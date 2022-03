La semaine des Français en NBA : Joel Ayayi coupé par les Wizards, heureusement que ça rigole un peu plus à OKC

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Ambiance centre aéré puisque les jeunots d’OKC se sont encore montrés tandis que les grands gèrent leur marathon sans forcer.

# RUDY GOBERT

Semaine pépouze pour notre Tour Eiffel nationale basée dans l’Utah qui s’est tout de même terminée avec un forfait face aux Kings hier soir. Précaution maximum de la part du Jazz qui n’a pas voulu risquer une aggravation de sa petite entorse au pied gauche. Ça n’a pas empêché les Mormons de gagner pour consolider leur quatrième place à l’Ouest et Hassan Whiteside s’est fait plaisir dans le cinq majeur avec un gros double-double (12/21). Pas de panique pour Rudy, on le reverra vite mais maintenant tout ce qui compte vraiment sera d’arriver en pleine forme en Playoffs.

Jazz @ Thunder : 12 points à 5/8 au tir et 2/3 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe et 1 contre en 34 minutes

Jazz @ Mavericks : 12 points à 3/5 au tir et 6/6 aux lancers, 13 rebonds et 3 contres en 34 minutes

Jazz vs Blazers : 9 points à 4/4 au tir et 1/4 aux lancers, 10 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Jazz @ Spurs : 13 points à 2/3 au tir et 9/10 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe et 5 contres en 32 minutes

Jazz @ Kings : DNP

# EVAN FOURNIER

Trois victoires de suite pour les Knicks avant de s’incliner à Memphis ce samedi. C’est bon pour le moral du Charentonnais mais c’est encore trop tôt pour se remettre à croire réellement au play-in tournament. Individuellement, Vavane prend toujours ses shoots en une petite trentaine de minutes par match et on espère le revoir chauffer un peu pour rallumer la flamme de l’espoir à Manhattan. New York est actuellement à 5,5 matchs du 10è à l’Est.

Knicks @ Clippers : 7 points à 3/8 au tir dont 1/5 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 29 minutes

Knicks @ Kings : 15 points à 5/14 au tir dont 3/10 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 steal en 27 minutes

Knicks @ Mavericks : 10 points à 4/9 au tir dont 2/6 du parking en 25 minutes

Knicks @ Grizzlies : 12 points à 3/8 au tir dont 3/7 du parking et 3/3 aux lancers, 4 rebonds et 4 passes en 29 minutes

# NICOLAS BATUM

17 points dans la défaite contre les Warriors, l’occasion de rappeler que le Batman intéressait beaucoup Golden State avant de choisir de s’engager pour les Clippers. L’occasion aussi de vous conseiller d’aller mater le dernier Batman même si rien ne pourra battre le Dark Knight de Christopher Nolan.

Clippers vs Knicks : 7 points à 2/10 au tir dont 1/5 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 19 minutes

Clippers @ Warriors : 17 points à 6/11 au tir dont 3/7 du parking et 2/5 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 steals en 27 minutes

Clippers vs Wizards : 8 points à 3/8 au tir dont 2/6 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre en 33 minutes

Clippers @ Hawks : 13 points à 5/13 au tir dont 3/8 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals en 34 minutes

# FRANK NTILIKINA

Il était revenu sur la pointe des pieds après 5 matchs d’absence mais Franky est retourné à l’infirmerie pour soigner un petit virus. Bonne nouvelle quand même, il ne s’agirait pas du Covid. Reviens vite, cow-boy !

Mavericks vs Jazz : DNP

Mavericks vs Knicks : DNP

Mavericks @ Rockets : DNP

# KILLIAN HAYES

Le sophomore a commencé la semaine en égalant son record de points de la saison contre Atlanta avant de devoir quitter ses coéquipiers pour des problèmes à l’adducteur droit. Ça fait déjà deux DNP de suite et on lui souhaite un bon rétablissement pour revenir gratter de l’XP sur les planches le plus vite possible au sein des Pistons.

Pistons vs Hawks : 13 points à 5/8 au tir dont 1/3 du parking et 2/4 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 steal en 31 minutes

Pistons vs Bulls : DNP

Pistons @ Celtics : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

TLC doit vraiment se contenter des miettes en ce moment mais on sait que son heure viendra à nouveau. Il faut juste se tenir prêt à aider l’équipe lorsqu’elle en aura besoin.

Hawks @ Pistons : 44 secondes de jeu et une douche offerte

Hawks @ Bucks : DNP

Hawks vs Clippers : DNP

# KILLIAN TILLIE

Kiki est toujours utilisé avec parcimonie dans cette fin de saison. Pas grave, il va aussi retrouver les Playoffs pour sa deuxième saison chez les pros. Y’a même moyen qu’il ait un petit rôle si les séries s’enchaînent pour les Grizzlies.

Grizzlies @ Rockets : DNP

Grizzlies vs Pelicans : 0 point à 0/5 du parking, 2 rebonds et 1 contre en 8 minutes

Grizzlies vs Knicks : DNP

# YVES PONS

Huitième match NBA en carrière pour le rookie de Memphis. Keep grinding !

