Les Celtics retireront le maillot de Kevin Garnett ce soir : la Green Nation va célébrer le Big Ticket, rendez-vous à 20h30 !

3 mai 2013. Kevin Garnett enlève son maillot des Celtics dans le vestiaire du TD Garden. L’ailier-fort (pivot sur la fin) vient de claquer un double-double (15 points, 10 rebonds) mais cela n’a pas suffi pour égaliser à 3-3 dans la série contre New York. Boston est en vacances et KG, même s’il ne le sait pas encore, vient de mettre son uniforme vert pour la dernière fois. Un peu moins de neuf ans plus tard, le Big Ticket s’apprête à revoir son ancienne antre et son ancien maillot. Pas de retour sur les parquets pour le MVP 2004 mais une belle cérémonie au programme à l’issue de laquelle son numéro 5 s’envolera vers le plafond du Garden. Il s’agira du 24ème maillot retiré par la franchise mythique (et pendant ce temps-là, les Wolves continuent de dormir). Un moment forcément marquant pour les fans et toute cette génération qui a pu suivre les exploits de Garnett dans le Massachussetts. 6 saisons, presque 400 matchs de régulière, un Defensive Player of the Year (DPOY pour les intimes), plusieurs sélections All-Star et, bien sûr, ce fameux titre de 2008 acquis au nez et à la barbe des Lakers avec le fameux « Anything is possible. » Plus que les stats, les titres et les récompenses, c’est aussi la mentalité de Garnett qui a parfaitement collé avec le cœur des fans. Guerrier ultime sur le terrain, KG incarnait ce joueur qui était prêt à mettre la tête là où d’autres ne sont pas chauds pour mettre le pied. Toujours prêt au combat, prêt à tout pour vaincre, une mentalité comme on l’aime à Boston.

Autant dire que c’est un héros qui revient sur ses terres et il y aura du beau monde pour l’accueillir. Sans compter une salle pleine et toute acquise à sa cause, le Big Ticket devrait voir plusieurs personnalités s’inviter à la fête. On pense forcément à Danny Ainge, celui qui l’a fait venir à Boston, mais aussi à toute l’équipe de 2008. Les Sixers se déplaçant à Orlando la nuit prochaine, on ne devrait (normalement) pas voir Doc Rivers aux côtés de son ancien taulier mais une autre belle surprise pourrait faire oublier l’absence du coach. En effet, Gary Washburn du Boston Globe rapporte que Ray Allen est bien invité à l’événement. Longtemps en froid, les deux joueurs pourraient ainsi enterrer la hache de guerre une fois pour toute. On avait déjà vu un premier rapprochement avec une photo tout sourire du Big 3 au moment de la célébration des 75 ans de la NBA à Cleveland. De quoi ouvrir la porte à une réconciliation et cette invitation pour le grand moment de KG semble confirmer cette impression. On n’imagine pas une seconde la franchise forcer la main à son ancien intérieur. Des beaux souvenirs, des camarades qui se retrouvent, décidément cette soirée s’annonce folle du côté de Boston.

