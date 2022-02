James Harden et les Nets, un an épicétou : retour sur les cinq grandes étapes qui ont précipité le départ de la Barbe vers les Sixers

13 mois. 394 jours. Voilà la durée pendant laquelle James Harden était un membre des Brooklyn Nets. Un passage express – marqué par seulement 16 matchs aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving – avant un départ vers les Sixers de Daryl Morey, qui étaient déjà sur le dossier Harden quand ce dernier voulait quitter Houston en janvier 2021. Quelque part, c’est comme si le transfert du Barbu vers Philadelphie était inévitable. Mais comment en est-on arrivé là ? Retour sur les cinq grandes étapes qui ont précipité le départ de Ramesse vers Philly.

1) James Harden refuse une extension de contrat

« Signé, scellé et délivré ». En août dernier, le manager général des Nets Sean Marks était plutôt confiant concernant les prolongations de contrat de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Au final, seulement l’une des trois superstars a prolongé et elle ne porte pas de barbe. Quand Ramesse a refusé de signer son extension durant l’intersaison, ça ressemblait avant tout à une décision financière, l’arrière pouvant sécuriser beaucoup plus de billets verts en prolongeant en 2022 (pour 223 millions) plutôt qu’en 2021 (pour 161 millions). Du coup, pas de quoi transpirer pour les fans des Nets. Car même si c’était une opportunité pour Harden de découvrir le statut d’agent libre, il a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de rester à Brooklyn sur le long terme. On se disait que ce serait une simple formalité réglée en temps et en heure, car on ne pouvait tout simplement pas imaginer le Barbu quitter KD et Kyrie alors qu’il venait à peine de débarquer en provenance de Houston…

James Harden, in part, on his contract extension: “I'm just taking my time with it. You know, I think over the course of my career I've never been a free agent before… I think this season I just want to focus on winning the championship.” Full @SportsCenter conversation: pic.twitter.com/8lQQTYoyyE — Malika Andrews (@malika_andrews) September 29, 2021

2) Le statut de Kyrie Irving

Une étape cruciale dans le process ayant mené au départ de James Harden vers les Sixers. Probablement l’étape qui possède le plus d’importance. De par son statut vaccinal, Kyrie Irving a commencé la saison sur la touche, écarté par la franchise de Brooklyn car dans l’incapacité de jouer les matchs à domicile suite aux restrictions sanitaires mises en place dans la ville de New York. Les Nets ne voulaient pas d’un joueur à mi-temps, un sentiment plutôt compréhensible vu le bordel que ça peut provoquer en matière de continuité. Vers fin décembre, alors que les absences s’enchaînaient au sein du groupe new-yorkais, en particulier à cause du COVID, l’équipe de Brooklyn a cependant accepté de faire revenir Irving, même si c’était uniquement pour les matchs en déplacement. Il fallait ajouter du talent dans l’équipe, peu importe le côté chelou et inédit de la situation. Mais si la production d’Uncle Drew était nécessaire aux Nets, son statut de part-time player a frustré James Harden de plus en plus. Il était venu à Brooklyn pour évoluer au sein d’un Big Three avec Kevin Durant et Kyrie, dans le but de maximiser ses chances de gagner son premier titre NBA. Le fait que l’un des éléments-clés de l’équipe soit sur la touche, ou joue seulement la moitié du temps, a non seulement pesé sur la franchise new-yorkaise depuis le début de la saison mais surtout sur les épaules du Barbu, qui a souvent souligné le manque de continuité comme raison numéro un des résultats décevants de Brooklyn.

Is James Harden still holding out hope that Kyrie Irving can play at Barclays Center? "I'm gonna give him the shot" pic.twitter.com/1tupopQFpT — Nets Videos (@SNYNets) January 13, 2022

