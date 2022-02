Transfert James Harden – Ben Simmons : analyse à chaud, côté Sixers et côté Nets ! Apéro TrashTalk

La bombe est tombée hier soir aux alentours de 20h et elle a estomaquée la planète NBA. James Harden est désormais un joueur des Sixers aux côtés de Joel Embiid, et Ben Simmons a enfin été libéré de sa geôle moelleuse et évoluera bientôt avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Une Conférence Est retapée dans les grande largeurs, et il y a BEAUCOUP de choses à dire sur le blockbuster trade de la soirée de deadline. On débriefe !

James Harden qui part direction Philadelphie, et Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond qui font le chemin adverse. Voilà en surface les composantes du giga trade de la grande soirée d’hier, et depuis l’annonce la planète NBA s’écharpe. Qui est le vainqueur de ce trade ? James Harden a-t-il définitivement vendu son âme, combien ça coûte pour avoir une série Sixers – Nets et Ben Simmons peut-il devenir le meilleur poste 4 de l’histoire de Brooklyn, voici quelques unes des questions que l’on se pose tous désormais, avec un premier choc prévu le 11 mars entre les deux équipes, save the date, et une inimitié déjà existante entre les deux franchises et qui prend instantanément de plus grosses proportions encore. Le duo James Harden / Joel Embiid ça dit quoi ? Kevin Durant est-il heureux ? Les Nets vont-ils réussir à se qualifier pour les Playoffs ? Tiens, encore des questions, toujours des questions, et après quelques dossiers tombés aujourd’hui sur le site préféré de ton site préféré on part donc sur une petite analyse au couteau pour entamer cette belle nuit.

Pour le reste ? Vous connaissez les habitudes. Canapé, plateau repas, apéro TrashTalk, fallait qu’on en parle.