Kevin Durant a atteint la barre des 25 000 points en carrière : encore un cap de franchi, et quelque chose nous dit qu’il ne va pas s’arrêter là

Sur le parquet de Boston ce dimanche, Kevin Durant a vu Jayson Tatum lui voler la vedette en plantant pas moins de 54 pions face aux Nets. Cependant, malgré la défaite, KD pourra toujours se consoler en se disant qu’il vient de franchir la barre des 25 000 points en carrière.

Le club des 25K a un nouveau membre. Et désormais, ils sont 23 en tout. Le dernier entrant, il se nomme donc Kevin Durant, qui avait besoin de 33 points ce dimanche pour atteindre cette fameuse barre. 33 points, c’est de l’eau pour KD, qui a terminé la rencontre à Boston avec 37 unités au compteur pour afficher 25 004 pions au total dans sa carrière. Bien évidemment, ce nouvel accomplissement ne change pas grand-chose à la perception qu’on a du bonhomme, universellement reconnu comme l’un des meilleurs scoreurs all-time, si ce n’est la machine offensive la plus cheatée de l’histoire de ce merveilleux sport qu’est le basket. Mais ça reste un accomplissement qui compte sur le plan symbolique. 25 000 points en carrière, c’est la preuve chiffrée d’une belle longévité et d’un talent offensif indiscutable. Comme l’a rappelé la commentatrice Doris Burke lors de la retransmission du Celtics – Nets ce dimanche, KD est actuellement dans sa 13e saison consécutive avec une moyenne d’au moins 25 pions par match, lui qui n’est jamais descendu en dessous de cette barre sauf lors de sa campagne rookie en 2007-08, quand Seattle possédait encore une franchise NBA. Une autre époque. Et s’il continue sur ce rythme-là (plus de 29 points par match cette année), c’est le club des 30K – composé de seulement sept joueurs – qu’il pourra bientôt viser. D’ici là, KD va progressivement dépasser certaines des plus grandes légendes du jeu dans la hiérarchie des top scoreurs, et ça commence avec The Logo Jerry West (22e scoreur de l’histoire, 25 192 points en carrière).

Même si Kevin Durant rend le basket toujours tellement facile, le fait qu’il ait atteint la barre des 25 000 points à 33 ans est assez dingue quand on y regarde de plus près. Parce que faut pas oublier une chose, le mec a raté une saison entière à cause d’une rupture du tendon d’Achille en juin 2019. Il a aussi été victime d’une franchise de Jones qui l’a forcé à rater 55 matchs durant la saison 2014-15 lorsqu’il était encore du côté d’Oklahoma City, sans compter d’autres petits bobos par-ci par-là notamment avec les Nets, avec l’ischio l’an passé et le genou cette année, lui qui vient tout juste de retrouver les parquets après un mois et demi d’absence. Sans ses différents accidents de parcours, KD aurait sans doute pu concurrencer LeBron James pour devenir le plus jeune joueur all-time à atteindre les 25 000 points en carrière (30 ans, 307 jours pour le King), et il serait probablement déjà près des 30 000. Au final, si l’on regarde plutôt le nombre de rencontres nécessaires pour entrer dans le club des 25K, Durant n’a eu besoin que de 922 matchs (27,1 points de moyenne en carrière), alors que James avait lui réussi l’exploit en 915 rencontres. Pas pour rien qu’on parle des deux meilleurs joueurs NBA de la dernière décennie. Devant eux ? Ils ne sont que trois : Wilt Chamberlain (691 matchs pour atteindre les 25 000), Michael Jordan (782) et Kareem Abdul-Jabbar (889).

« C’est plutôt cool. Je devrais être à 30K pour être honnête, mais c’est cool d’atteindre ce cap et d’être parmi les grands. Je dois juste continuer à bosser et avancer, et on verra où je finis. » – Kevin Durant

Kevin Durant qui entre dans le club des 25K, limite on pensait qu’il y était déjà tellement il fait partie des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA. Toujours dans son prime et possédant sans doute encore pas mal de belles années devant lui, KD devrait continuer à grimper dans la hiérarchie sans trop de problèmes.