C’est le Martin Luther King Day ! Des rencontres toute la journée aux États-Unis, toute la soirée pour nous ! Le programme NBA est soigné pour l’occasion, jolie manière de rendre hommage à l’action du pasteur.

# LE PROGRAMME

19h : Hornets – Celtics

20h30 : Bucks – Pacers

21h : Cavaliers – Pelicans

21h : Knicks – Raptors

21h : Wizards – Warriors

21h30 : Hawks – Heat

22h : Timberwolves – Jazz

0h : Grizzlies – Suns

4h30 : Lakers – Rockets

# À NE PAS MANQUER

Soirée de basket, mais surtout soirée d’hommage au Madison Square Garden. Les Knicks reçoivent les Raptors dans l’une des antres les plus historiques du basket. Le parfait combo pour se souvenir de l’action du pasteur en faveur de l’égalité et des droits civils. Côté sportif, les Raptors sont toujours plus au coeur des rumeurs à quelques semaines de la trade deadline. Cela doit traîner dans toutes les têtes chez les Dinos. Il faudra pourtant être sérieux pour s’imposer à New York, qui plus est chez des Knicks en forme ces derniers matchs. Julius Randle ne manquera pas l’opportunité de faire le doublé hommage – grosse perf, tout comme Jalen Brunson. On va se régaler !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hornets reçoivent les Celtics sans Kelly Oubre et vraisemblablement sans Gordon Hayward. Jaylen Brown est à l’infirmerie côté C’s, mais entre le premier et l’avant-dernier bilan de la Ligue, on sent comme un parfum de boucherie à venir en Caroline du Nord.

Un injury report bien chargé chez les Bucks et les Pacers : Tyrese Haliburton et Khris Middleton sont toujours absents, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Myles Turner sont incertains. L’occasion de s’éclater pour Ben Mathurin et Buddy Hield ?

Zion Williamson et Brandon Ingram absents, C.J. McCollum ne chôme pas dans son rôle de franchise player par intérim. Ça tombe bien, un petit duel face à un certain Donovan Mitchell l’attend ce soir.

Bradley Beal de retour ce soir ? Pas encore certain mais à surveiller, après tout les Wizards ne sont pas si loin que ça du play-in tournament.

Un petit duel du Sud entre les Hawks et le Heat, qui vaut son pesant de cacahuètes dans la course au play-in. On adresse au passage toutes nos félicitations à Tyler Herro, nouvellement papa d’un petit garçon. Un heureux évènement fêté comme il se doit sur le parquet ?

Rudy Gobert et Anthony Edwards sont toujours incertains, Karl-Anthony Towns toujours absent, pas les meilleures nouvelles pour les Loups avant d’affronter un concurrent direct pour le play-in à l’Ouest. Comment on dit Spot TTFL en finnois ?

L’infirmerie des Suns est toujours pleine comme le RER D entre Gare du Nord et Gare de Lyon, au point de rendre quasiment anecdotique la potentielle absence de Ja Morant lors du duel entre les ursidés et les cactus, c’est dire.

Cagade interdite pour les Lakers face aux Rockets. Parce qu’imaginez que sans tanker, vous arrivez à perdre contre une team qui tanke vraiment. Nan on rigole. Mais imaginez quand même.

Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une agréable soirée en compagnie de votre Ligue préférée !