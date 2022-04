COCORICO ! Cette nuit la France a été à l’honneur une nouvelle fois du côté d’Oklahoma City. On peut remercier Jaylen Hoard qui a été un partisan de la victoire de son équipe dans ce match de haute volée contre les Blazers. Décidément, OKC c’est le pays des Frenchies.

À peine de retour au Thunder avec un deuxième contrat de dix jours que Jaylen Hoard nous sort déjà des dingueries. Une magnifique perf cette nuit où il culmine à 24 points à 11/17 au shoot, 21 rebonds dont 7 offensifs, 3 passes et 3 interceptions, le tout pour son quatrième match NBA de la saison. Certes, c’était les Blazers de 2022 en face mais n’atténuons pas une telle prestation pour un jeunot de 23 ans. Et puis, pour rappel, il joue au Thunder qui possède à peu près le même niveau que Portland aujourd’hui. Impressionnant en finition sous le cercle, Hoard a fait parler son physique et son sens du jeu pour s’imposer dans la raquette adverse. Faut dire aussi que la raquette et plus largement la défense de Portland cette saison sont dignes des plus grands moulins du Moyen Âge. On y rentre et on en sort comme on veut. Et c’est un deuxième match à plus de 20 rebonds après celui contre les Pistons samedi dernier. On peut dire qu’il y a pire comme entrée en matière pour celui qui est revenu à OKC début avril (il avait déjà joué 19 matchs dans l’Oklahoma l’an passé). Le Thunder doit encore jouer trois matchs, l’occasion parfaite pour que le tricolore tire son épingle du jeu pour espérer obtenir un contrat de plus longue durée en NBA. S’il continue à envoyer du 20 rebonds de moyenne (même 7 suffirait) à 23 ans, des franchises vont être intéressées.

Petite anecdote sympa, son match XXL arrive en même temps que celui d’un autre Français bien plus installé en NBA : Rudy Gobert. Opposé aux Grizzlies dans un match qui s’est fini en prolongation, Gobzilla a lui ponctué sa rencontre avec une énorme ligne de stats : 22 points et 21 rebonds. Deux Français en 20-20 le même soir en NBA, il y a de quoi être fier.

C’est en effet un peu chelou sachant que Hoard est pas à sa première saison, à voir par contre où se classe Jaylen dans le club des joueurs en 20-20-3-3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

Jaylen Hoard a ébloui cette nuit certainement grâce à l’environnement Thunder qui a été annexé par la France ces derniers temps. Tout comme la France a dominé l’Espagne et les USA sur Reddit ce week-end, elle s’accapare toute la lumière à OKC. Le plus connu d’entre eux est sans doute Théo Maledon. D’abord envoyé en G League cette saison, le Rouennais profite des opportunités au sein d’une franchise en mode tanking pour briller. Une moyenne de 20,5 points, 5 rebonds et 5,5 assists sur les six derniers matchs avec comme point d’honneur sa perf contre les Pistons à 28 points, 6 rebonds et 6 passes, franchement on kiffe bien. Récemment, Olivier Sarr a tout cassé contre les Suns avec des missiles venus du parking. Le leader de la Ligue a posé un genou à terre face aux 24 points à 5/6 de loin et 6 rebonds de notre Niortais. Le Havre, Rouen, Niort en Une dans l’Oklahoma, comme on dit nos régions ont du talent.

Jaylen Hoard impressionne au Thunder et saisit à fond son opportunité. Dix jours c’est court, mais ça peut être assez pour rester dans les esprits. Le prochain match contre le Jazz risque d’être compliqué mais le suivant face à des Lakers qui ne jouent plus rien peut être une bonne scène d’exposition.