a fait cramer de la ficelle comme il sait si bien le faire, tout en apportant sa contribution défensive avec pas moins de cinq interceptions au compteur. Et le plus beau dans tout ça, c’est qu’il n’a pas hésité à ajouter une petite dose de trashtalking. Du trashtalking sans dire le moindre mot, devant le banc des Sixers où se trouve son beau-père Doc Rivers. On valide tous les jours.

Ça… ça c’est du trashtalking silencieux. Tu laisses.pic.twitter.com/8Z4RrJ0Vaq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2022

Intégré dans le transfert James Harden – Ben Simmons à la trade deadline, Seth Curry avait lui aussi entouré cette rencontre du 10 mars sur son calendrier. Naturellement, il n’est pas le premier joueur à qui on pense quand on parle du blockbuster du 10 février dernier, mais son arrivée à Brooklyn est vraiment loin d’être anodine. Curry n’a pas perdu de temps pour montrer sa capacité à contribuer dans sa nouvelle équipe, plantant notamment la vingtaine de points dans trois de ses quatre premiers matchs avec les Nets post-deadline. Mais cette nuit on a surtout vu le gros potentiel qui accompagne son association avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Parce que quand vous avez deux attaquants absolument « élite » dans la même équipe qui attirent forcément les défenses, avec l’un des meilleurs snipers de la NBA à leurs côtés, ça peut faire quelques dégâts. Ce n’était que le troisième match de ce trio après ceux à Boston et Charlotte où Seth fut assez discret (8 et 9 points à 6/16 au tir en tout et 5/11 de loin), un match qui fait aujourd’hui office de référence. Alors évidemment, on sait que Kyrie reste limité aux rencontres à l’extérieur pour l’instant et qu’il sera peu disponible en cette fin de saison régulière si les restrictions actuellement en place à New York ne changent pas prochainement, mais c’est assez flippant tout ça. C’est d’autant plus flippant quand on sait qu’un certain Ben Simmons devrait bientôt s’ajouter à l’équation. Simmons et Curry ont déjà joué ensemble l’an passé à Philly et le Boomer est particulièrement réputé pour sa capacité à ouvrir des possibilités à 3-points, notamment sur le jeu en transition. Pour un mec comme Seth, avoir un tel playmaker à ses côtés, c’est de l’or en barre. Juste pour info, au moment de son départ des Sixers, Seth possédait le record de franchise au niveau du pourcentage de réussite du parking (42,6%), mais que ce pourcentage était bien moins élevé cette année sans Ben (40% avec Philly) que la saison précédente avec Simmons sur le terrain (45%). On dit ça on dit rien…

Seth Curry a pris sa petite revanche sur les Sixers et a donné un aperçu très sérieux de ce qu’il pouvait apporter aux Nets de KD, Kyrie et bientôt Ben Simmons. Pas sûr qu’on soit prêts en fait…