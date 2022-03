LeBron James meilleur marqueur de la Ligue à 37 ans : c’est quoi déjà l’expression avec le bon vin ?

Monstrueux offensivement et encore plus bouillant sur les derniers matchs, LeBron James a récupéré la première place au classement des scoreurs de cette saison 2021-22. Pas dégueu pour un joueur qui n’a que… 37 ans.

Il se plaignait il y a peu de ne pas être assez valorisé en tant que scoreur et LeBron James a décidé de mettre tout le monde d’accord avec quelques dingueries. 56 points pour taper les Warriors, encore 50 pions face aux Wizards de son vieux pote Kyle Kuzma, le King ne fait pas les choses à moitié. Selon StatMuse, il était même devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA, au-delà des 35 ans, avec plusieurs matchs au-dessus des 50 points. Une grosse semaine qui lui a permis de se glisser jusqu’au trône des meilleurs scoreurs de la saison, tout simplement ! L’écart est microscopique (moins de 0,1) mais BronBron fait mieux que Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid (environ 29,7 pour les trois). Il faudra évidemment jouer des coudes et sortir des dingueries pour tenir le rythme mais on pourrait encore parler record avec le King. C’est simple, aucun joueur n’a fini meilleur scoreur de la saison à 37 ans ou plus. Le plus âgé à avoir réussi cet exploit s’appelle Michael Jordan et il avait 35 ans. Voilà qui risque de faire parler dans les chaumières.

Alors que les Lakers sont dans le dur, LeBron active plus que jamais le mode scoreur. Pour le voir inscrire autant de points par match sur une saison, il faut remonter à l’année 2009-10, c’était lors de son premier passage aux Cavs ! Fun fact : le King pourrait remporter un titre de meilleur marqueur cette année mais combien en a-t-il en carrière ? On vous laisse cogiter quelques secondes. Tic tac, tic tac. Et bien, seulement un seul ! C’était lors de la saison 2007-08 et il était monté à 30 points de moyenne pour aller le chercher. Une sacrée surprise quand on sait qu’il n’est descendu sous les 25 points de moyenne qu’une seule fois en carrière et c’était son année rookie. Autre comparo sympa à faire, les stats des scoreurs les plus âgés du circuit. Si on ne regarde que les joueurs au-dessus des 37 ans, seuls Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Michael Jordan parviennent à tenir la comparaison et ils tournaient plutôt autour des 22-23 points par match. Presque 30 points de moyenne au même âge, une troisième meilleure saison statistique en carrière, avec quand même 19 campagnes au compteur, c’est très, très, très fort.

LeBron James domine la Ligue au scoring malgré ses 37 printemps et le King prouve que le temps n’a pas d’impact sur ses performances. Finir meilleur scoreur à un âge si avancé, ça serait historique et les Lakers auront bien besoin de ça pour sauver leur saison.

Source texte : StatMuse