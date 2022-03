Stephen Curry a franchi un nouveau cap : 20 000 points marqués en carrière dont quasiment… la moitié du parking

Le club des 20K a un nouveau membre depuis cette nuit. Dans la belle victoire des Warriors sur le parquet de Denver, Stephen Curry a cartonné et par la même occasion, il a franchi la barre des 20 000 points marqués en carrière. Encore un cap de franchi pour le plus grand shooteur all-time.

Il lui manquait 28 points pour devenir le 49e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre le total des 20K. 28 points à marquer, c’était pas gagné sur le parquet de Denver, d’autant plus que Curry n’est pas non plus dans la forme de sa vie actuellement. Mais Steph s’est comporté en patron dans l’antre du Joker en terminant la rencontre avec 34 unités au compteur à 11/21 au tir, victoire en prime. Victoire importante pour les Dubs vu leur mauvaise dynamique de ces dernières semaines, victoire qui est donc accompagnée d’une petite cerise pour le Baby Faced Killer. La barre des 20 000 points, elle est assez symbolique dans le sens où c’est vraiment à partir de ce total qu’on commence à rentrer dans le cercle des grands scoreurs all-time. Alors bien sûr, sachant qu’on a aussi le club des 25, 30 et même 35 000 aujourd’hui, ce n’est pas encore le haut du panier mais Steph se rapproche lentement mais sûrement. Et ce qui est assez incroyable dans tout ça, c’est que Curry a pratiquement marqué la moitié de ses points inscrits en carrière derrière la ligne des 3-points. Au total, Steph a effectivement planté 3 107 tirs primés depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2009, ce qui donne 9 321 unités sur les 20 006 au total. Aucun autre joueur NBA ne cumule autant de points derrière l’arc puisque Curry est évidemment celui qui a réussi le plus de shoots du parking dans l’histoire devant Ray Allen et désormais James Harden.

Si atteindre la barre des 20 000 points est toujours un exploit qui mérite d’être souligné, on se dit quand même que ça fait un peu tard vu le standing du bonhomme. En effet, Curry a déjà 33 ans et on pouvait penser que ce total était atteint depuis longtemps. On a eu un peu le même sentiment quand Kevin Durant a atteint les 25K le week-end dernier. Mais à l’image de KD, Steph a été touché par pas mal de bobos, notamment en début de carrière où ses chevilles grinçaient pas mal. Seulement 26 matchs joués sur 82 en 2011-12, à peine 51 en 2017-18, et puis évidemment il y a eu cette campagne quasi-blanche en 2019-20 où il n’a participé qu’à cinq rencontres après un gros pépin au niveau de la main gauche. Le classement all-time des scoreurs, c’est autant une question de talent que de longévité et de durabilité. Au niveau de la moyenne de points en carrière, Curry est bien mieux placé car avec ses 24,3 unités marquées par soir sur 823 matchs joués, il est tout simplement 17e all-time juste derrière Kareem Abdul-Jabbar et juste devant Larry Bird. Bien sûr, au fur et à mesure qu’il s’approche de la retraite, Curry va continuer à grimper dans le classement des points marqués mais risque également de baisser dans celui des moyennes. Surtout si les signes qu’on voit cette année représentent le début d’un déclin pour le double MVP, qui réalise sa moins bonne saison à l’adresse (25,6 points de moyenne cette année à 43,2% au tir dont 37,7% de loin) depuis son arrivée en NBA.

Stephen Curry n’est pas forcément au top du top en ce moment mais atteindre les 20 000 points en carrière, clairement ce n’est pas rien. Et la belle histoire dans tout ça, c’est qu’il a réalisé cet exploit sous les yeux de sa plus grande fan, en larmes. Checkez un peu ça…