Dans une interview exclusive avec Chris Haynes de Yahoo Sports, James Harden est longuement revenu sur l’année qui s’est écoulée, son actualité du moment et la saison à venir du côté de Philadelphie. Et comme à son habitude, la Barbe n’a pas mâché ses mots, notamment face à ceux qui lui reprochaient de ne pas avoir été à la hauteur des attentes placées en lui. On s’installe donc tranquillou pour regarder ça de plus près.

Mettons tout d’abord les choses au clair avant de continuer. Oui, James Harden aurait pu et dû mieux faire l’année dernière. Oui, on en attend certainement trop de sa part. Les deux affirmations sont vraies et ne sont donc pas contradictoires. Commençons d’abord avec ce qu’il y a de positif. Avec près de 22 points, 7,7 rebonds et 10,3 passes, 1,3 interception de moyenne en 65 matchs (Brooklyn et Philadelphie confondus), on ne peut clairement pas reprocher à l’arrière de s’être planqué dans une grotte depuis un an. D’autant plus que ses statistiques sont sensiblement les mêmes si l’on ne prend que ses 21 matchs avec les Sixers. Il faut donc saluer la capacité d’adaptation dont a pu faire preuve the Beard, mais aussi son abnégation pour une équipe avec laquelle il jouait presque 38 minutes chaque soir, malgré des pépins physiques récurrents. Toutefois, il y a donc aussi des côtés négatifs. En premier lieu, des pourcentages pas très beaux à voir : 41% au tir dont 33% à 3-points sur l’ensemble de l’exercice 2021-2022, ses pires stats en carrière, là encore très proches que ce soit à Brooklyn ou à Philly. En second lieu, des Playoffs ratés, avec un Harden moins agressif qu’à l’accoutumée et qui n’a donc pas pu emmener Philadelphie plus loin que les demi-finales de conférence. Bien qu’il puisse accepter les critiques sur son niveau de jeu, Ramesse a malgré tout tenu à remettre les pendules à l’heure au micro de Chris Haynes de Yahoo Sports, notamment par rapport à son rôle et les attentes placées en lui :

« Je n’écoute pas vraiment ce que les gens disent. Je ne jouais pas bien la saison passée et pourtant je tournais presque en triple-double de moyenne. Si n’importe qui d’autre avait ces stats, on parlerait de lui comme un candidat à un contrat max. Les gens étaient habitués à me voir tourner en 30-40 points de moyenne, et donc ils ont vu cela comme une année de moins bien. J’étais à Philadelphie depuis deux mois et j’ai dû apprendre sur le tas. C’est juste ça. Physiquement et mentalement, je suis dans une bonne zone maintenant, et j’ai juste hâte de commencer la prochaine saison. »

Visiblement, James Harden en sait donc beaucoup sur ce qui lui est reproché alors qu’il n’écoute « pas vraiment ce que les gens disent. » Toujours est-il que les fans des Sixers apprécieront le discours plutôt optimiste de leur guard, dont le regard est déjà focus sur le mois d’octobre. Avec Joel Embiid en tant que coéquipier et à 32 ans, il est en effet impossible de demander à Harden de redevenir le même joueur qu’à Houston, où il était sans cesse au four et au moulin. Bien conscient de cela, ce dernier aimerait donc le faire comprendre à ceux qui ne l’intègrent pas encore. Toutefois, le bonhomme devra malgré tout faire mieux en trouvant rapidement le moyen de s’habituer au fait de déléguer, afin de trouver sa place dans cet effectif qui désire remporter le titre. D’ailleurs, dans cette quête d’une bague, celui que beaucoup critiquaient pour son attitude de diva aux Rockets a fait l’impasse sur une player option à 47 millions de dollars, afin de ne prendre « que » 32 patates l’année prochaine. Poke Damian Lillard. Un geste très fort, qui lui a permis d’améliorer son image, tout en démontrant sa volonté de devenir champion NBA :

« J’ai discuté avec Daryl [Morey, ndlr.] et on m’a expliqué comment on pourrait devenir meilleurs et quelle était la valeur marchande de certains joueurs. J’ai dis à Daryl d’améliorer notre roster, de signer ceux que l’on devait signer et de me donner le reste, quelqu’il soit. […] Voilà à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre de champion. C’est tout ce qui m’importe à ce stade. Je suis prêt à prendre moins si ça nous permet de nous mettre en position d’accomplir cela. »

Sans cette décision, Philadelphie n’aurait peut-être pas pu signer un soldat et champion NBA comme P.J. Tucker à hauteur de 33 millions sur trois ans ou encore un shooteur tel que Danuel House sur deux ans. Selon la Barbe, l’effectif des Sixers est désormais plus profond, ressemble davantage à celui des autres contenders et leur permettra d’aller « beaucoup plus loin. » On apprend également à travers cette interview que l’arrière est en discussion fréquente avec Jojo afin de préparer la saison prochaine. Également aperçu en train de réaliser des workouts avec Tyrese Maxey entre autres, Harden a donc réellement axé son été sur le fait de revenir en forme physiquement et dans un état d’esprit collectif. On peut dire ce qu’on veut du bonhomme, mais il a l’air d’avoir compris ce sur quoi il devait travailler.

Tandis que Joel Embiid s’éclate durant un mariage, James Harden continue de faire parler de lui. Toutefois, les choses semblent pour le moment aller dans le bon sens et il est aujourd’hui difficile de trouver des choses à redire sur l’offseason du garçon. Bien sûr, le plus important est à venir, et on a déjà hâte de voir si, pour sa quatorzième saison en NBA, the Beard réussira à fermer les bouches des uns et des autres.

