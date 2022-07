Terrible, terrible nouvelle que celle que vous venez de lire dans le titre ci-dessus : la NBA, c’est fini pour cette saison. Vous êtes fans de basket ? Les nuits vont désormais être longues et consacrées à quelque chose que les êtres humains croisés dehors aujourd’hui appellent « dormir ». Pour occuper ce temps désormais libre, voici un planning de l’été à la sauce TrashTalk… garanti sans sucres ajoutés et surtout 100% concocté avec amour.

Bon, par où commencer. Comment remplir une journée d’été vide de tout sens sans le basket pour l’animer ? Et surtout, comment répéter cela autant de fois que nécessaire jusqu’au retour de la NBA en septembre avec les camps d’entraînement ? Oh la la, ces questions. Les plus courageux d’entre nous auront tout de suite pris la tangente pour l’extérieur, mais bon, fait chaud quand même en ce moment. Allez, on vous file quand même de quoi vous poser devant la TV et profiter des autres événements sportifs en cours. Impossible de ne pas citer en premier la WNBA, puisque se déroule la saison régulière actuellement. L’occasion d’encourager par écran interposé les Françaises Iliana Rupert, Gaby Williams et bien sûr Marine Johannès… toutes trois retenues pour le Mondial 2022 d’ailleurs. En parlant de compétition internationale, les garçons prépareront eux l’EuroBasket à compter du 7 août prochain. De quoi se nourrir encore de balle orange pour les plus fadas d’entre nous. Bien sûr, ici la question ne se pose pas puisqu’on sera évidemment focus devant tout ce qui vient d’être cité. À noter aussi que les calendriers de la prochaine saison régulière sortiront en août, alors on vous proposera bien sûr une analyse en long, en large, en diagonale et même en 3D de tout ça.

Pour ceux qui voudraient en revanche diversifier leur approche sportive, on a aussi ce qu’il faut dans la besace. Sachez par exemple que pendant que nous autres sommes en train de fondre étalés en slip sur le carrelage, d’autres bien plus téméraires affrontent les cols les plus relevés des Pyrénées assis sur leur bicyclette. Oui, le Tour de France bat son plein, c’est une autre espèce d’intensité que la NBA mais ne sous-estimez jamais le potentiel émotionnel d’une attaque de Pierre Rolland dans l’ascension d’Hautacam. On enchaîne avec les championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent à Eugene dans l’Oregon, et il y en a ici pour tous les goûts, du lancer d’objets – mais pas des Lego de Myles Turner car on ne veut pas en prendre une – aux épreuves de course de vitesse, il y a moyen de bien transpirer devant votre TV, une glace vanille pécan dans la main bien sûr.

Mais si on a envie d’aérer nos esprits ?

Et bien déjà, ne le faites pas de préférence ce lundi, sauf si vous êtes équipés d’un point d’eau dans lequel vous jeter. Les chaleurs sont délirantes à tel point qu’on dirait LeBron James contre Toronto en Playoffs. Sinon, on peut vous donner des tips pour bouger en France à l’aide de notre touristomètre tout neuf (jamais servi hormis pour trouver les meilleurs chocolatines de Paris). Allez, on l’allume, et voici notre top 3 des événements recommandés.

1 – Le musée des ustensiles de cuisine anciens – Saint-Denis-la-Chevasse (Vendée)

Quoi de mieux pour renforcer ses connaissances et briller en soirée mondaine que de connaître l’histoire de la fourchette et celle pas moins intéressante du couteau économe ? Qui est le premier homme à avoir imaginé comment éplucher les pommes de terre sans avoir envie de tout casser ? Et bien ne cherchez plus, c’est au fin fond de la Vendée que toutes les réponses se cachent.

2 – Fête de la saucisse – Anduze (Gard)

Le lundi 12 août, venez partager votre passion pour la saucisse avec les passionnés de la ville d’Anduze. Orchestre et animations diverses sont au programme, ainsi qu’évidemment… le menu saucisses frites à seulement 15€. Bien sûr, qui dit fête pittoresque dit repas dansant et chorégraphies traditionnelles. Attention à ne pas vous tâcher quand même.

3 – Championnat du monde de lancer d’espadrilles – Bayonne (Pyrénées Atlantiques)

Pourquoi ? Qui ? Telles sont souvent les premières questions quand on entend parler de cet événement pourtant si fabuleux. Le potentiel contenu dans le nom de cette compétition est énorme, et il est entièrement atteint en réalité. Venez donc le 28 juillet prochain à Bayonne pour tenter vous aussi de lancer votre fier accessoire estival le plus loin possible. Le record actuel ? 27,30 mètres. Oui, il s’agit d’une discipline hautement sérieuse messieurs dames. D’ailleurs, voyez vous même avec quel engouement L’indépendant décrivait cette performance en 2018, année de sa réalisation : « Le record de cette fin d’après-midi est tenu par un Banyulenc qui a lancé la petite chaussure de toile à semelle de corde à 27,30 m. Un jet d’anthologie, proche des meilleures performances de la spécialité, qui va rester dans toutes les mémoires ».

Alors, vous choisissez quoi vous ? Un peu d’aide ? Posez-vous, dégommez une bonne glace et réfléchissez. Plage, montagne, plaines ? Le monde regorge de beaux endroits qui sont magnifiques à voir. N’en reste pas moins que la NBA repartira doucement dans un gros mois et demi, alors partez mais revenez rapidement quand même.