Grizzlies @ Rockets : DNP

Grizzlies vs Pelicans : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 6 minutes

Grizzlies vs Knicks : DNP

# THEO MALEDON

L’ancien chouchou des Villeurbannais a retrouvé le smile du côté d’OKC avec 18 minutes de temps de jeu moyen et encore une belle sortie à Minny (12 points, 7 rebonds). Cerise sur le gâteau, il a tissé une vraie French Connection avec son pote dans le frontcourt.

Thunder vs Jazz : 7 points à 2/7 au tir dont 2/6 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 19 minutes

Thunder vs Bucks : 4 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 14 minutes

Thunder @ Wolves : 12 points à 4/8 au tir dont 2/5 du parking et 2/5 aux lancers et 7 rebonds en 20 minutes

# OLIVIER SARR

Signé en two-way contract jusqu’à la fin de la saison, Olive joue sa carte à fond. Dimanche, il est passé à 1 petit rebond de réaliser son premier double-double en carrière. Allez, le prochaine fois sera la bonne !

Thunder vs Jazz : 11 points à 4/9 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebond, 1 steal et 2 contres en 20 minutes

Thunder vs Bucks : 3 points à 1/3 au tir dont 1/1 du parking et 2 contres en 11 minutes

Thunder @ Wolves : 0 point à 0/1 au tir, 4 rebonds et 1 passe en 9 minutes

Et en G League…

# JOEL AYAYI

Après 7 apparitions sous le maillot des Wizards cette saison, le Frenchie a été coupé au profit de Jordan Schakel et terminera la saison avec le le Capital City Go-Go en G League. À lui de se montrer dans l’antichambre puis en Summer League cet été pour retrouver une gâche dans un roster NBA la saison prochaine. On croit en toi Jojo !

Capital City Go-Go @ Westchester Knicks : DNP

Capital City Go-Go @ Westchester Knicks : DNP

Capital City Go-Go vs Grand Rapids Gold : match postponed



# JAYLEN HOARD

Jaylen enchaîne les gros cartons du côté de la G League. Du scoring, des rebonds et une grosse intensité, Sam Presti n’a pas envie de reformer son trio tricolore sur cette fin de saison par hasard ?

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 23 points à 10/16 au tir dont 0/2 du parking et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 35 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 27 points à 9/13 au tir dont 1/1 du parking et 6/6 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 3 contres en 36 minutes

# PETR CORNELIE

Désormais seul maître à bord depuis les départs d’Isaiah Thomas à Charlotte et de Nik Stauskas à Boston, l’intérieur réalise encore de sacrés chantiers dans la ligue de développement. 19 points et 17 rebonds face aux Nets, c’est quel genre de domination ça ?

Grand Rapids Gold @ Lakeland Magic : 10 points à 4/14 au tir dont 2/6 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 31 minutes

Grand Rapids Gold @ Long Island Nets : 19 points à 8/18 au tir dont 1/7 du parking et 2/3 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 41 minutes

Grand Rapids Gold vs Windy City Bulls : 4 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 11 minutes

Grand Rapids Gold @ Capital City Go-Go : match postponed



Quelques vidéos tricolores

Les frenchies de la nuit 🇫🇷🏀 Avec Rudy, Théo, Olivier, Evan & Nico pic.twitter.com/8g7bPa8yj4 — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2022

RUDY BL⛔️CK MIXTAPE ! @rudygobert27 & le @utahjazz se rendent à Dallas pour un match à suivre à 2H30 sur beIN SPORTS On vous fait patienter avec ses meilleurs contres cette saison ! #TakeNote pic.twitter.com/s6YtOiwLCo — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2022

FRENCH MIXTAPE 🏀 Le meilleur des joueurs 🇫🇷 lors de la semaine passée ! Pour suivre toutes les perfs des joueurs français, abonnez-vous au NBA League Pass. Nouveaux tarifs et essai gratuit 👇 — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 @iam_killian ⎜ vs. Hawks 13 PTS / 4 REB / 6 AST / 1 STL Victoire des @DetroitPistons en OT : 110-113 pic.twitter.com/nbxIbhrN5S — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Evan Fournier⎜ vs. Kings 15 Points Victoire des @nyknicks 131-115 pic.twitter.com/MlR79hdbUz — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Evan Fournier ⎜vs. Mavericks 10 POINTS

WIN Une victoire 107-77 face aux Mavs de Dallas pic.twitter.com/gmLZRxNC54 — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Nicolas batum ⎜ vs. Wizards 8 POINTS

5 REB / 3 AST Victoire des @LAClippers 109-115 #ClipperNation pic.twitter.com/hyfdZ8xT5j — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Théo Maledon ⎜vs. Timberwolves 12 POINTS

7 REBONDS #ThunderUp pic.twitter.com/BB1xHEpoIv — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Rudy Gobert ⎜vs. Trail Blazers 9 POINTS

10 REBONDS

WIN Le Jazz l’emporte 85-123 pic.twitter.com/FZOYQW4Grp — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2022