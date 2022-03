Programme NBA : un derby de New York en entrée et un Suns-Lakers en dessert, à table !

On attaque ce dimanche à l’heure de l’apéro avec un derby de New York qui va ouvrir une longue soirée (puis nuit) de matchs. On vous raconte tout ça dans le programme !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 13 MARS

18h : Nets – Knicks

: Nets – Knicks 20h : Pistons – Clippers

: Pistons – Clippers 20h30 : Celtics – Mavericks (beIN Sports 2)

: Celtics – Mavericks (beIN Sports 2) 23h : Magic – Sixers

: Magic – Sixers 0h : Hawks – Pacers

: Hawks – Pacers 0h : Pelicans – Rockets

: Pelicans – Rockets 0h : Thunder – Grizzlies (beIN Sports 4)

: Thunder – Grizzlies (beIN Sports 4) 2h : Suns – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Knicks (18h) : on sait que le Celtics – Mavs nous fait les beaux yeux mais on va quand même rester sur ce derby de New York pour la rencontre du jour. Le match entre les frères ennemis de Gotham donne toujours de sacrés duels, avec une bonne dose de friction et des finishs plutôt serrés. Sur les deux dernières saisons, aucun derby n’a fini avec plus de sept points d’écart ! Brooklyn a malgré tout su tirer son épingle du jeu en remportant les cinq derniers matchs entre les deux équipes. Les hommes en noir en ont d’ailleurs profité pour prendre le lead sur les confrontations directes (103 succès pour les Nets contre 101 pour les Knicks), une première depuis plus de 10 ans. Julius Randle et sa bande savent ce qu’ils doivent faire s’ils veulent inverser à nouveau la tendance. Point positif pour eux, ils n’auront pas à se coltiner Kyrie Irving.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

L’autre affiche du soir est évidemment Boston-Dallas et cette rencontre sera marquée par le retrait du maillot de Kevin Garnett. Gros moment de nostalgie à vivre à partir de 20h30.

Les Pelicans vont tenter de gagner sans Brandon Ingram ni C.J. McCollum et ça sera contre les Rockets d’un Jalen Green qui carbure en ce moment.

Les Lakers comptent sur un LeBron James plus scoreur que jamais pour aller l’emporter chez les Suns. Même sans Chris Paul en face, ça s’annonce compliqué.

Attention au match piège pour les Clippers en déplacement à Detroit. Les Pistons semblent avoir envie de gagner depuis le break.

Les Grizzlies ont vu les Warriors recoller à la deuxième place et ils peuvent se donner un peu d’air en allant taper le Thunder sur son terrain. Spoiler, ça devrait aller.

Hawks-Pacers, c’est un duel entre Trae Young et Tyrese Haliburton et c’est un match League pass tous les jours.

Après la raclée encaissée à la maison contre les Nets, Philly doit se reprendre sur le terrain du Magic. Avec Joel Embiid et James Harden contre la pire équipe de l’Est, on n’est pas trop inquiets.

La NBA lance les hostilités dès 18h et on devrait pousser jusqu’à 4 ou 5h du matin. On fait chauffer la cafetière car il y a de la cam’ à se mater. Rendez-vous sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.