Sixers versus Nets, la nouvelle grande rivalité en NBA ? Cinq raisons pour lesquelles Philly et Brooklyn sont les concurrents parfaits

Deux semaines après le blockbuster deal entre les Sixers et les Nets, on attend toujours les grands débuts de James Harden à Philadelphie et Ben Simmons à Brooklyn. En effet, pour le moment, on n’a pas encore eu le moindre aperçu de la nouvelle version de ces équipes mais une chose est certaine : les bases sont posées pour que Philly et BK partagent une très grosse rivalité.

Il existe déjà un petit historique entre les deux franchises

On a peut-être tendance à l’oublier un peu après tout ce qui s’est passé récemment entre les Sixers et les Nets, mais les deux franchises partagent déjà un petit historique. Lors des Playoffs 2019, Philadelphie et Brooklyn s’étaient en effet rencontrés au premier tour dans une série qui avait provoqué quelques étincelles. Certes, les Sixers de Joel Embiid et… Ben Simmons avaient fini par s’imposer en cinq manches contre la jeune et prometteuse équipe des Nets, mais ce n’était pas une balade de santé pour autant. Checkez un peu ça :

C’était chaud ! Altercations, trashtalking, fautes flagrantes, expulsions, grosses déclas… bref tout ce qui fait la magie des Playoffs. Le manager général des Nets Sean Marks avait même écopé d’une suspension d’un match après avoir débarqué dans le vestiaire des arbitres suite au Game 4 de la série.

Trois ans plus tard, énormément de choses ont évidemment changé des deux côtés. Mais une chose hyper précieuse est toujours là : le trashtalking. Lors de leur dernière confrontation pour terminer l’année 2021, les deux superstars Kevin Durant et Joel Embiid ont échangé des mots doux, le deuxième disant notamment au premier de rentrer chez lui après la victoire des Sixers. Si vous voulez revivre la séquence complète dans les conditions du direct (et on vous conseille de le faire), c’est par là.

Deux équipes qui partagent la même ambition : le titre

N’importe quelle rivalité prend une nouvelle dimension quand elle se déroule dans un contexte de fort enjeu sportif. En NBA, le plus gros enjeu qui existe, c’est évidemment celui qui accompagne la quête du titre suprême. Les Nets (0 titre NBA dans leur histoire) et les Sixers (aucun titre depuis 1983) font aujourd’hui partie des franchises qui n’ont qu’un seul véritable objectif : celui d’arriver au sommet un jour. Parce que quand vous possédez l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, Kevin Durant côté Brooklyn et Joel Embiid côté Philadelphie, il n’y pas d’autre d’option. Pour rappel, KD est arrivé à Brooklyn à l’été 2019 en compagnie du All-Star Kyrie Irving pour tenter de remporter un troisième titre ailleurs qu’à Golden State. Avant sa blessure mi-janvier, il jouait peut-être le meilleur basket de sa carrière et les Nets doivent l’entourer du mieux possible pour maximiser sa greatness, d’autant plus qu’il a déjà 33 ans, ne l’oublions pas. Quant à Jojo, il est en plein dans son prime à tel point qu’il pourrait bien décrocher le titre de MVP cette année, mais il possède un vrai historique de blessures qui ne laisse pas la place à l’attente. Autrement dit, c’est maintenant qu’il faut y aller. Et c’est spécifiquement parce que les deux équipes veulent jouer le titre tout de suite qu’elles ont monté l’un des plus gros blockbusters de l’histoire de la NBA Trade Deadline.

Le transfert James Harden – Ben Simmons

Le transfert entre James Harden et Ben Simmons du 10 février 2022 – dont on a déjà parlé en long, en large et en travers – est évidemment au cœur de cette rivalité grandissante. Le Barbu était frustré par rapport à sa situation à Brooklyn pour plusieurs raisons différentes, Simmons voulait lui absolument quitter Philly depuis le fiasco du Game 7 face aux Hawks, et les deux situations ne pouvaient tout simplement plus durer étant donné les ambitions de chaque franchise. Le boss des Sixers Daryl Morey et celui des Nets Sean Marks ont ainsi tout fait pour conclure le deal au buzzer, le premier n’hésitant pas à balancer au second dans les derniers instants d’intenses négociations : « Reste sur ce put*n de téléphone. On va conclure ça ! ». Ce qui rend ce trade si particulier, ce sont forcément les circonstances dans lesquelles il s’est réalisé mais surtout parce qu’on est devant un échange de joueurs calibre All-Stars qui implique des concurrents directs à l’Est. Non seulement Philadelphie et Brooklyn partagent l’ambition de gagner le titre, mais en plus ils évoluent dans la même conférence ainsi que dans la même division. C’est très rare de voir un deal de ce type, encore plus en plein milieu d’une saison NBA. Déjà, c’est clairement pas tous les ans qu’on voit des grands noms bouger lors de la deadline, mais alors deux l’un contre l’autre entre deux équipes visant la bague ? Bonjour le tremblement de terre. Bref, cela ne peut que se transformer en rivalité.

