Programme NBA : les Pacers retrouvent déjà Caris LeVert et des Loups se taperont avec des Taureaux à 2h du matin

Vida loca ça s’arrête pas, et on enchaine donc avec une nouvelle nuit de NBA ce soir à partir de 1h. Des mecs qui jouent face à leur ancienne équipe, des Taureaux et des Loups qui s’embrouillent, envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022

1h : Pistons – Hornets

Pistons – Hornets 1h : Pacers – Cavs

Pacers – Cavs 1h : Sixers – Thunder

Sixers – Thunder 1h30 : Hawks – Spurs (en direct sur BeIN Sports 4)

: Hawks – Spurs 1h30 : Celtics – Nuggets (en direct sur BeIN Sports 1)

: Celtics – Nuggets 2h : Bulls – Wolves

Bulls – Wolves 3h : Jazz – Magic

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Wolves (2h) : déjà parce que des Loups et des Taureaux qui se maravent la tronche c’est original, mais aussi et surtout parce que cette saison les Bulls et les Wolves sont de sacrées bêtes… d’équipe. Un DeMar DeRozan en feu total d’un côté, bien épaulé également par un duo Zach LaVine / Nikola Vucevic en pleine bourre, et de l’autre des Wolves qui enchainent les wins dernièrement et pour qui les Playoffs ne sont plus une utopie. Karl-Anthony Towns devrait enfoncer Niko comme une porte ouverte, Anthony Edwards pourrait se mêler à la fête et D’Angelo Russell a montré avant-hier face aux Kings qu’il avait la papatte chauchaude, bref tout est réuni pour assister à un 5/19 de Malik Beasley gros match ce soir au United Center.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Une victoire des Hornets, ce serait logique et ça ne leur fera pas de mal.

Le premier match de Tyrese Haliburton avec les Pacers, la jauge de hype est bien pleine.

Joel Embiid qui pourrait fêter la deadline des Sixers avec un petit 38/14 en 21 minutes face au Thunder.

Un match entre les Hawks et les Spurs qui n’interesse que Bastien de TrashTalk.

Le duel fratricide entre deux équipes qui se sont échangé PJ Dozier et Bol Bol, fallait bien trouver quelque chose à dire à part que Nikola Jokic va encore claquer son 35/17/15.

Le Jazz qui a intérêt de se rassurer face au Magic.

Sept matchs, sept raisons de se lever ou de ne pas se coucher. Le réveil ? Il sonnera peu avant 1h. Et pour les plus hésitants, au pire, on vous racontera tout ça demain matin de bonne heure.