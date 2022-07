Après son énorme saison 2021-22 et l’élimination de ses Sixers contre le Heat au deuxième tour des Playoffs, Joel Embiid profite de l’été comme il peut. Notre nouveau compatriote se retrouve au cœur d’un gros buzz à la suite de la publication d’une vidéo qui le montre en train de danser au mariage d’un ami. Des images qui donnent le smile et qui semblent presque répondre à celles de la soirée de l’autre pivot dominant de la Ligue, Nikola Jokic, il y a une semaine.

Tout va bien pour Joel Embiid cet été, merci pour lui. Depuis la fin de saison, le pivot était plutôt discret et on a principalement entendu parler de lui pour son obtention de la nationalité française. Une retenue de laquelle The Process est sorti de manière assez fracassante ces dernières heures. Invité au mariage du cinéaste américain Michael Ratner, Jojo s’est laissé aller sur la piste de danse pour l’occasion. Et voilà comment, quelques heures plus tard, on se retrouve avec une vidéo improbable : on y voit le pivot, tout sourire et vêtu d’un costard impeccable, en train de participer à la Hora, une danse traditionnelle juive, au milieu de tous les autres invités. Cet extrait a évidemment fait le buzz très vite. L’image est aussi invraisemblable qu’amusante, et ça fait toujours du bien de voir ce genre de contenu léger au réveil un lundi matin. Juste pour le plaisir, on vous remet donc cette petite pépite ci-dessous, à consommer sans modération :

Joel Embiid dancing the Hora is the only thing I want to see on social media this week. pic.twitter.com/4HLXEaw2bj — Tori Rubinstein (@ToriRubinstein) July 17, 2022

En voyant ça, on n’a pas pu s’empêcher de penser à la soirée folle de Nikola Jokic, qui nous a aussi offert quelques pas de danse dans un tout autre style pas plus tard qu’il y a une semaine. Torse nu autour d’un feu d’un côté, costume et nœud pap’ de l’autre, chacun aura sa préférence mais les efforts des deux joueurs pour nous divertir sont appréciables. En creusant un peu plus loin, on peut aussi se demander si tout cela n’est pas qu’un prolongement de la rivalité sportive des deux hommes en dehors des parquets. La saison dernière, Niko et Jojo nous ont pondu des classiques comme s’il en pleuvait dans une course au MVP assez passionnante à suivre. C’est finalement le Serbe qui en est sorti vainqueur et on imagine Joel revanchard. Ces deux-là ne se quittent donc plus, jusqu’à investir de nouveaux domaines pour se départager ? À ce moment-là, Messieurs, poussons le délire jusqu’au bout : le peuple réclame un duel entre big men dans la prochaine saison de Danse Avec Les Stars. Bon, ok, on va un peu loin pour deux mecs qui profitent juste de leur été pour se détendre, mais ça aurait été bien sympa quand même.

Simple décompression estivale ou nouveau terrain de jeu pour les deux pivots ? En tout cas, nous, on verrait bien Jojo et Niko s’affronter un vendredi soir, à 21h sur TF1. Et quand on pense qu’Embiid est devenu Français il y a quelques jours, on se dit que rien n’est impossible avec lui. Mais en attendant de voir Chris Marques juger le déhanché des deux joueurs, on les retrouvera plus probablement sur les parquets la saison prochaine pour un nouveau duel à distance qui s’annonce passionnant.