Des stars dans tous les sens

Une rivalité n’est pas vraiment une rivalité quand elle ne comporte pas des visages marquants pour symboliser cette dernière. Là, niveau star power, c’est plutôt pas mal : Kevin Durant, Joel Embiid, Kyrie Irving, James Harden, Ben Simmons, autant dire que le casting est bien lourd et encore, on n’a pas cité tout le monde hein. Mais en plus des grands noms et du fait que Simmons et Harden vont affronter leur ancienne équipe, voilà ce qui peut rendre cette rivalité particulièrement épique : les storylines individuelles qui existent entre certains joueurs auparavant coéquipiers et désormais adversaires. Joel Embiid versus Ben Simmons tout d’abord. On connaît l’histoire entre ces deux-là et comment ça s’est terminé, avec notamment les propos de Jojo ainsi que du coach Doc Rivers en sortie de Game 7 et tout ce qui a suivi derrière. Ensuite, Kevin Durant versus James Harden, qui étaient selon les rumeurs en pleine « guerre froide » à Brooklyn au cours des derniers mois. On se rappelle notamment de l’épisode de la Draft du All-Star Game 2022, juste après la deadline, quand KD a soigneusement évité le Barbu sans jamais montrer la moindre expression sur son visage. Juste épique ! Outre ces deux-là, on imagine que Kyrie Irving et Harden ne passeront pas non plus leurs vacances ensemble, ce dernier ayant souvent pointé du doigt (indirectement) l’indisponibilité d’Uncle Drew pour expliquer les galères des Nets. À ça, vous pouvez également ajouter les anciens affrontements sportifs mais surtout verbaux entre Embiid et le néo-Net Andre Drummond avant leur réunion à Philly l’été dernier, et n’oublions pas non plus que Coach Rivers est le beau-père de Seth Curry, également transféré de Philadelphie à Brooklyn. Quand on vous dit qu’il y a des storylines de partout, on ne vous ment pas. On pourrait avoir un premier aperçu de tout ça le 10 mars prochain lors du Sixers – Nets à Philly, dans un Wells Fargo Center chaud bouillant et où Simmons – s’il joue – recevra un accueil en mode LeBron en décembre 2010.

LeBron couldn’t keep it together after KD picked Gobert over Harden 😅#NBAAllStar | @Nike pic.twitter.com/2wS1U8t7sE — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 11, 2022

La proximité géographique

Certaines rivalités sont basées avant tout sur la proximité géographique. Ce n’est pas le cas ici, mais le fait qu’on parle de Philadelphie et New York/Brooklyn rajoute un peu de piment supplémentaire à tout ça. Seulement 150 kilomètres séparent les deux plus grandes villes de la Côte Est américaine. Et qui proximité géographique dit plus d’affrontements en saison régulière et potentiellement en Playoffs. Comme dit au-dessus, les Sixers et les Nets évoluent tous les deux dans la division Atlantic, l’une des trois formant la Conférence Est. Cela signifie qu’on aura droit chaque saison à minimum quatre épisodes (en régulière) et plus si les deux équipes se croisent en postseason. D’une façon plus générale, pour qu’une rivalité s’intensifie vraiment, il faut des affrontements réguliers, si possible sur la grande scène des Playoffs. Les Bulls de Jordan contre les Bad Boys de Detroit, les Celtics de Larry Bird contre les Sixers de Julius Erving, LeBron James contre Boston… le point commun entre toutes ces rivalités ayant marqué l’histoire de la Conférence Est, c’est qu’elles contenaient toutes plusieurs batailles consécutives pour tenter d’arriver au sommet de la NBA. Pourrait-on avoir un scénario similaire avec les Nets et les Sixers d’aujourd’hui ? Clairement.

Les rivalités en NBA peuvent se baser sur beaucoup d’éléments : proximité géographique, vision du basket différente, rivalité entre joueurs, ambitions communes… Celle qui semble aujourd’hui se développer entre les Sixers et les Nets possède plusieurs de ces caractéristiques, mais surtout un aspect assez unique avec l’échange XXL James Harden – Ben Simmons. Alors s’il vous plaît, dieux de la balle orange, offrez-nous une série de Playoffs entre ces deux équipes, avec un Boomer et un Barbu revanchards et si possible un Kyrie Irving à plein temps. Le basket NBA a vraiment besoin d’une telle rivalité, car ça manque pas mal ces dernières années.