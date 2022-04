La saison régulière touche bientôt à sa fin et chaque match nous rapproche des Playoffs. Ce soir, tout New York se retrouve au Madison Square Garden pour le dernier derby de la saison. Puis nous aurons le droit à un choc entre Bulls et Celtics dans le haut de cette sauvage Conférence Est. Pas mal pour le dernier Mercredi Panzani de la saison régulière.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 6 AVRIL

1h : Pistons – Mavericks

: Pistons – Mavericks 1h30 : Knicks – Nets (en direct sur beIN Sports 1)

: Knicks – Nets (en direct sur beIN Sports 1) 2h : Bulls – Celtics

: Bulls – Celtics 2h : Hawks – Wizards

: Hawks – Wizards 3h : Jazz – Thunder (en direct sur beIN Sports 4)

: Jazz – Thunder (en direct sur beIN Sports 4) 4h : Clippers – Suns

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Celtics (1h30) : cette année, la Conférence Est nous aura offert un combat sans merci du début à la fin, et les deux équipes du soir ont connu des dynamiques totalement opposées. Les Bulls, leaders de la Conférence jusqu’au All-Star Break, ont totalement chuté en fin de saison tandis que les Celtics, perdus dans le play-in jusque-là, ont sorti une remontada qui ferait peur à n’importe quel club de foot européen. Une véritable rencontre entre juillettistes et aoûtiens, un 31 juillet. À l’approche des Playoffs, il est important pour Chicago de se rassurer. Il y a eu trop de défaites contre les top teams de la Ligue ces derniers temps, il faut stopper l’hémorragie. Côté Boston, au contraire, maintenant que la machine est lancée, elle doit se montrer implacable à chaque rencontre. Surtout que c’est la bataille avec les Bucks et les Sixers pour les places 2-3-4. Une défaite pourrait tout faire basculer. À partir d’1h30 au United Center, DeRozan et LaVine (listé probable) doivent faire barrage aux JayJay. Plus facile à dire qu’à faire.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Pistons veulent tanker et les Mavericks aimeraient le podium de l’ouest. Y’a moyen de se quitter bons copains à la fin de la soirée

Lors du dernier derby de New York, KD avait salit les Knicks et trashtalkait tout le monde. C’était chouette hein. Ça serait encore plus chouette au Madison Square Garden.

Vous aimez la défense dans le basket ? Il y a sûrement d’autres matchs à suivre que Hawks – Wizards alors. Même si Trae Young peut nous pondre un joli spectacle.

Duel de frenchies entre Rudy Gobert et Théo Maledon. Lequel d’entre eux va briller et pourquoi Jaylen Hoard ?

Les Suns en gueule de bois après la fête de la veille ? Parfait pour remettre Paul George en rythme avec l’équipe.

Une soirée qui s’annonce très sympathique. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie. Et n’oubliez pas, ce soir c’est mercredi Panzani.