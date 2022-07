Quelques affiches de présaison commencent à fuiter dans les médias et on a appris aujourd’hui que les Nets et les Sixers allaient s’affronter le 3 octobre prochain. Un match qui sent le souffre pour préchauffer, difficile de demander mieux !

On a tellement tendance à parler du futur trade de Kevin Durant ou Kyrie Irving, si trade il y a, qu’on oublie vite que les Nets doivent aussi préparer une saison NBA qui va vite se rapprocher. Dans un peu plus de deux mois, les camps d’entraînement s’ouvriront et il faudra ensuite passer par plusieurs matchs de présaison pour gagner en rythme avant la reprise de la saison NBA. Qui portera encore le maillot noir de Brooklyn à ce moment-là ? Kevin Durant, Kyrie Irving, les deux, aucun des deux ? Cam Thomas en franchise player ? Le mystère demeure mais on sait au moins le programme du groupe de Steve Nash pour la présaison. Quatre matchs sont au programme des Nets avec la réception des Sixers (3 octobre), puis du Heat (6 octobre), avant de rendre visite à Milwaukee (12 octobre) et de finir à Minnesota (14 octobre), pour défier Rudy Gobert et ses nouveaux copains.

Ok donc les Nets vont jouer leur premier match de presaison le 3 octobre. Contre qui ? Les Sixers 💀💀💀 pic.twitter.com/g458OJi6KA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2022

Plusieurs affiches en béton donc mais celle qui sort du lot c’est quand même ce Nets-Sixers en ouverture de la présaison. Difficile de faire meilleur scénario que celui-ci avec deux équipes qui ne sont pas franchement les meilleurs amies du monde (KD et Embiid peuvent en témoigner) et ont pu partager une bonne part de drama en commun l’an passé, avec en point culminant cet échange XXL entre James Harden et Ben Simmons. Les deux joueurs voulaient se barrer, les deux joueurs ont obtenu ce qu’ils voulaient mais les fans n’ont évidemment pas oublié le boxon que ça a mis dans chaque franchise. La venue des Sixers à Brooklyn marquera d’ailleurs le premier retour de Harden sur le parquet du Barclays Center. En effet, le barbu avait joué une fois les Nets en régulière après son trade mais le match avait eu lieu au Wells Fargo Center et Philly s’était pris une correction à la maison. On imagine que le public de Brooklyn saura accueillir son ancien joueur à sa façon. Ce match pourrait aussi servir de retrouvailles pour les Sixers et Ben Simmons. Alors qu’il n’a pas joué le moindre match officiel depuis le 20 juin 2021, le fameux deuxième tour des Playoffs face aux Hawks, l’Australien semble se rapprocher lentement mais sûrement d’un retour à la compétition. Et si ce fameux comeback avait lieu contre… les Sixers ? L’histoire serait tellement belle et on a déjà hâte de voir les premiers duels au poste avec Joel Embiid. Évidemment, il ne s’agit que du premier match de présaison donc le temps de jeu des uns et des autres sera, comme souvent, fortement limité mais ça pourrait au moins permettre de voir le travail estival de quelques garçons comme un James Harden qu’on annonce déjà assez affuté.

Les Nets joueront les Sixers en présaison et ça promet des retrouvailles sympatoches entre James Harden et le public des Nets d’une part et le tandem Ben Simmons / Sixers d’autre part. Mettre de l’huile sur le feu dès la présaison, on dit pas non hein.