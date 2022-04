On connaît les quatre qualifiés pour le Play-in Tournament à l’Est : Cavaliers, Nets, Hawks, Hornets, reste à voir dans quel ordre

La nuit dernière en NBA a apporté quelques réponses, notamment sur ce à quoi va ressembler le Play-In Tournament 2022 à l’Est. La bataille concernera donc Cleveland, Brooklyn, Atlanta et Charlotte. On fait un point sur ces équipes.

Les Cavaliers n’ont pas fait perdurer leurs espoirs d’accrocher le Top 6 et ainsi se qualifier directement pour les Playoffs. Ils auraient pu profiter de la défaite des Bulls face aux Bucks hier, mais les Cavs ont perdu à Orlando (la honte) et confirme ainsi une dynamique pourrave depuis des semaines. C’est leur 16e défaite en 24 matchs depuis le 13 février dernier. Si la bande à Darius Garland jouait le haut de tableau à l’Est pendant une grosse partie de la saison, c’est la chute depuis deux mois. Heureusement que la saison se termine à la fin de la semaine sinon ils auraient terminé entre les Pacers et les Pistons (oh ça va on rigole). Les Nets eux, ont battu les Rockets avec un Kyrie Irving en furie. Ils grimpent ainsi à la huitième place de leur conférence, juste devant les Hawks au tie-breaker. Dans la course aux places pour le play-in, Atlanta est dans un train à grande vitesse depuis le 12 mars dernier. Trae Young et ses potes ont remporté dix de leur quatorze derniers matchs et ils ont vu leur belle série de cinq victoires s’arrêter la nuit dernière contre les Raptors. Les Hornets ferment la marche des places « playinables » comme on dit (personne ne dit ça), après une saison un peu à tâtons. On connaît donc les quatre participants du play-in mais le tableau n’est pas encore figé entres ces équipes, et le suspense pourrait durer jusqu’au dernier match de la régulière dimanche prochain.

Ce que l’on sait déjà… bah c’est que tout peut encore bouger ! À l’heure où l’on écrit ces lignes, même les Cavs ne sont pas sûrs de faire partie des équipes occupant les spots 7 et 8 de la Conférence Est. Un moyen pour eux de le savoir dès le prochain match : gagner contre les Nets samedi. Cela leur assurerait une place dans le top du play-in, là où l’on peut se qualifier directement en gagnant le premier match de ce mini tournoi. En cas de défaite face à la bande de Kevin Durant, la troupe de J.B. Bickerstaff pourrait tomber à la neuvième place si les Hawks et les Nets parviennent à avoir au moins le même bilan qu’eux (le tie-breaker à trois, qui prend en compte le bilan des trois équipes entre elles, est en défaveur de Cleveland). Le moral serait pas mal entaché et ce n’est jamais bon avant une phase si importante. Pour voir cette situation arriver, il faudra faire le taf du côté de Brooklyn et Atlanta. Dans le calendrier des Nets, on retrouve les Knicks, les Cavaliers donc, et les Pacers. Franchement, la troupe de Steve Nash a de quoi faire un sans-faute, avec un gros duel contre les mecs de Cleveland. Les joueurs de Nate McMillan ont eux un calendrier abordable aussi, avec des matchs contre les Wizards et les Rockets, et un plus costaud contre le Heat. Mais si tout le monde décidait de choke ? Bah c’est les Hornets qui pourraient en profiter. Pour ça, LaMelo Ball et ses potes doivent gagner au moins deux matchs, face au Magic, aux Bulls et aux Wizards, et attendre les résultats des autres. Vous l’aurez compris, toutes les situations sont encore possibles, sauf celle de voir les Nets/Hawks et les Hornets en septième et huitième position de la conférence, la troupe de James Borrego étant destinée à terminer en dessous les Cavs à cause du tie-breaker.

C’est tout un gloubi-goulba qui se dresse devant nous pour savoir qui se placera devant qui dans ces places qualificatives pour le play-in. Les derniers matchs de cette régulière approchent, et avec eux les réponses sur les futures confrontations. Quels qu’ils soient, ces matchs seront excitants, et préparez-vous parce qu’ils se disputeront du 12 au 15 avril prochain.