Ben Simmons a passé une chouette soirée : accueil hostile mais victoire facile, les fans des Sixers la ramènent beaucoup moins

Si les storylines entourant le choc entre les Sixers et les Nets étaient évidemment nombreuses ce jeudi soir, la plus grande concernait forcément le retour de Ben Simmons dans la salle de Philadelphie. Un retour ultra attendu, un accueil comme prévu très houleux de la part des fans de Philly, mais en fin de compte c’est bien le Boomer qui est reparti avec un grand sourire.

On lui promettait l’enfer à l’intérieur du Wells Fargo Center. Limite on flippait un peu pour lui car connaissant la passion des fans de Philadelphie, on se disait qu’un dérapage n’était pas impossible. Quelques heures avant le match, des supporters des Sixers s’étaient regroupés devant l’hôtel des Nets pour chahuter l’Australien, qui a rapidement eu droit à ses huées dès qu’il a fait son apparition sur le parquet de la salle de Philly à l’échauffement. Devant cette dernière, des T-shirts « certified dickhead » avec un portrait de Simmons sur base de testicules étaient même vendus pour une vingtaine de dollars. Vous ajoutez en toile de fond un combat juridique qui se prépare entre Ben et les Sixers suite aux nombreuses amendes infligées par la franchise au joueur durant la saga de ces derniers mois, et vous avez devant vous tous les ingrédients d’un cocktail hyper explosif. Bref, ce n’est pas par hasard si le dispositif de sécurité fut renforcé pour cette rencontre vraiment pas comme les autres.

Au final ? Ben Simmons ne pouvait pas espérer un meilleur scénario pour son retour dans la ville de l’amour fraternel.

Pour sa première apparition au Wells Fargo Center depuis le terrible Game 7 face aux Hawks lors des demi-finales de Conférence Est 2021, le Boomer a pris son pied. Bien sûr, les sifflets et les chants « F*ck Ben Simmons » sont arrivés jusqu’à ses oreilles mais les Nets ont défoncé les Sixers avec une telle violence que les fans de Philly ont fini par se retourner contre la bande à James Harden, tout simplement pathétique cette nuit. Oui, les huées envoyées à Bennie en début de match ont ensuite été destinées aux hommes de Doc Rivers, les fans quittant même la salle au début du quatrième quart-temps tellement ils étaient dégoûtés. Pendant ce temps-là, Simmons avait le sourire. Comme nous, il a vu Kevin Durant, Kyrie Irving et Cie maltraiter les Sixers du début à la fin. Il a vu le Barbu passer complètement au travers dans un grand match (quelle surprise). Il s’est levé à de nombreuses reprises pour encourager et féliciter ses nouveaux potes, qui ne pouvaient pas lui donner un meilleur message de soutien que celui envoyé cette nuit.

« C’était bon de réduire le public au silence pendant le match. C’était vraiment silencieux vers la fin du match, on n’entendait plus de chants sur Ben Simmons de la part des fans des Sixers, il restait surtout des fans des Nets. » – Kevin Durant après le match

Les Nets ont réduit les fans des Sixers au silence, et Ben Simmons va désormais pouvoir rentrer à Brooklyn avec un poids en moins sur les épaules. Son coach Steve Nash l’avait dit avant le match, ce passage de Philadelphie était l’opportunité pour lui de passer un peu à autre chose après la saga interminable de ces derniers mois, même s’il n’était pas sur le terrain ce jeudi. Pour certains, Simmons était également venu au Wells Fargo Center pour prouver à quel point les fans des Sixers pouvaient être durs envers lui, tout ça dans le but d’avoir un argument supplémentaire dans le combat juridique qui s’annonce entre le camp du joueur et la franchise de Philly. La vérité, c’est que le Boomer a passé une soirée beaucoup plus tranquille que prévu.

La timeline du retour de Ben Simmons à Philadelphie