3) La situation Ben Simmons aux Sixers

Pendant que les Nets devaient gérer la situation Kyrie, une autre saga alimentait l’actu NBA à environ 130 kilomètres de là. Vous l’avez compris, on parle de la saga Ben Simmons. Du côté de Philadelphie, Daryl Morey n’a jamais lâché malgré toute la pression entourant la demande de trade de Simmons, bien décidé à ne plus jamais jouer avec le maillot des Sixers après l’échec des Playoffs 2021 et les propos du duo Joel Embiid – Doc Rivers. Morey a été très clair dès le début : en échange du Boomer, c’est un All-Star ou rien. Alors il a attendu, attendu, et encore attendu jusqu’à ce qu’une contrepartie assez alléchante se manifeste, rejetant les offres insuffisantes et n’hésitant pas à demander la daronne dans des packages bien culottés. Le plus souvent, quand une star comme Simmons demande un transfert, les dirigeants ont tendance à s’activer pour éviter que la situation ne pèse trop sur la franchise, même si ça signifie parfois obtenir une contrepartie pas forcément du même niveau d’un point de vue talent pur et production. Mais pas Daryl. Au contraire, Morey a toujours cru en sa capacité à obtenir un joueur du calibre de Bradley Beal, Damian Lillard ou James Harden en échange de Simmons. Et en voyant les événements de Brooklyn, le scénario d’une réunion avec Harden – sur lequel il a construit les Rockets pendant une bonne décennie – semblait de plus en plus jouable à ses yeux. Surtout que le profil de Simmons pouvait bien correspondre aux besoins des Nets. Clairement, tout ça n’était pas du bluff. Et en quelque sorte, quand on prend en compte les deux situations à Brooklyn et Philadelphie, on peut parler d’un véritable alignement des planètes. Alignement des planètes qui a débouché sur un blockbuster deal.

🚨 La priorité des Sixers semble claire : trouver un moyen de récupérer James Harden cet été. Via sign and trade avec Ben Simmons ou autrement, Daryl Morey souhaite créer des retrouvailles avec son franchise player des Rockets et l’associer à Joel Embiid. Pas juste une rumeur. pic.twitter.com/es2GkKIjUz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

4) La blessure de Kevin Durant

Si Kevin Durant n’avait pas été victime d’une entorse du genou face aux Pelicans le 15 janvier dernier, peut-être que James Harden serait encore à Brooklyn aujourd’hui. Certes, avec des si on met Paris en bouteille mais on parle de Kevin Freaking Durant quand même. Un mec qui surfait tout simplement sur un rythme de MVP avant sa blessure. Un gars qui portait les Nets sur ses épaules alors qu’Harden galérait à retrouver le rythme et que Kyrie Irving était assis sur son canapé. Un monstre du basket qui s’occupait de tout chaque soir en tournant à plus de 29 points, 7 rebonds, 6 passes, quasiment 1 contre et 1 interception par match. Quand vous retirez un tel élément de l’équation, forcément ça devient beaucoup plus compliqué pour tout le monde, et notamment pour Harden quand il devait jouer les matchs au Barclays Center. Kyrie out, KD out, de Big Three on passe à Big One, sans oublier également l’absence prolongée d’un Joe Harris dont les qualités de sniper manquent pas mal à Brooklyn. Bref, le Barbu n’avait pas signé pour ça, lui qui était venu à Brooklyn justement pour faire partie d’un trio XXL censé écraser la concurrence.

ICYMI: Here’s the video of Kevin Durant’s knee injury. Hopefully it’s nothing serious. (Via Bleacher Report) pic.twitter.com/aIDZcZEZX8 — Chris Milholen (@CMilholenSB) January 16, 2022

5) Le free fall des Nets depuis mi-janvier

On s’attendait à ce que la blessure de Kevin Durant complique la tâche des Nets. Mais on ne s’attendait pas à une série de neuf défaites consécutives. On ne s’attendait pas à un revers contre une équipe des Kings claquée avec Harden et Kyrie sur le terrain. On ne s’attendait pas à voir Brooklyn chuter jusque dans les places du play-in tournament. Le dernier mois à Brooklyn, c’était tout simplement un free fall où tous les éléments déjà cités précédemment ont véritablement pris le dessus : manque de continuité, frustration, absences, blessures, irrégularité… Autant d’éléments qui ont poussé James Harden à demander son transfert aux Sixers, et aux Nets de l’envisager de plus en plus sérieusement. Le futur retour de KD et la possibilité que Kyrie puisse un jour refouler le parquet du Barclays Center en cas de levée des restrictions n’étaient visiblement pas des raisons suffisantes pour qu’Harden puisse envisager des jours meilleurs avec les Nets. Alors le 10 février 2022, à 19h16 heure française, la bombe tant attendue est tombée.

BREAKING: The Brooklyn Nets and Philadelphia 76ers are finalizing trade sending James Harden for Ben Simmons, Seth Curry and draft picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Il y a encore quelques mois, on n’arrivait pas à imaginer un nouveau transfert de James Harden après son départ des Rockets début 2021. Mais il s’est passé énormément de choses depuis, et ce trade du Barbu aux Sixers nous prouve une nouvelle fois que tout est possible en NBA, et que tout peut aller très vite.