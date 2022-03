Les Nets ont explosé les Sixers : vrai match référence, mais est-ce le début d’une grosse dynamique ou une masterclass isolée ?

On pouvait s’attendre à beaucoup de choses pour le choc tant attendu entre les Sixers et les Nets cette nuit. Mais on ne s’attendait pas vraiment à une leçon de Brooklyn avec les fans de Philly qui sifflent leur propre équipe alors qu’ils étaient venus pour conspuer Ben Simmons. Clairement, on peut parler de victoire référence pour Kevin Durant et ses copains, mais où peut-elle vraiment les mener ?

C’est probablement le meilleur match de la saison pour Brooklyn. Il y a eu d’autres belles performances, on pense notamment à la victoire face à Chicago en janvier dernier où le Big Three Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden avait véritablement défoncé les Bulls (138-112) dans l’une de ses rares apparitions. Mais difficile quand même de rivaliser avec cette très grosse victoire chez les Sixers jeudi soir. Parce que le contexte, parce que la manière, parce que James Harden en face, parce que confrontation très attendue… Si on peut toujours dire que ce n’était qu’un match de saison régulière, ce n’était clairement pas un match de saison régulière comme un autre. La preuve, les Nets l’ont pris comme un must-win game alors que les Sixers pensaient que ça allait fonctionner tout seul après leurs cinq victoires en cinq matchs avec le duo Harden – Embiid. À la décharge des hommes de Doc Rivers, le sentiment d’urgence est aujourd’hui logiquement plus marqué chez les Nets car on rappelle qu’ils ne sont que huitièmes de la Conférence Est (et donc virtuellement au play-in tournament) et qu’ils ont abordé ce match avec un bilan tout juste à l’équilibre (33 victoires – 33 défaites). On rappelle aussi qu’ils restaient sur… 17 défaites en 20 matchs avant leur important succès contre les Hornets mardi soir, donc c’est clairement pas le moment pour eux de sacrifier des matchs. Cependant, ce qu’on a vu cette nuit sur le parquet de Philly, c’est une domination du début à la fin et ce des deux côtés du terrain. Le genre de domination qui a de quoi faire flipper le reste de la NBA car le message envoyé est retentissant. Reggie Miller l’a dit à plusieurs reprises durant la rencontre, « ce n’est vraiment pas l’équipe que je voudrais rencontrer en Playoffs ». Tu m’étonnes. Quand vous avez Kevin Durant et Kyrie Irving ensemble sur le terrain et qui évoluent à un niveau exceptionnel, cela donne des sueurs froides à beaucoup de gens. Encore plus quand vous avez toute une équipe qui tourne derrière. L’intensité était là à chaque minute du match (18 pertes de balle pour Philly, 13 interceptions pour Brooklyn, seulement 32% de réussite au tir pour les Sixers), chaque joueur se sentait concerné, le banc a très bien apporté (dédi à James Johnson, Nic Claxton et Patty Mills), et la réussite offensive a accompagné les Nets tout au long de la soirée (56% au tir, 18/40 du parking, 29 passes décisives). Tout ça dans un environnement hostile lié au retour de Ben Simmons, en antenne nationale.

« On sentait qu’on avait Ben sur notre cœur. Si vous attaquez Ben, vous attaquez chacun d’entre nous. » – Kyrie Irving, après le match

Mais si on peut clairement parler de match référence pour les Nets, on se pose forcément la question suivante : est-ce le début d’une grosse dynamique ou simplement une masterclass isolée ?

C’est obligatoire de parler de dynamique quand on sait à quel point c’est important quand on veut jouer le titre. Parce que les équipes qui flip the switch comme ils disent aux States, qui sont capables d’activer le bouton on/off quand elles veulent, finalement c’est assez rare, peu importe le talent qui existe au sein du roster. On l’a vu l’an dernier avec les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, éliminés au premier tour des Playoffs face aux Suns. La saison régulière, ça sert quand même un peu à quelque chose et le plus souvent, ce sont les équipes possédant le plus de… régularité et qui ont été performantes tout au long de l’année qui vont le plus loin. Logique vous nous direz, mais on a tendance à croire que le talent fait tout ou presque alors que c’est loin d’être le cas. Dans cette optique-là, cette victoire sur le parquet des Sixers après celle glanée face à un concurrent direct (Charlotte) mardi représente une excellente base. Une excellente base pour terminer la régulière de la meilleure des manières lors du dernier mois de compétition. Cette win face à l’un des poids lourds de l’Est renforce forcément la confiance du groupe après les nombreuses défaites accumulées les semaines précédentes, mais aussi et surtout la cohésion de l’équipe notamment autour de Ben Simmons. C’est typiquement ce genre de succès, en terre hostile et en hommage à un coéquipier, qui peut permettre à un collectif de franchir un cap.

Sauf que dans le même temps, peut-on vraiment prononcer le mot dynamique quand on sait que Kyrie Irving va rater quatre des cinq prochains matchs des Nets ? Peut-on parler de dynamique quand on sait qu’Uncle Drew ne jouera pas dans onze des quinze dernières rencontres de la régulière si les restrictions COVID à New York ne changent pas d’ici là ? Bien évidemment, les enseignements de cette victoire à Philadelphie ne seront jamais perdus et puis le calendrier est plutôt favorable à la bande à KD (troisième calendrier le plus facile de la NBA selon Tankathon) mais pour monter en puissance afin d’arriver en postseason avec le couteau entre les dents, cette équipe a besoin de jouer et gagner ensemble, en étant au complet. Malheureusement pour les Nets, le maire de NYC Eric Adams n’est pas encore prêt à donner le feu vert pour laisser Irving jouer au Barclays Center prochainement. Peut-être que ça va changer bientôt, sauf que pour l’instant on n’y est pas encore. Et idem pour le retour de Ben Simmons. L’objectif, c’est qu’il commence à s’entraîner avec le groupe dans les jours à venir pour l’intégrer au plus vite (en compagnie des autres recrues Seth Curry et Andre Drummond), lui qui était jusqu’ici limité à des workouts individuels à cause de son bobo au dos. Traduction, il va encore falloir patienter un peu pour voir le Boomer sur un parquet avec le maillot des Nets. Combien de temps ? On mise sur fin mars mais difficile de se prononcer car on n’a pas non plus énormément d’infos niveau timing. Bref, si Brooklyn a fait un grand pas en avant cette nuit à Philly, ce ne sera pas évident de capitaliser sur ce succès. À cause des absences donc, mais aussi parce que les matchs à suivre n’auront pas la même signification que celui face aux Sixers.

Pour espérer aller loin en Playoffs cette année, les planètes vont devoir s’aligner chez les Nets. L’équipe qui reste en bonne santé, Kyrie Irving en full-time à un moment donné, et une bonne intégration de Ben Simmons, voilà les ingrédients nécessaires. Seront-ils réunis prochainement ? Pas certain…