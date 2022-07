C’est le point style du jour. Les Cavaliers ont dévoilé leur nouvelle ligne de maillots pour la saison prochaine. Sobriété est le maître mot de cette réalisation, estampillée de l’équipementier officiel de la NBA aka Nike. C’est dans ces uniformes que Darius Garland et Evan Mobley tenteront d’aller décrocher une place en Playoffs l’année prochaine, alors ça vaut le coup d’y jeter un oeil quand même.

Les maillots dans les sports collectifs, c’est une institution à part entière. Chaque année, les clubs et leurs équipementiers doivent rivaliser d’imagination pour arriver à surprendre agréablement les fans tout en ne reniant pas les origines esthétiques du club, et ce qui fait son identité visuelle. À Cleveland, l’identité est depuis quelques années très simple, axée autour de quatre couleurs que sont grossièrement le noir, le rouge bordeaux, le jaune or et le blanc. Trop simple ? Détrompez vous, il ne suffit parfois pas de grand chose pour créer des pièces stylées capables d’attraper l’oeil. Voici donc les trois nouveaux maillots qui habilleront les Cavaliers cette saison, la variété est sans doute elle aussi l’un des grands axes de cette création. Toutes les choses à retrouver y sont, pas de risque mais pas d’erreurs… le choix est fait ici. Si vous jetez un oeil aux commentaires, les fans sont assez partagés. Les goûts et les couleurs comme on dit.

The new threads ✨#LetEmKnow — Cleveland Cavaliers (@cavs) July 18, 2022

Trois maillots, trois manières de représenter Cleveland et l’esprit Cavaliers. Le domicile (blanc) ? Inscription Cavs et référence au passé de la franchise avec le filet dans le V. L’extérieur (rouge) ? On ne peut plus simple mais redoutablement efficace, les défenseurs auront l’occasion se faire imprimer le ‘Cleveland’ en gros sur le front s’ils tentent d’arrêter Evan Mobley. Le statement (noir) ? Le C iconique des Cavaliers de ces dix dernières années, portés par LeBron James, Kyrie Irving mais aussi et surtout J.R. Smith. Certains diront là encore « c’est tout le temps pareil, j’ai qu’à garder le mien la saison prochaine« . Oui d’accord, mais revenez à la première ligne de ce papier. Prendre des risques avec de telles institutions sportives ? Ça paraît un peu comme sauter dans le feu. Non, on est ici d’accord sur le fond et la forme. Le seul point dommage ? Le maillot domicile ne porte pas de rappel de couleurs au niveau des ouvertures, un détail qui apportait somme toute beaucoup à cette tunique par le passé et qui rend celle ci un peu similaire à un maillot d’entraînement. La supervision du projet est signée Daniel Arsham, un designer de renommée internationale originaire de Cleveland et engagé par la franchise au poste de directeur artistique en 2020. D’autres maillots seront potentiellement à venir pour les Cavs, alors restez connectés.

Voilà, fans des Cavaliers, vous pouvez juger : votre équipe n’a certes pas daigné se mouiller sur ses classiques, mais peu d’autres équipes l’ont fait en NBA ces dernières années. Ah si tiens, il y a Minnesota. Paraît qu’ils équipent aujourd’hui les mairies en manque de gilets réfléchissants.

Source : Twitter @Cavs