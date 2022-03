LeBron James tabasse les Wizards : 50 points à 18/25 au tir, six jours après ses 56 points, il faut appeler les flics

On ne sait ce qui est le plus plaisant. Regarder en boucle la vidéo de Riolo qui imite Marco Verratti en prenant la voix de Mickey Mouse, ou voir LeBron James claquer 50 plaques alors qu’il est plus vieux que ce monde. Bien qu’il serait tentant d’écrire un papier sur la première option, le boulot veut que l’on parle de basket-ball. On aurait dû faire journaliste Disney.

S’il n’y avait pas ce bilan négatif messieurs-dames, s’il n’y avait pas ce foutu bilan négatif… Loin de nous l’envie de négliger Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, au contraire, leurs saisons respectives sont topissimes. Mais l’idée trotte en tête. Si les Lakers étaient confortablement installés dans le Top 6 de la Conférence Ouest, qu’en serait-il de LeBron James dans la course au trophée de MVP ? « Avec des si on refait le monde » diront ceux qui toute leur vie, attendent la moindre brèche pour apprendre aux autres à penser. Une expression, un geste d’ironie et hop, on décrédibilise la réflexion de l’autre. On fait passer le travail et la recherche pour de l’utopie. Il y en a assez de cet immobilisme qui empêche les esprits créatifs de parvenir à leurs fins. Non, on rigole, c’est juste que LeBron James a encore marqué 50 points et comme c’est sa quarante-douzième perf’ de la saison, on ne savait pas trop comment introduire sans se répéter. Ce vendredi, sous les projos du Staples Center, un bonhomme de 37 ans a tabassé les Wizards sans vergogne : 50 points, 7 rebonds, 6 assists, 3 ballons perdus et 1 block à 72% au tir dont 6/9 du parking. Seulement six jours après ses 56 pions face aux Warriors, le couronné d’Hollywood Boulevard a remis le couvercle. Seulement six jours.

LeBron James pulls up for 50. What a show. pic.twitter.com/eonleuxLTI — NBA (@NBA) March 12, 2022

Devant à l’entracte, les Wizards ont cru repartir avec une victoire ô combien importantissime dans la course au play-in. Il n’en fut rien (122-109). D’une main droite bénie par les dieux, LeBron James a alterné entre bombinettes de loin et finitions à l’épaule, passant sous silence le bon retour de Kyle Kuzma à Los Angeles (23 points et 7 rebonds à 50% au tir). Pourquoi se faire suer à jouer pour les autres, quand on peut allier plaisir personnel et efficacité ? Un adage dont semble aujourd’hui épris LeBron James, devenu ce vendredi le premier joueur de l’histoire à claquer plusieurs matchs à 50 points après ses 35 ans. Une stat XL, perçue XXL une fois le décor planté. Eh oui, à 37 balais, LeBron a lâché deux matchs à 50 points en moins d’une semaine. Aussi peu classe soit le terme, c’est ce qu’on appelle désosser un record. Les Lakers sécurisent ainsi leur 9ème place à l’Ouest avec un bilan toujours bien laideron de 29 victoires pour 37 défaites. C’est pas fou, mais il y a pire : les Wizards s’éloignent du play-in et s’enlisent dans une onzième place que l’on pourrait qualifier de « place du c** ». À Washington, y’a tout Kispert.