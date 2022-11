Quatre matchs ce soir, un énorme choc entre deux anciens époux et trois autres mets non moins savoureux. Envoyez le programme, sponsorisé par votre meilleure viande de kangourou.

PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h30 : Sixers – Nets (en direct sur BeIN Sports 3)

Sixers – Nets 2h : Grizzlies – Kings (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Grizzlies – Kings 3h : Nuggets – Pistons

Nuggets – Pistons 4h : Suns – Lakers

# À NE PAS MANQUER

On ne va pas se mentir, on n’a rien contre Bones Hyland ou Tyus Jones mais le retour de Ben Simmons à Philadelphie devrait valoir son pesant de cacahuètes… balancées dans la gueule du Boomer des Nets. L’inimitié est consommée mais pas oubliée, Benny revient en forme donc n’a pas le droit de se cacher, et le public de Philly lui ne se cachera pas pour insulter tous les ancêtres du meneut de Brooklyn. Ça va fumer, et c’est à 1h30.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Kyrie Irving sera aussi de la partie, contrairement à environ 90% des meilleurs joueurs des Sixers (Embiid, Harden et Maxey absents).

Les Kings tenteront de passer à sept victoires de suite face à des Grizzlies eux aussi lessivés par les blessures.

Nikola Jokic pourrait être absent pour son quatrième match de suite (protocole COVID). Si DeAndre Jordan est encore titulaire je mange un cintre.

Les Lakers restent sur trois succès de rang, Anthony Davis est chaud bouillant, et LA devrait donc s’imposer ce soir à Phoenix (+24 Suns vous pouvez fav).

LeBron James devrait manquer cette rencontre, sa cinquième de suite, car Google Traduction dit qu’il a mal au groin.

Début des hostilités 1h30, fin du bal sur les coups de 7h. Est-ce qu’on va tenir ? Évidemment, il FAUT tenir.